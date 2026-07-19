"%50 + %20 İndirim" Yazan Etiketlere Düzenleme Geliyor

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yanıltıcı reklam yayımlayan reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında yaptırım uygulanabiliyor. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamın durdurulmasına, düzeltilmesine veya idari para cezası verilmesine karar verebiliyor. Reklamın yayımlandığı mecraya göre cezalar 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor.

Ticaret Bakanlığı ise hem tüketicilerin mağduriyetini önlemek hem de işletmelerin yüksek cezalarla karşılaşmaması için meslek kuruluşlarını bilgilendirdi. Bakanlık, reklamların mevzuata uygun hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, tüketiciyi yanıltan ve dürüst ticaret ilkesine aykırı uygulamaların denetlenmeye devam edeceğini bildirdi.