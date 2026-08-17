Havuz Başında 'Gözlük Temizleme' Hizmeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Lüks tatil anlayışı sınırları zorlamaya devam ederken, tatil beldelerinde sunulan sıra dışı hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir otelde müşterilerin gözlüğünü silmek için görevlilerin olduğu görüldü. Görüntülerin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimi 'gözlük silme hizmeti'nin dünyanın pek çok otelinde olduğunu savunurken kimi emek sömürüsüne dikkat çekti.
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Havuz başında 'gözlük silme' hizmeti.
Sosyal medyada gündem olan görüntülere gelen yorumlardan birkaçı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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