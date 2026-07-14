Uzun Saçlarını Kestirmediği İçin Kadro Dışı Kalan Bir Dünya Yıldızı: Fernando Redondo

1996'da Madrid'de yapılan bir görüşme, ilişkinin kırılma noktası oldu. Passarella, karşısına oturttuğu Fernando Redondo'dan tek bir şey istiyordu; saçını kestirmesi. Real Madrid'in orta sahasını sırtlayan, Avrupa'nın en iyi ön liberolarından sayılan oyuncu bu isteği geri çevirdi. O günden sonra ikili arasındaki köprüler yeniden kurulamadı. Passarella zamanla yokluğunu taktiksel gerekçelerle açıklamaya çalışsa da Redondo kendisi için gerçek nedenin hep o inatlaşma olduğunu söyledi.

Mesele yalnızca bir tercih meselesi değildi. 1970'lerden beri Arjantin futbolunda uzun saç, kimliğin ve başkaldırının bir işaretiydi; Passarella'nın talebi bu yüzden basında ve taraftar arasında sportif olmaktan çok kültürel bir tartışmaya dönüştü.

Passarella futbolculara 'ya benim adamımsın ya da değil' dayatmasıyla tam itaat istiyordu.