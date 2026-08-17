Ümit Besen Uçağı Kaçırdığı İçin Kızının Nikahına Yetişemeyince Goygoycuların Diline Düştü

Ümit Besen’in ağır ceza hakimi kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de evlendi. Çiftin nikahın Edirne Sarayiçi’ndeki Ağa Köşkü’nde kıyıldı. Ancak düğünde bir kişi eksikti: Ümit Besen.

Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı, Edirne’ye geçmek için planladığı uçağa yetişemedi. Kızının nikahına katılmayan Ümit Besen, akıllara ünlü şarkısı “Nikah Masası”nda yer alan şu dizeleri getirdi: “Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin…”

E tabi Ümit Besen’in kızının nikahına katılamaması goygoycuların diline düştü.