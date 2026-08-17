Ümit Besen Uçağı Kaçırdığı İçin Kızının Nikahına Yetişemeyince Goygoycuların Diline Düştü
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Şarkıcı Ümit Besen, Bodrum konseri sonrası uçağı kaçırınca kızının nikahına yetişemedi. “Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin” şarkı sözlüyle efsaneleşen Besen’in kızının nikahına yetişememesi goygoycuların diline düştü.
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Ümit Besen, uçağı kaçırdığı için kızının nikahına katılamadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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