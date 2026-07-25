Esra Dermancıoğlu, AHBAP'a Yapılan Yardımlar ve Haluk Levent'le İlgili Konuştu

Soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter de ifadeye çağrıldı. Üner, Özoğuz ve Serter aynı gün adliyeye giderek ifade verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan oyuncu Esra Dermancıoğlu ise Okan Mermer'e konuştu. Dermancıoğlu, Ahbap Derneği'ne bağış yapıp yapmadığı sorusuna, 'Allah herkese akıl fikir versin. Derneğe bağışta bulunmadım, hiç alakam yok.' yanıtını verdi.