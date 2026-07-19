Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı:"Haluk Levent'le 2023'ten Beri Görüşmüyorum"

“Hatay'dan döndükten sonra yardım yayınları yapmaya başladık.

Videolarının alt bantlarına AFAD'ın ve Ahbap'ın teyitlenmiş IBAN numaralarını yazmaya başladık. Tabii bu esnada birçok gazeteci de bizden bilgi almak için röportaj istiyordu.

Bu koşturma esnasında verdiğimiz röportajların bazılarında 'para topluyoruz' ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımız inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz.

Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. Ayrıca Ahbap'a da tarafımızdan bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir.

İnternet dilinde bir yardım yayını yaptığınızda, örneğin SMA'lı çocuklar için Valilik onaylı bir IBAN verseniz bile takipçilerinize 'Şu isim için para topluyoruz.' denir. Bu sebeple, beyan olarak kabul edilmeyeceğini düşündüğümüz için hızlıca 'toplamak' ya da 'aktarıyoruz' ifadesini kullanmışız.

Ancak bu, yardımı bizim topladığımız anlamına gelmez. Bize 'Ahbap'a ya da AFAD'a para göndermek istiyoruz.' diyen insanlara onların telefonunu ya da IBAN'ını verdiğimiz anlamına gelir.

Aktardığımız şey para değil, bilgidir. Zaten en ufak bir araştırmada bile bu görülecektir.

Ahbap Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Sadece diğer kurum ve derneklerde olduğu gibi IBAN'larını ve telefonlarını paylaştım. Aynı şekilde AFAD tarafından da bu yardımlar sebebiyle bana bir Teşekkür Belgesi verilmiştir.'