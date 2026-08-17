article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
TV'de Frekans Ayarlama Görevini Layıkıyla Yerine Getiren Goygoycu Gençlerin Paylaşımları

TV'de Frekans Ayarlama Görevini Layıkıyla Yerine Getiren Goygoycu Gençlerin Paylaşımları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 13:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türksat 3A uydusunun görev süresinin bitmesiyle televizyon ekranlarında yeni bir dönem başladı. Eski tip televizyon ve uydu alıcılarını kullanan kişilerin, televizyonlarda frekans ayarlaması yapması gerekiyordu.

Bu görev, gençlere düşünce tabii goygoyu da eksik olmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV ekranlarında büyük bir dönüşüm yaşandı.

TV ekranlarında büyük bir dönüşüm yaşandı.

Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması nedeniyle genel bir yayın değişikliği yaşandı. Türkiye genelinde milyonlarca televizyon izleyicisi, artık Türksat 4A uydusundan faydalanıyor. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece, gece yarısı itibarıyla geçiş tamamlandı.

Fakat eski tip televizyon ve uyku alıcılarını kullanan kişilerin, cihazlarında düzenleme yapması gerekti. Bu geçişi otomatik yapmayan cihazlarda ekranlar açıldığında 'sinyal yok' uyarısı çıktı. 

Kanallara ayarlama, yayınları kesintisiz izleme için frekans ayarlama işi de gençlere düştü. Gençler sadece anne babalarının, dedelerinin televizyonlarını değil, komşularının televizyonlarını da ayarlamak için görev başına geçti.

Tabii gençlerle birlikte goygoy da eksik olmadı! 😂

Tabii gençlerle birlikte goygoy da eksik olmadı! 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Hala frekans ayarı yapmayan varsa, burada detayları anlattık:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın