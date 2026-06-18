"Benim Hesabımda Ne Var Ki?" Demeyin! Siber Dolandırıcıların En Çok Sevdiği Hedef Aslında Sizsiniz

Oysa uzmanlara göre bugün internetteki her kullanıcı potansiyel bir hedef.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla hazırlanan ve CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Doğruluk Elçileri programı, dijital çağın en önemli sorunlarından biri olan bilgi güvenliği ve dezenformasyonla mücadele konularını uzman isimlerle ele alıyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon'un sunduğu programın bu bölümündeki konuğu ise siber güvenlik uzmanı Doç. Dr. Cihangir Tezcan oldu.

Tezcan, sıradan kullanıcıların neden siber saldırganların radarında olduğunu, en sık kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini ve dijital dünyada kendimizi korumanın yollarını anlattı.

'Benim Hesabımda Ne Var Ki?' Yanılgısı

Birçok kişi sosyal medya hesabında, e-posta kutusunda ya da telefonunda saldırganların ilgisini çekecek bir şey olmadığını düşünüyor. Oysa siber suçlular için mesele sizin ne kadar ünlü ya da zengin olduğunuz değil.

Siber Suçlular Önce Bilgisayarları Değil İnsanları Hackliyor

Günümüzde siber saldırıların büyük bölümü teknolojiye değil, insan psikolojisine dayanıyor. Korku, panik ve aciliyet duyguları saldırganların en etkili silahları arasında yer alıyor.

En Tehlikeli Silah: Panik

'Son şans', 'Hemen doğrulayın', 'Şimdi tıklayın' gibi ifadeler kullanıcıların mantık yerine refleksleriyle hareket etmesini amaçlıyor.

Şifreniz Sandığınız Kadar Güçlü Olmayabilir

Aynı şifreyi birçok platformda kullanmak, tek bir veri sızıntısının tüm hesaplarınızı riske atmasına neden olabilir.

Dijital Dünyanın Emniyet Kemeri: İki Aşamalı Doğrulama

İki aşamalı doğrulama sistemleri, şifre ele geçirilse bile hesaplara erişimi ciddi ölçüde zorlaştırıyor.

Çocuklar ve Gençler Neden Daha Büyük Risk Altında?

Çocuklar sahte hesapları ve kötü niyetli girişimleri ayırt etmekte yetişkinlere göre daha fazla zorlanabiliyor.

Dijital Dünyada Güvende Kalmanın 4 Altın Kuralı

• Kaynağını bilmediğiniz bağlantılara tıklamayın.

• Her hesap için farklı ve güçlü şifre kullanın.

• İki aşamalı doğrulamayı aktif edin.

• Güncellemeleri ertelemeyin.

Sonuç: Siber Güvenlik Artık Herkesin Meselesi

Bugün korunması gereken şey yalnızca bilgisayarlarımız değil; kimliğimiz, itibarımız ve dijital hayatımızın tamamı.