Arjantin İki Dehasıyla Sahaya Çıktığı 2010 Yazında Saadetten Çok Uzaktaydı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir halkın efsanesi, o halkın umudu olan milli takımı yönetmeye kalktığında bazen taşınamaz bir yükle baş başa kalır.
Diego Armando Maradona için 2008 kışı böyle bir dönüm noktasıydı: 1986'nın tanrısı, artık altından heykelini kendi parlatacak bir başarı elde etmeye çalışacaktı.
Arjantin elemelerde hiç olmadığı kadar kötü gitmiş ve Alfio Basile'nin istifasının ardından federasyon başkanı Julio Grondona'nın aklına Maradona gelmişti.
1994'te de doping ve yasaklı maddeden sonra kurtarıcı diye çağırdıkları Maradona'yı bu kez teknik direktör olarak çağırmışlardı. Sonuç çok farklı olmadı ama oraya kadar yaşananlar da başka kaoslara kapı araladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolivya'nın yüksek rakımlı havası Arjantin'i çarpmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maradona ve Messi arasındaki ilişkide hep bir damla gerginlik kendini hissettiriyordu.
Dünya Kupası'na rüya gibi başlangıç... Ama bu takım Messi'nin mi Maradona'nın mı?
Messi ve Maradona birlikteliğinin çöküşü...
Her şeye rağmen o Diego'ydu...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın