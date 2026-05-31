Sevgili Aslan, bu Haziran ayı senin için tam bir sosyal ağ oluşturma ve kariyer ideallerini yeniden inşa etme dönemi olacak. 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan İkizler Yeni Ayı, uzun süredir projelerini sunmaktan çekindiğin kitleleri netleştirerek organizasyonlarındaki durağanlığı kırmaya geliyor. Bu süreçte grup içindeki görünmezlikten kurtulurken, ekibi yönetmeni sağlayacak gizli vizyoner gücü kendinde bulacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde çalışma evinde yaşanacak dolunay enerjisi, hizmet potansiyelini zirveye taşıyacak yeni rutinlere ve görev tanımlarına zemin hazırlayacak. Profesyonel hayatındaki bu dışa dönük duruşun, ayın sonuna doğru katılacağın büyük bir etkinlik veya cemiyet toplantısıyla taçlanarak karşına çok saygın ve popüler bir pozisyon çıkarabilir. Kısacası bu ay kurduğun her profesyonel bağ, seni başarıya bir adım daha yaklaştıracak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…