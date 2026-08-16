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Rüyayı Devam Ettirememenin Hüznünden 2019’dan Sonra Zamanın Akışının Değişmesine 24 Saatin Viral Tweetleri

Rüyayı Devam Ettirememenin Hüznünden 2019’dan Sonra Zamanın Akışının Değişmesine 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Hatırlayınca bile için bir tuhaf oldu.

Hatırlayınca bile için bir tuhaf oldu.
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👇

👇
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Düşen var mı o numaraya?

Düşen var mı o numaraya?
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Yine de tekrar bir düşün, bence garson haklı.

Yine de tekrar bir düşün, bence garson haklı.
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👇

O kadar haklı ki.

O kadar haklı ki.
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Ah damadın arkadaşları...

Ebrar ve Vargas da Kavuklu ve Pişekar hatta.

Ebrar ve Vargas da Kavuklu ve Pişekar hatta.
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Üşenmemiş uzun uzun çıkarım yapmış.

Üşenmemiş uzun uzun çıkarım yapmış.
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Yaz günü daha mantıklı.

Yaz günü daha mantıklı.
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Halı izlenir en fazla.

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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