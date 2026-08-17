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Glisinat, Malat, Sitrat... Hangi Magnezyum Ne İşe Yarar?

Glisinat, Malat, Sitrat... Hangi Magnezyum Ne İşe Yarar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 16:25
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Gün içerisinde sık sık yaşanan kronik yorgunluk, sabahları yataktan kalkmakta zorlanma, geçmek bilmeyen kas krampları veya uyku kalitesindeki düşüş pek çok kişinin ortak şikayetleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, vücuttan 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonda hayati rol oynayan magnezyum mineralinin eksikliğinde bu tür problemlerin baş gösterdiğini belirtiyor. Ancak eczanelerde yer alan farklı magnezyum türleri, 'Hangi magnezyumu kullanmalıyım?' sorusunu doğuruyor. Peki, hangi magnezyum ne işe yarar?

⚠️İçerikte yer alan ifadeler tavsiye değildir. Rastgele takviye kullanımı yerine mevcut semptomlara ve kan değerlerine uygun formun belirlenmesi için doktorunuza başvurunuz.⚠️

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Magnezyum ne işe yarar?

Magnezyum ne işe yarar?

Gün boyu süren kronik yorgunluk, sabahları yataktan kalkmakta çekilen güçlük, bitmeyen kas krampları ve kalitesiz uyku, günümüzde birçok insanın ortak derdi. Uzmanlara göre tüm bu sorunların arkasında, vücudumuzdaki 300'ü aşkın biyokimyasal süreçte kritik görev üstlenen magnezyum eksikliği yatıyor olabilir. Ancak piyasada çok sayıda magnezyum çeşidi bulunduğu için tüketiciler hangi formu tercih etmeleri gerektiği konusunda kararsız kalıyor. Oysa vücudunuza en uygun formu seçmek, takviyenin başarısını doğrudan belirliyor.

İşte magnezyum çeşitleri ve faydaları👇🏻

Hangi Magnezyum Ne İşe Yarar?

Hangi Magnezyum Ne İşe Yarar?

Magnezyum Glisinat: Uyku ve Stres İçin

Özellikle yoğun stres altında çalışanlar ve geceleri uykusuzluk çekenler için magnezyum glisinat formu öne çıkıyor. Glisin amino asidi ile birleşen bu form, beyindeki yatıştırıcı nörotransmiterleri destekleyerek sinir sistemini sakinleştiriyor. Biyoyararlanımı oldukça yüksek olan glisinat, mide ve bağırsak hassasiyeti yaratmadan vücuda kolayca emiliyor.

Magnezyum Malat: Kas Ağrıları ve Enerji İçin

Kronik yorgunluk sendromu yaşayanlar ya da spordan sonra kas ağrısı çekenler için en ideal seçenek magnezyum malat olarak biliniyor. Elma asidi (malik asit) ile hücresel düzeyde ATP (enerji) üretimini destekleyen bu bileşen, kas dokularındaki laktik asidin atılmasına ve hücresel enerjinin artmasına yardımcı oluyor.

Magnezyum Sitrat: Kabızlık ve Sindirim Problemleri İçin

Sindirim sistemini düzenlemek ve kabızlık sorununu çözmek amacıyla en sık başvurulan form magnezyum sitrat oluyor. Osmotik etkisi sayesinde bağırsaklara su çekerek sindirim sistemini rahatlatan bu form, aynı zamanda genel magnezyum eksikliğini hızla kapatmak için de tercih ediliyor.

Magnezyum L-Treonat: Beyin Sağlığı ve Odaklanma İçin

Kan-beyin bariyerini geçebilme yeteneğine sahip tek magnezyum formu olan L-Treonat, zihinsel sislenmeyi gidermede ve odaklanmayı artırmada etkili bir rol oynuyor. Hafızayı güçlendirme ve nörolojik sağlığı destekleme noktasında öne çıkan bu form, özellikle yoğun zihinsel efor sarf eden kişiler tarafından tercih ediliyor.

Magnezyum Taurat: Kalp Sağlığı ve Tansiyon İçin

Taurin amino asidi ile kombine edilen magnezyum taurat, kalp kaslarını korumaya, kan basıncını düzenlemeye ve damar esnekliğini artırmaya katkı sağlıyor. Kardiyovasküler sistem sağlığını desteklemek isteyenler için hekim kontrolünde kullanılması önerilen başlıca formlar arasında bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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