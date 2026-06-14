Sevgili Aslan, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının ağır ve baskıcı enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında güç savaşlarının ortasında kalıyorsun. Aşkı bir inatlaşma veya sahip olma dürtüsü olarak görmek, duygusal beklentilerinde ciddi krizler yaratıyor. Kimin haklı olduğu tartışması kararlarını zorlaştırıyor.

İlişkin varsa, partnerine ültimatomlar vermek veya geçmiş hataları sürekli yüzüne vurmak ilişkinizi kopma noktasına getirebiliyor. Yani artık ego savaşlarını geride bırakman şart. Bekarsan, gizemli ve çekici görünse de altında ciddi manipülasyon yatan kişilere karşı gardını yüksek tutuyorsun. Kendi huzurunu bozmaktansa, kimseye taviz vermeden bekarlığın tadını çıkarmak sana çok daha cazip geliyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…