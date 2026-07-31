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Aslan Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu Ağustos ayı senin ayın ve gökyüzü bunu yüksek sesle söylüyor. 12 Ağustos’ta doğrudan burcunda gerçekleşen tam Güneş tutulması, kimliğini, dış görünüşünü ve hayattan beklentini baştan yazıyor. Yıllardır sürdürdüğün bir rolü bırakabilir, adını duyuracak bir çıkış yapabilir ya da uzun zamandır sakladığın bir kararı açıklayabilirsin. 9 Ağustos’ta Merkür burcuna girip sesini güçlendirmişti, tutulma bunu bir ilana dönüştürecek. Burcunda ilerleyen Jüpiter de attığın her adımı büyütüp seni alışmadığın bir görünürlüğün içine bırakacak.

İkinci yarıda hesap kitap zamanı geliyor. 23 Ağustos’ta Güneş’in para evine geçmesiyle odağın somut kazanca dönecek. 31 Ağustos’ta Jüpiter ile Satürn arasında kurulacak destek açısı ise büyüme isteğinle sabrını aynı hizaya sokacak. Ayın parlaklığını kalıcı bir yapıya çevirme şansın işte tam burada duruyor.

Peki ya aşk? Asıl kırılma 28 Ağustos’ta. Ortak paralar ve mahremiyet evindeki parçalı Ay tutulması, ilişkilerinde derin bir hesaplaşma başlatıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki güven meselesini ya da paylaştığınız bir yükümlülüğü net bir sonuca bağlayacaksın. Yüzeyde kalan bir bağ ya çok daha derinleşecek ya da sessizce kapanacak. Ama eğer bekarsan, ilk anda sana mesafeli görünen ama merakını kışkırtan biriyle aranda hızla yoğunlaşan bir çekim doğabilir. Ağır açılan bu kapı, seni alıştığın kısa süreli ilgilerin epeyce ötesine taşıyacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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