Glisinat, Malat, Sitrat... Hangi Magnezyum Ne İşe Yarar?

Magnezyum Glisinat: Uyku ve Stres İçin

Özellikle yoğun stres altında çalışanlar ve geceleri uykusuzluk çekenler için magnezyum glisinat formu öne çıkıyor. Glisin amino asidi ile birleşen bu form, beyindeki yatıştırıcı nörotransmiterleri destekleyerek sinir sistemini sakinleştiriyor. Biyoyararlanımı oldukça yüksek olan glisinat, mide ve bağırsak hassasiyeti yaratmadan vücuda kolayca emiliyor.

Magnezyum Malat: Kas Ağrıları ve Enerji İçin

Kronik yorgunluk sendromu yaşayanlar ya da spordan sonra kas ağrısı çekenler için en ideal seçenek magnezyum malat olarak biliniyor. Elma asidi (malik asit) ile hücresel düzeyde ATP (enerji) üretimini destekleyen bu bileşen, kas dokularındaki laktik asidin atılmasına ve hücresel enerjinin artmasına yardımcı oluyor.

Magnezyum Sitrat: Kabızlık ve Sindirim Problemleri İçin

Sindirim sistemini düzenlemek ve kabızlık sorununu çözmek amacıyla en sık başvurulan form magnezyum sitrat oluyor. Osmotik etkisi sayesinde bağırsaklara su çekerek sindirim sistemini rahatlatan bu form, aynı zamanda genel magnezyum eksikliğini hızla kapatmak için de tercih ediliyor.

Magnezyum L-Treonat: Beyin Sağlığı ve Odaklanma İçin

Kan-beyin bariyerini geçebilme yeteneğine sahip tek magnezyum formu olan L-Treonat, zihinsel sislenmeyi gidermede ve odaklanmayı artırmada etkili bir rol oynuyor. Hafızayı güçlendirme ve nörolojik sağlığı destekleme noktasında öne çıkan bu form, özellikle yoğun zihinsel efor sarf eden kişiler tarafından tercih ediliyor.

Magnezyum Taurat: Kalp Sağlığı ve Tansiyon İçin

Taurin amino asidi ile kombine edilen magnezyum taurat, kalp kaslarını korumaya, kan basıncını düzenlemeye ve damar esnekliğini artırmaya katkı sağlıyor. Kardiyovasküler sistem sağlığını desteklemek isteyenler için hekim kontrolünde kullanılması önerilen başlıca formlar arasında bulunuyor.