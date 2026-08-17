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Havuz Başında 'Gözlük Temizleme' Hizmeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Havuz Başında 'Gözlük Temizleme' Hizmeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 20:31
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Lüks tatil anlayışı sınırları zorlamaya devam ederken, tatil beldelerinde sunulan sıra dışı hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir otelde müşterilerin gözlüğünü silmek için görevlilerin olduğu görüldü. Görüntülerin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimi 'gözlük silme hizmeti'nin dünyanın pek çok otelinde olduğunu savunurken kimi emek sömürüsüne dikkat çekti.

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İşte o görüntü:

Havuz başında 'gözlük silme' hizmeti.

Havuz başında 'gözlük silme' hizmeti.

Türkiye'de lüks bir otelde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, otel yönetiminin sırf havuz ve plaj bölgesindeki konukların güneş gözlüklerini temizlemek üzere özel bir personel görevlendirdiği görüldü. Özel önlüğü ve hijyen eldivenleriyle dikkat çeken otel çalışanının, şezlongda oturan misafirlerin güneş gözlüklerini özel solüsyonlar ve bezlerle  sildiği anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere gelen yorumlardan birkaçı:

Sosyal medyada gündem olan görüntülere gelen yorumlardan birkaçı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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