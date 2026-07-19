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Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı:"Haluk Levent'le 2023'ten Beri Görüşmüyorum"

Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı:"Haluk Levent'le 2023'ten Beri Görüşmüyorum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 19:46
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Uğur, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisi ve Haluk Levent'le bağına yönelik yöneltilen soruları yanıtladı.

Oğuzhan Uğur, 2023 yılından bu yana Haluk Levent'le görüşmediğini söyledi.

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Oğuzhan Uğur suçlamaları reddetti.

Oğuzhan Uğur suçlamaları reddetti.

Emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddeden Oğuzhan Uğur, açıklamalarının yanlış yorumlandığını ve Ahbap Derneği'ni hedef almadığını savundu.

Uğur, Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden başka kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Haluk Levent ile ilk kez 2018 yılında tanıştıklarını belirten Uğur, daha sonra 2022'de ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından 7 Şubat 2023'te Hatay'da bir araya geldiklerini, deprem sonrasında ise görüşmediklerini ifade etti.

Oğuzhan Uğur, 2023 yılından beri Haluk Levent'le görüşmediğini söyledi:

Oğuzhan Uğur, 2023 yılından beri Haluk Levent'le görüşmediğini söyledi:

“Tarafıma isnat edilen Ahbap Derneğine para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim. Bununla birlikte ben özel olarak Ahbap Derneğine bağış yatırılmasını da istemedim.

Ben genel olarak bütün yardım kuruluşlarına bağış yapılması yönünde açıklama yapılabileceği yönünde açıklamalar yaptım.

Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Ahbap derneği ile herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değildir.

Haluk Levent isimli şahsın da paraları nasıl kullandığını bilmem mümkün değildir. 

Ben zaten 2023 yılından beridir yan yana fiziksel olarak görüşmedim. 2024 – 2025 yılında kendisi beni toplamda 3 defa aramıştır. Çıkartacağı şarkı ile alakalı ve genel bu konular ile alakalı olmayan konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar tarafımdan çok kısa kesilmiştir. Bunlar dışında başkaca görüşmem olmamıştır.”

Oğuzhan Uğur ifadesinin devamında AHBAP'la ekonomik bir bağlarının olmadığını açıkladı:

Oğuzhan Uğur ifadesinin devamında AHBAP'la ekonomik bir bağlarının olmadığını açıkladı:

Hatay'dan döndükten sonra yardım yayınları yapmaya başladık.

Videolarının alt bantlarına AFAD'ın ve Ahbap'ın teyitlenmiş IBAN numaralarını yazmaya başladık. Tabii bu esnada birçok gazeteci de bizden bilgi almak için röportaj istiyordu.

Bu koşturma esnasında verdiğimiz röportajların bazılarında 'para topluyoruz' ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımız inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz.

Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. Ayrıca Ahbap'a da tarafımızdan bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir.

İnternet dilinde bir yardım yayını yaptığınızda, örneğin SMA'lı çocuklar için Valilik onaylı bir IBAN verseniz bile takipçilerinize 'Şu isim için para topluyoruz.' denir. Bu sebeple, beyan olarak kabul edilmeyeceğini düşündüğümüz için hızlıca 'toplamak' ya da 'aktarıyoruz' ifadesini kullanmışız.

Ancak bu, yardımı bizim topladığımız anlamına gelmez. Bize 'Ahbap'a ya da AFAD'a para göndermek istiyoruz.' diyen insanlara onların telefonunu ya da IBAN'ını verdiğimiz anlamına gelir.

Aktardığımız şey para değil, bilgidir. Zaten en ufak bir araştırmada bile bu görülecektir.

Ahbap Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Sadece diğer kurum ve derneklerde olduğu gibi IBAN'larını ve telefonlarını paylaştım. Aynı şekilde AFAD tarafından da bu yardımlar sebebiyle bana bir Teşekkür Belgesi verilmiştir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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