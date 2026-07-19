Beşiktaş'ta Bitti Denen Salah Transferinde Menajer Krizi Çıktı: Menajerin İstediği Pay Olay Oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan gelinen son nokta hakkında açıklama geldi. Win Win'e konuşan Adalı şu ifadeleri kullandı:

'Mohamed Salah transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu yüzde 35'e çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz.'