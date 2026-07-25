Esra Dermancıoğlu, AHBAP'a Yapılan Yardımlar ve Haluk Levent'le İlgili Konuştu
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulundu. Dermancıoğlu, Ahbap Derneği'ne herhangi bir bağış yapmadığını belirterek, 'Allah herkese akıl fikir versin.' ifadelerini kullandı.
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Haluk Levent ve AHBAP soruşturması ile ilgili gelişmeler sürüyor.
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Ünlü isimler ifadeye çağrılırken Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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