Socrates Demokrasisi: Bir Futbolcu Bir Milli Takımın ve Ülkenin Kaderine Meydan Okuyabilir mi?
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1982'de Brezilya'nın kaptanlık bandını taşıyan adam, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında oy kullanıyordu. Antrenman saati mi, taktik mi, ceza mı, takım içinde hepsi oylanıyordu. Ve o adam, dünyanın en zarif orta sahalarından birini kurarken, aslında bir askeri rejime karşı bir demokrasi laboratuvarı işletiyordu. Adı Socrates'ti. Lakabı ya da arkadaşlarının çağırdığı isim değil; tarihin ve kaderin bir cilvesi olarak babasının tercihiyle adı gerçekten Socrates'ti...
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Corinthians Demokrasisi filizleniyor.
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Baskı rejimlerine meydan okuyan bir beden...
1982'de Dünya Kupası'na demokrasi talebiyle gidildi.
1982 Dünya Kupası... Güzelliğin kaybettiği maç...
Kulüp içinde sönümlenen enerji topluma yayıldı.
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Brezilya demokrasisi kazanırken Corinthians demokrasisi kaybetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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