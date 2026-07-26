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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin senin burcunla karşı burcun arasına yerleşmesi, bu haftanın en güçlü mesajını sana veriyor. Güneş ve Jüpiter burcunda buluşurken kişisel bir yeniden doğuş yaşıyorsun, cazibene ve enerjine bu hafta karşı koymak zor. Gel gelelim Güney Ay Düğümü'nün burcunda oluşu, her şeyi tek başına yüklenme ve sürekli sahnede olma ihtiyacını bırakıp başkalarına da alan açman gerektiğini öğütlüyor, gerçek başarı bu hafta iş birliğinden geçiyor.

Maddi olarak ise Venüs'ün kazanç alanındaki duruşu, çekiciliğin ve ikna gücün sayesinde para kazanmanı kolaylaştırıyor. Ancak imajına yatırım yaparken bütçeni zorlamamaya, gösterişli harcamalarda ölçüyü kaçırmamaya dikkat et.

İlişkin varsa, Kuzey Ay Düğümü'nün ortaklık alanına geçmesiyle partnerine daha fazla değer vermen, onu da görmen gereken bir dönem başlıyor, ilişkin olgunlaşmak istiyor. Fakat egonu ilişkinin önüne koyarsan, bu tutkulu enerji kırgınlığa dönüşebilir. Bekar Aslanlar bu hafta adeta bir mıknatıs gibi, girdiği her ortamda dikkatleri üzerine topluyor.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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