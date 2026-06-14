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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının ağır ve baskıcı enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında güç savaşlarının ortasında kalıyorsun. Aşkı bir inatlaşma veya sahip olma dürtüsü olarak görmek, duygusal beklentilerinde ciddi krizler yaratıyor. Kimin haklı olduğu tartışması kararlarını zorlaştırıyor.

İlişkin varsa, partnerine ültimatomlar vermek veya geçmiş hataları sürekli yüzüne vurmak ilişkinizi kopma noktasına getirebiliyor. Yani artık ego savaşlarını geride bırakman şart. Bekarsan, gizemli ve çekici görünse de altında ciddi manipülasyon yatan kişilere karşı gardını yüksek tutuyorsun. Kendi huzurunu bozmaktansa, kimseye taviz vermeden bekarlığın tadını çıkarmak sana çok daha cazip geliyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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