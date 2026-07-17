İngiltere 1966'dan Beri Mutlu Sona Erişemiyor: 60 Yıllık Macera Nasıl Başarısızlıkla Sonuçlandı?
İngiltere'nin her büyük turnuvada yeniden gündeme gelen 'Football's Coming Home' sözü, aslında otuz yıl önce yazılmış bir şarkının nakaratı. 1996'da İngiltere'nin ev sahipliğinde oynanan Avrupa Şampiyonası öncesinde besteci Ian Broudie ile komedyenler David Baddiel ve Frank Skinner'ın kaleme aldığı 'Three Lions' adlı parça, 'It's coming home, football's coming home' dizesiyle stadyumlara taşındı. Türkçeye 'futbol eve dönüyor' diye çevrilen bu söz, aslında futbolun İngiltere'de doğduğu iddiasına dayanıyor; şarkı, kupanın da kurallarını yazan ülkeye 'dönmesi' gerektiğini söylüyor.
O turnuvada İngiltere yarı finale kadar çıktı, ama Almanya'ya penaltılarla elendi. Kupa eve dönmedi. Buna rağmen şarkı ölmedi; tam tersine, her yeni turnuvada sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi, taraftarların ortak şakası haline geldi. 1998, 2018, 2020 Avrupa Şampiyonası finali ve şimdi 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finale ya da finale her yaklaştığında, aynı söz yeniden trend oldu.
Futbol ya da kupa 1966'dan beri eve dönemiyor. Peki 60 yılı İngiltere nasıl geçirdi? İşte İngiltere'nin makus Dünya Kupası tarihi...
1970 - Meksika
1966 şampiyonu 1974 ve 1978'de kupaya katılamadı.
1982-İspanya
1986-Meksika
1990-İtalya
1994, İngiltere yine yok!
1998-Fransa
2002-Güney Kore/Japonya
2006-Almanya
2010-Güney Afrika
2014-Brezilya
2018-Rusya
2022-Katar
2026-ABD/Kanada/Meksika
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