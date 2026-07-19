Beşiktaş'ta Bitti Denen Salah Transferinde Menajer Krizi Çıktı: Menajerin İstediği Pay Olay Oldu
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Beşiktaş, kadrosuna bir dünya yıldızı daha katmaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı liderliğindeki transfer heyeti, Mohamed Salah görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş, Muhammed Salah ile 1+1 sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.
Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 10+2 milyon euro maaş önerdi. Ancak bitmek üzere denen transferde menajer krizi yaşanıyor.
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Menajerden uçuk komisyon talebi...
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Salah başarılarıyla futbol tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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