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Oğuzhan Uğur İfadesinde Anlattı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Arası Neden Bozuldu?

Oğuzhan Uğur İfadesinde Anlattı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Arası Neden Bozuldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 18:08
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, 'güveni kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlamaları kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent ile ilişkisine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uğur ifadesinde, 'Benim açımdan asıl kırılma noktası bir gazeteci arkadaşımdan duyduklarım oldu. Haluk Levent hakkında çeşitli iddialar kulağıma geliyordu. Benzer bir durumu bizzat yaşadıktan sonra ise kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırdım. Bu tamamen Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir meseleydi.' ifadelerini kullandı.

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Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Türkiye'nin gündemindeki AHBAP Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 17 Temmuz'da Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının ardından Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama talep edilirken, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanması istendi.

Haluk Levent'le aralarının neden bozulduğunu açıkladı.

Haluk Levent'le aralarının neden bozulduğunu açıkladı.

Deprem sürecinin ardından bir gazeteci arkadaşının kendisini aradığını anlatan Oğuzhan Uğur, Haluk Levent hakkında bazı iddialar duyduğunu ve bu süreçten sonra aralarındaki iletişimin koptuğunu söyledi.

Uğur ifadesinde, “Haluk Levent’in benimle ilgili çeşitli konuşmalar yaptığını söyledi. Haluk Levent’in, benim kendisini muhalif gibi gösterdiğim yönünde bazı konuşmaları olmuş. Ancak aslında böyle bir durum olmadığını da beyan etmiş. Ben de bunun üzerine Haluk Levent’e mesaj atarak böyle bir durumun bulunup bulunmadığını sordum. Kendisi, yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledi. Devamında kendisiyle iki kez daha telefonla görüştük. Görüşmelerden birinde bana, “Arkamdan kötü konuşuyormuşsun.” dedi. Ben konuşmayı kısa keserek kapattım. Diğer görüşmemizde ise bir şarkı çıkaracağını söyledi ve destek istedi. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yine başka bir gazeteci arkadaşım 27 Şubat 2023 tarihinde beni aradı.” ifadelerini kullandı.

Aynı gazeteci arkadaşının, Haluk Levent hakkında çeşitli şüpheleri olduğunu ve iddiaları araştırabilmek için belge aradığını söylediğini belirten Uğur, o dönemde Levent'in kamuoyunda yardımsever ve bir nevi 'kahraman' olarak görüldüğünü, bu nedenle somut delil olmadan konunun üzerine gitmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İfadesinin devamında ise, “Kendisi, Haluk Levent ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk Levent, açıkçası yardımsever ve bir nevi “kahraman” olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk Levent ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık. Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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