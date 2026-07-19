Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı:"Haluk Levent'le 2023'ten Beri Görüşmüyorum"
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Uğur, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisi ve Haluk Levent'le bağına yönelik yöneltilen soruları yanıtladı.
Oğuzhan Uğur, 2023 yılından bu yana Haluk Levent'le görüşmediğini söyledi.
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Oğuzhan Uğur suçlamaları reddetti.
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Oğuzhan Uğur, 2023 yılından beri Haluk Levent'le görüşmediğini söyledi:
Oğuzhan Uğur ifadesinin devamında AHBAP'la ekonomik bir bağlarının olmadığını açıkladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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