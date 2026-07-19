Socrates Demokrasisi: Bir Futbolcu Bir Milli Takımın ve Ülkenin Kaderine Meydan Okuyabilir mi?

1970'lerin sonunda Brezilya, on yılı aşkın süredir askeri bir rejimin altında nefes alıyordu. Sansür, işkence, sürgün ile geçen günlerde futbol sahaları bile bu baskının dışında kalamıyordu. Ama São Paulo'nun işçi sınıfı kulübü Corinthians'ta tuhaf bir şey filizleniyordu. Socrates ve teknik direktör yardımcısı Adilson Monteiro Alves'in öncülüğünde kulüp, oyunculara antrenman saatlerinden transfer kararlarına, kaptan seçiminden disiplin cezalarına kadar her konuda oy hakkı tanıdı. Soyunma odası duvarına asılan pankartlarda tek bir kelime yazıyordu: Demokrasi.

Buna daha sonra 'Corinthians Demokrasisi' denecekti.

Ve bu, sahaya çıkmadan önce bir oylama yapan, formasında 'Demokrasi Halkın Gücüdür' yazan bir takımın hikâyesiydi. Socrates bunu açıkça söylüyordu: Kazanmak tek başına yeterli değildi, nasıl kazanıldığı da bir anlam taşımalıydı.