Sevgili Aslan, bu hafta Mars ile Plüton karesi ortak projelerde veya miras meselelerinde sabrını test ediyor. Yani, finansal krizleri agresif tepkiler yerine sadece stratejik hamlelerle çözmen gerekiyor. Sakinliğini koruyarak atacağın adımlar bütçeni sarsılmaz bir güvenliğe kavuşturuyor.

Hafta sonuna doğru Yay burcundaki Mavi Dolunay ise yaratıcı projelere hız vererek seni sahnenin tam merkezine alıyor. Sanatsal yeteneklerini kullanarak hazırladığın sunumlar yöneticilerini büyüleyerek sana yepyeni kapılar aralıyor. Bir kez daha alkışları toplamak ise ruhunu besliyor, değil mi?

Peki ya aşk? Güneş ile Plüton üçgeni aşk dünyanda tutkuyu ve derin aidiyet hissini zirveye taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki tüm sırları şeffafça paylaşarak bağınızı adeta çelikten bir halata çevireceksiniz. Bekarsan, yüzeysel flörtleri tamamen reddedip ruhunun derinliklerine inebilen çok güçlü bir karaktere kalbini açacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…