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Ekranların Efsane Dizisi Çılgın Bediş Bu Kez Film Olarak Geri Dönüyor

Ekranların Efsane Dizisi Çılgın Bediş Bu Kez Film Olarak Geri Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 23:05 Son Güncelleme: 25.07.2026 - 23:08
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1990'lı yılların unutulmaz gençlik dizilerinden 'Çılgın Bediş', 25 yıl aradan sonra bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz 1996 ile 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D'de 70 bölüm yayınlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, yıllar sonra beyaz perdeye uyarlanarak yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak - Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Daha önce de girişimler olmuştu ama sonuçlanmamıştı.

Daha önce de girişimler olmuştu ama sonuçlanmamıştı.

Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında yer alan 'Çılgın Bediş', 25 yıl aradan sonra bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz 1996 ile 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D'de 70 bölüm yayınlanan ve dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi, yıllar sonra yeniden hayata geçiriliyor. Daha önce birçok yapımcı projeyi yeniden çekmek için girişimde bulunsa da bu girişimler sonuçsuz kalmış, film uyarlaması ise şimdi resmen hayata geçiriliyor.

Başroller değişmedi.

Başroller değişmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Çılgın Bediş' filmini, son dönemde hayata geçirdiği yüksek bütçeli yapımlarla dikkat çeken Poll Films'in sahibi Polat Yağcı beyaz perdeye taşıyacak. Yağcı'nın, film için dizinin orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Başrolleri paylaşan Yonca Evcimik ile Cenk Torun'un projede yer almak için anlaşma sağladığı belirtilirken, şimdiden merak uyandıran filmin 2027 yılının şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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