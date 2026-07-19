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Beşiktaş'ta Bitti Denen Salah Transferinde Menajer Krizi Çıktı: Menajerin İstediği Pay Olay Oldu

Beşiktaş'ta Bitti Denen Salah Transferinde Menajer Krizi Çıktı: Menajerin İstediği Pay Olay Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 17:42
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Beşiktaş, kadrosuna bir dünya yıldızı daha katmaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı liderliğindeki transfer heyeti, Mohamed Salah görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş, Muhammed Salah ile 1+1 sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.

Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 10+2 milyon euro maaş önerdi. Ancak bitmek üzere denen transferde menajer krizi yaşanıyor.

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Menajerden uçuk komisyon talebi...

Menajerden uçuk komisyon talebi...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan gelinen son nokta hakkında açıklama geldi. Win Win'e konuşan Adalı şu ifadeleri kullandı:

'Mohamed Salah transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu yüzde 35'e çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz.'

Salah başarılarıyla futbol tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.

Salah başarılarıyla futbol tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.

Liverpool formasıyla ligde 193 gole imza atan Salah, Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.

Geride kalan sezonu 41 maçta forma giyerek 12 gol, 10 asistle tamamlayan Mısırlı yıldız, bu performansıyla dikkat çekti.

34 yaşındaki Salah, kariyeri boyunca 1 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Salah, kariyeri boyunca çıktığı 694 maçta 334 gol atarken 271 asistle de oyun arkadaşlarına katkı sağladı.

Kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Roma ve Chelsea formaları da giyen Salah, farklı liglerde tecrübe kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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