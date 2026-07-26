Sevgili Aslan, Venüs'ün para evindeki duruşu bu hafta çekiciliğin ve ikna gücün sayesinde kazanmanı kolaylaştırıyor, doğru anda söylenen tatlı bir söz kapıları açabilir. Güneş ve Jüpiter'in burcundaki bereketi de yeni bir gelir fırsatını tetikleyebilir. Ancak imajına ve görünümüne yatırım yaparken bütçeni zorlama, bu hafta gösterişli bir harcama yerine akıllı bir tercih seni daha çok gülümsetecek.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…