İngiltere 1966'dan Beri Mutlu Sona Erişemiyor: 60 Yıllık Macera Nasıl Başarısızlıkla Sonuçlandı?

İngiltere'nin her büyük turnuvada yeniden gündeme gelen 'Football's Coming Home' sözü, aslında otuz yıl önce yazılmış bir şarkının nakaratı. 1996'da İngiltere'nin ev sahipliğinde oynanan Avrupa Şampiyonası öncesinde besteci Ian Broudie ile komedyenler David Baddiel ve Frank Skinner'ın kaleme aldığı 'Three Lions' adlı parça, 'It's coming home, football's coming home' dizesiyle stadyumlara taşındı. Türkçeye 'futbol eve dönüyor' diye çevrilen bu söz, aslında futbolun İngiltere'de doğduğu iddiasına dayanıyor; şarkı, kupanın da kurallarını yazan ülkeye 'dönmesi' gerektiğini söylüyor.

O turnuvada İngiltere yarı finale kadar çıktı, ama Almanya'ya penaltılarla elendi. Kupa eve dönmedi. Buna rağmen şarkı ölmedi; tam tersine, her yeni turnuvada sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi, taraftarların ortak şakası haline geldi. 1998, 2018, 2020 Avrupa Şampiyonası finali ve şimdi 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finale ya da finale her yaklaştığında, aynı söz yeniden trend oldu.

Futbol ya da kupa 1966'dan beri eve dönemiyor. Peki 60 yılı İngiltere nasıl geçirdi? İşte İngiltere'nin makus Dünya Kupası tarihi...