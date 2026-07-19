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"%50 + %20 İndirim" Yazan Etiketlere Düzenleme Geliyor

"%50 + %20 İndirim" Yazan Etiketlere Düzenleme Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 19:21
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Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimlerini yoğunlaştırdı. Tüketicilerden gelen şikayetlerin artması ve yapılan incelemelerde çeşitli usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, indirimli satış reklamlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denetlemek amacıyla saha kontrollerini artırdı.

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Etiketlerdeki karmaşa denetimlere takıldı.

Etiketlerdeki karmaşa denetimlere takıldı.

Denetimlerde, 'yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10' gibi art arda sunulan indirim ifadelerinin tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturduğu belirlendi.

İncelemelerde ayrıca, reklamların ana metninde tüm ürünlerde indirim uygulanıyormuş izlenimi verilirken, kampanya kapsamı dışında kalan çok sayıda ürünün yalnızca dipnotlarda belirtildiği tespit edildi. Kampanya koşullarının okunması güç puntolarla yazılması, indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi ile sadakat kartı kampanyalarında referans fiyatların gerçeği yansıtmayacak şekilde yüksek gösterilmesi de öne çıkan usulsüzlükler arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı mağduriyetlerin önlenmesi adına bilgilendirme yaptı.

Ticaret Bakanlığı mağduriyetlerin önlenmesi adına bilgilendirme yaptı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yanıltıcı reklam yayımlayan reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında yaptırım uygulanabiliyor. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamın durdurulmasına, düzeltilmesine veya idari para cezası verilmesine karar verebiliyor. Reklamın yayımlandığı mecraya göre cezalar 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor.

Ticaret Bakanlığı ise hem tüketicilerin mağduriyetini önlemek hem de işletmelerin yüksek cezalarla karşılaşmaması için meslek kuruluşlarını bilgilendirdi. Bakanlık, reklamların mevzuata uygun hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, tüketiciyi yanıltan ve dürüst ticaret ilkesine aykırı uygulamaların denetlenmeye devam edeceğini bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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