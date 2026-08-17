TV'de Frekans Ayarlama Görevini Layıkıyla Yerine Getiren Goygoycu Gençlerin Paylaşımları
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Türksat 3A uydusunun görev süresinin bitmesiyle televizyon ekranlarında yeni bir dönem başladı. Eski tip televizyon ve uydu alıcılarını kullanan kişilerin, televizyonlarda frekans ayarlaması yapması gerekiyordu.
Bu görev, gençlere düşünce tabii goygoyu da eksik olmadı.
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TV ekranlarında büyük bir dönüşüm yaşandı.
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Tabii gençlerle birlikte goygoy da eksik olmadı! 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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