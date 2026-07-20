Oğuzhan Uğur İfadesinde Anlattı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Arası Neden Bozuldu?

Deprem sürecinin ardından bir gazeteci arkadaşının kendisini aradığını anlatan Oğuzhan Uğur, Haluk Levent hakkında bazı iddialar duyduğunu ve bu süreçten sonra aralarındaki iletişimin koptuğunu söyledi.

Uğur ifadesinde, “Haluk Levent’in benimle ilgili çeşitli konuşmalar yaptığını söyledi. Haluk Levent’in, benim kendisini muhalif gibi gösterdiğim yönünde bazı konuşmaları olmuş. Ancak aslında böyle bir durum olmadığını da beyan etmiş. Ben de bunun üzerine Haluk Levent’e mesaj atarak böyle bir durumun bulunup bulunmadığını sordum. Kendisi, yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledi. Devamında kendisiyle iki kez daha telefonla görüştük. Görüşmelerden birinde bana, “Arkamdan kötü konuşuyormuşsun.” dedi. Ben konuşmayı kısa keserek kapattım. Diğer görüşmemizde ise bir şarkı çıkaracağını söyledi ve destek istedi. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yine başka bir gazeteci arkadaşım 27 Şubat 2023 tarihinde beni aradı.” ifadelerini kullandı.

Aynı gazeteci arkadaşının, Haluk Levent hakkında çeşitli şüpheleri olduğunu ve iddiaları araştırabilmek için belge aradığını söylediğini belirten Uğur, o dönemde Levent'in kamuoyunda yardımsever ve bir nevi 'kahraman' olarak görüldüğünü, bu nedenle somut delil olmadan konunun üzerine gitmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İfadesinin devamında ise, “Kendisi, Haluk Levent ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk Levent, açıkçası yardımsever ve bir nevi “kahraman” olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk Levent ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık. Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu.” dedi.