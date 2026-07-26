Sevgili Aslan, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin senin burcunla karşı burcun arasına yerleşmesi, bu haftanın en güçlü mesajını sana veriyor. Güneş ve Jüpiter burcunda buluşurken kişisel bir yeniden doğuş yaşıyorsun, cazibene ve enerjine bu hafta karşı koymak zor. Gel gelelim Güney Ay Düğümü'nün burcunda oluşu, her şeyi tek başına yüklenme ve sürekli sahnede olma ihtiyacını bırakıp başkalarına da alan açman gerektiğini öğütlüyor, gerçek başarı bu hafta iş birliğinden geçiyor.

Maddi olarak ise Venüs'ün kazanç alanındaki duruşu, çekiciliğin ve ikna gücün sayesinde para kazanmanı kolaylaştırıyor. Ancak imajına yatırım yaparken bütçeni zorlamamaya, gösterişli harcamalarda ölçüyü kaçırmamaya dikkat et.

İlişkin varsa, Kuzey Ay Düğümü'nün ortaklık alanına geçmesiyle partnerine daha fazla değer vermen, onu da görmen gereken bir dönem başlıyor, ilişkin olgunlaşmak istiyor. Fakat egonu ilişkinin önüne koyarsan, bu tutkulu enerji kırgınlığa dönüşebilir. Bekar Aslanlar bu hafta adeta bir mıknatıs gibi, girdiği her ortamda dikkatleri üzerine topluyor.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…