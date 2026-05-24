article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 25 Mayıs - 31 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Mars ile Plüton karesi ortak projelerde veya miras meselelerinde sabrını test ediyor. Yani, finansal krizleri agresif tepkiler yerine sadece stratejik hamlelerle çözmen gerekiyor. Sakinliğini koruyarak atacağın adımlar bütçeni sarsılmaz bir güvenliğe kavuşturuyor.

Hafta sonuna doğru Yay burcundaki Mavi Dolunay ise yaratıcı projelere hız vererek seni sahnenin tam merkezine alıyor. Sanatsal yeteneklerini kullanarak hazırladığın sunumlar yöneticilerini büyüleyerek sana yepyeni kapılar aralıyor. Bir kez daha alkışları toplamak ise ruhunu besliyor, değil mi?

Peki ya aşk? Güneş ile Plüton üçgeni aşk dünyanda tutkuyu ve derin aidiyet hissini zirveye taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki tüm sırları şeffafça paylaşarak bağınızı adeta çelikten bir halata çevireceksiniz. Bekarsan, yüzeysel flörtleri tamamen reddedip ruhunun derinliklerine inebilen çok güçlü bir karaktere kalbini açacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın