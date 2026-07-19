"%50 + %20 İndirim" Yazan Etiketlere Düzenleme Geliyor

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Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimlerini yoğunlaştırdı. Tüketicilerden gelen şikayetlerin artması ve yapılan incelemelerde çeşitli usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, indirimli satış reklamlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denetlemek amacıyla saha kontrollerini artırdı.
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Etiketlerdeki karmaşa denetimlere takıldı.
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Ticaret Bakanlığı mağduriyetlerin önlenmesi adına bilgilendirme yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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