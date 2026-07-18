Arjantin İki Dehasıyla Sahaya Çıktığı 2010 Yazında Saadetten Çok Uzaktaydı

Güney Amerika elemeleri, Arjantin için bir onur yürüyüşüne değil, neredeyse bir enkaza dönüştü. La Paz'ın 3.600 metrelik seyrek havasında Bolivya'ya 6-1 yenildikleri gece, ülke genelinde bir yas sessizliği çöktü; bu skor, ulusal futbol hafızalarına bir kâbus olarak kazındı.

Ekvador'da, Brezilya'da tökezleyen takım, son haftaya gelindiğinde doğrudan katılım hakkını garantileyememiş ve dezavantajlı duruma düşmüştü.

Rakip Peru'ydu. Peru'yu kendi evlerinde yenerlerse büyük bir avantaj elde edeceklerdi. Yağmurun futbol oynamayı zorlaştırdığı gecede 89'da gelen beraberlik golüne engel olamadılar. Maç böyle biterse son maçları Uruguay deplasmanındaydı ve Uruguay'ın bir puan altında maça çıkacaklardı.

Maradona'ya yine Tanrı bir kez daha el uzatmış ve 36 yaşında milli takıma yeniden davet edilen Martin Palermo galibiyeti getirmişti.

Uruguay'da Montevideo'nun kasvetli bir gecesinden de galibiyetle çıkan Arjantin alnına leke gibi yazılacak bir Play-Off ihtimalinden kurtulmuştu.

Maradona'nın gözyaşları içinde kalması Arjantin'de çok daha büyük duygusal patlamalara yol açmıştı. Tanrı zorlu bir yoldan onları Dünya Kupası'na göndermişti. Yoksa?

Yoksa bir kez daha mı Maradona kupayı kaldıracaktı?