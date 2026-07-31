Sevgili Aslan, bu Ağustos ayı senin ayın ve gökyüzü bunu yüksek sesle söylüyor. 12 Ağustos’ta doğrudan burcunda gerçekleşen tam Güneş tutulması, kimliğini, dış görünüşünü ve hayattan beklentini baştan yazıyor. Yıllardır sürdürdüğün bir rolü bırakabilir, adını duyuracak bir çıkış yapabilir ya da uzun zamandır sakladığın bir kararı açıklayabilirsin. 9 Ağustos’ta Merkür burcuna girip sesini güçlendirmişti, tutulma bunu bir ilana dönüştürecek. Burcunda ilerleyen Jüpiter de attığın her adımı büyütüp seni alışmadığın bir görünürlüğün içine bırakacak.

İkinci yarıda hesap kitap zamanı geliyor. 23 Ağustos’ta Güneş’in para evine geçmesiyle odağın somut kazanca dönecek. 31 Ağustos’ta Jüpiter ile Satürn arasında kurulacak destek açısı ise büyüme isteğinle sabrını aynı hizaya sokacak. Ayın parlaklığını kalıcı bir yapıya çevirme şansın işte tam burada duruyor.

Peki ya aşk? Asıl kırılma 28 Ağustos’ta. Ortak paralar ve mahremiyet evindeki parçalı Ay tutulması, ilişkilerinde derin bir hesaplaşma başlatıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki güven meselesini ya da paylaştığınız bir yükümlülüğü net bir sonuca bağlayacaksın. Yüzeyde kalan bir bağ ya çok daha derinleşecek ya da sessizce kapanacak. Ama eğer bekarsan, ilk anda sana mesafeli görünen ama merakını kışkırtan biriyle aranda hızla yoğunlaşan bir çekim doğabilir. Ağır açılan bu kapı, seni alıştığın kısa süreli ilgilerin epeyce ötesine taşıyacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…