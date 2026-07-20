Oğuzhan Uğur İfadesinde Anlattı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Arası Neden Bozuldu?
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, 'güveni kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlamaları kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent ile ilişkisine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Uğur ifadesinde, 'Benim açımdan asıl kırılma noktası bir gazeteci arkadaşımdan duyduklarım oldu. Haluk Levent hakkında çeşitli iddialar kulağıma geliyordu. Benzer bir durumu bizzat yaşadıktan sonra ise kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırdım. Bu tamamen Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir meseleydi.' ifadelerini kullandı.
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent'le aralarının neden bozulduğunu açıkladı.
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