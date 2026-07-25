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Esra Dermancıoğlu, AHBAP'a Yapılan Yardımlar ve Haluk Levent'le İlgili Konuştu

Esra Dermancıoğlu, AHBAP'a Yapılan Yardımlar ve Haluk Levent'le İlgili Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 20:29
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulundu. Dermancıoğlu, Ahbap Derneği'ne herhangi bir bağış yapmadığını belirterek, 'Allah herkese akıl fikir versin.' ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent ve AHBAP soruşturması ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Haluk Levent ve AHBAP soruşturması ile ilgili gelişmeler sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve dernek kurucusu Haluk Levent hakkındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Soruşturmanın ardından Levent'in 9 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) hesabına da Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Ünlü isimler ifadeye çağrılırken Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

Ünlü isimler ifadeye çağrılırken Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

Soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter de ifadeye çağrıldı. Üner, Özoğuz ve Serter aynı gün adliyeye giderek ifade verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan oyuncu Esra Dermancıoğlu ise Okan Mermer'e konuştu. Dermancıoğlu, Ahbap Derneği'ne bağış yapıp yapmadığı sorusuna, 'Allah herkese akıl fikir versin. Derneğe bağışta bulunmadım, hiç alakam yok.' yanıtını verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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