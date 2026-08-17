Havuz Başında 'Gözlük Temizleme' Hizmeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Lüks tatil anlayışı sınırları zorlamaya devam ederken, tatil beldelerinde sunulan sıra dışı hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir otelde müşterilerin gözlüğünü silmek için görevlilerin olduğu görüldü. Görüntülerin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimi 'gözlük silme hizmeti'nin dünyanın pek çok otelinde olduğunu savunurken kimi emek sömürüsüne dikkat çekti.