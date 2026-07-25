Ekranların Efsane Dizisi Çılgın Bediş Bu Kez Film Olarak Geri Dönüyor

Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında yer alan 'Çılgın Bediş', 25 yıl aradan sonra bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz 1996 ile 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D'de 70 bölüm yayınlanan ve dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi, yıllar sonra yeniden hayata geçiriliyor. Daha önce birçok yapımcı projeyi yeniden çekmek için girişimde bulunsa da bu girişimler sonuçsuz kalmış, film uyarlaması ise şimdi resmen hayata geçiriliyor.