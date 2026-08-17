TV'de Frekans Ayarlama Görevini Layıkıyla Yerine Getiren Goygoycu Gençlerin Paylaşımları

Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması nedeniyle genel bir yayın değişikliği yaşandı. Türkiye genelinde milyonlarca televizyon izleyicisi, artık Türksat 4A uydusundan faydalanıyor. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece, gece yarısı itibarıyla geçiş tamamlandı.

Fakat eski tip televizyon ve uyku alıcılarını kullanan kişilerin, cihazlarında düzenleme yapması gerekti. Bu geçişi otomatik yapmayan cihazlarda ekranlar açıldığında 'sinyal yok' uyarısı çıktı.

Kanallara ayarlama, yayınları kesintisiz izleme için frekans ayarlama işi de gençlere düştü. Gençler sadece anne babalarının, dedelerinin televizyonlarını değil, komşularının televizyonlarını da ayarlamak için görev başına geçti.