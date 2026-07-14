Uzun Saçlarını Kestirmediği İçin Kadro Dışı Kalan Bir Dünya Yıldızı: Fernando Redondo
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Bazen bir milli takımın kaderini taktik değil, bir berber koltuğu belirler. 1998 Fransa Dünya Kupası'na giden Arjantin'in hikâyesi de böyle başlıyor.
Kadroya seçilme kriteri sadece güncel performansınız değil saçlarınızın güncel uzunluğu. Arjantin efsanelerinden Passarella futbolculara koyduğu yasaklarla kadronun kaderini belirlemişti.
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Daniel Passarella'nın anlamsız katı kuralları: Küpe yok, uzun saç yok!
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Redondo teslim olmadı.
Kupanın büyüklüğüne boyun eğenler de oldu.
Dünya yıldızı bir ön libero olmadan oynanan kupa!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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