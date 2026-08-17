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Ümit Besen Uçağı Kaçırdığı İçin Kızının Nikahına Yetişemeyince Goygoycuların Diline Düştü

Ümit Besen Uçağı Kaçırdığı İçin Kızının Nikahına Yetişemeyince Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 19:39
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Şarkıcı Ümit Besen, Bodrum konseri sonrası uçağı kaçırınca kızının nikahına yetişemedi. “Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin” şarkı sözlüyle efsaneleşen Besen’in kızının nikahına yetişememesi goygoycuların diline düştü.

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Ümit Besen, uçağı kaçırdığı için kızının nikahına katılamadı.

Ümit Besen, uçağı kaçırdığı için kızının nikahına katılamadı.

Ümit Besen’in ağır ceza hakimi kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de evlendi. Çiftin nikahın Edirne Sarayiçi’ndeki Ağa Köşkü’nde kıyıldı. Ancak düğünde bir kişi eksikti: Ümit Besen.

Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı, Edirne’ye geçmek için planladığı uçağa yetişemedi. Kızının nikahına katılmayan Ümit Besen, akıllara ünlü şarkısı “Nikah Masası”nda yer alan şu dizeleri getirdi: “Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin…”

E tabi Ümit Besen’in kızının nikahına katılamaması goygoycuların diline düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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