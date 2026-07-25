Ekranların Efsane Dizisi Çılgın Bediş Bu Kez Film Olarak Geri Dönüyor
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1990'lı yılların unutulmaz gençlik dizilerinden 'Çılgın Bediş', 25 yıl aradan sonra bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz 1996 ile 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D'de 70 bölüm yayınlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, yıllar sonra beyaz perdeye uyarlanarak yeniden seyirci karşısına çıkacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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