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Yaşam
İstanbul'daki En İyi Pizzacılar

İstanbul'daki En İyi Pizzacılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 15:13
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İstanbul'da pizza denince akla artık yalnızca zincir restoranlar değil, kendine özgü hamur teknikleri ve imza tarifleriyle öne çıkan butik mekanlar da geliyor. Nappo Pizza, Pizzeria İl Pellicano, Miss Pizza, 400 Derece ve Osteria Salvatoregibi adresler, Napoliten pizzadan ince hamurlu seçeneklere kadar farklı lezzetler sunarak şehrin gastronomi rotasında öne çıkıyor. İşte İstanbul'un en iyi pizzacıları ve hangi mekanda ne yenir sorusunun yanıtı.

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İstanbul'da En İyi Pizzacı Nasıl Seçilir? - 2026

İstanbul'da En İyi Pizzacı Nasıl Seçilir? - 2026

Modern metropollerde ideal pizza deneyimini tanımlayan kriterler, klasik tüketici beklentilerinin ötesine geçerek hamurun mikrobiyolojik süreçleri, kullanılan unun protein değeri, fırının termodinamik yapısı, malzemenin tedarik zinciri ve restoranın sunduğu mekansal atmosfer gibi kompleks değişkenlere dayanmaktadır. İstanbul'daki bilinçli tüketiciler, 2026 yılında bir pizzacıyı değerlendirirken artık sadece üzerindeki malzemelerin niceliğine değil, hamurun sindirilebilirliğine, glüten yapısının niteliğine, pişme tekniğinin otantikliğine ve işletmenin sürdürülebilirlik vizyonuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda, doğru seçimi yapabilmek için pizzanın temel yapı taşlarını ve bu taşların İstanbul gastronomisindeki fiziksel yansımalarını anlamak kritik bir öneme sahiptir.

Hamur Türüne Göre Pizza Stilleri: Napoli, New York, Thin Crust

Hamur, bir pizzanın anatomik temelini, yapısal bütünlüğünü ve genel karakterini belirleyen en hayati unsurdur. İstanbul'daki vizyoner pizzacılar, küresel gastronomi trendlerine ve yerel damak zevklerine paralel olarak belirli hamur stillerinde uzmanlaşma yoluna gitmiştir. Hamur stilleri arasındaki temel farklılıklar; su oranı (hidrasyon), fermantasyon süresi ve tekniği (oda sıcaklığı veya soğuk fermantasyon), kullanılan unun kül ve protein değeri ile hamur açma tekniklerinden kaynaklanmaktadır.

Napoli stili pizza, son on yılda yükselen artizan mutfak akımının bir sonucu olarak İstanbul'da adeta altın çağını yaşamaktadır. Geleneksel Napoli pizzası, son derece yüksek sıcaklıklarda çok kısa sürede (genellikle 400°C - 480°C aralığında 60 ila 90 saniye) pişirilerek elde edilen, kenarları karakteristik olarak şişkin, hava kabarcıklarıyla dolu ve hafif yanık (leopar desenli - cornicione), tabanı ise ince, içi yumuşak ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu hamur, genellikle '00' tipi yüksek kaliteli, son derece ince öğütülmüş ve yüksek proteinli buğday unu kullanılarak hazırlanır ve su oranı %65 ila %75 arasında değişir. Bu yüksek hidrasyon ve uzun süreli soğuk fermantasyon (24 ila 72 saat arası), hamurun içindeki karmaşık nişastaların basit şekerlere parçalanmasını sağlayarak glüten ağını güçlendirir. Bu mikrobiyolojik süreç, nihai ürünün midede şişkinlik yaratmadan son derece kolay sindirilmesini sağlar. İstanbul'da bu otantikliği en üst düzeyde ve akademik bir disiplinle sunan mekanların başında, Napoli merkezli 'Gerçek Napoli Pizzası Birliği' (Associazione Verace Pizza Napoletana - AVPN) tarafından Türkiye'de resmi olarak sertifikalandırılan tek kurum olan Nappo Pizza gelmektedir. AVPN standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak, İtalya'dan ithal edilen San Marzano domatesleri ve spesifik İtalyan unları gibi hammaddelerin kullanımını, hamurun sadece elle açılmasını ve odun ateşinde belirli saniyeler içinde pişirilmesini zorunlu kılmaktadır. Levent Kanyon AVM ve Beyoğlu Tersane şubelerinde hizmet veren Nappo, bu katı kuralları tavizsiz uygulayarak İstanbul'da Napoli ekolünün bayraktarlığını yapmaktadır. Benzer bir Napoli disiplinini Anadolu Yakası'nda sürdüren Kadıköy Moda'daki Pizzeria İl Pellicano ise, Napoli kökenli şeflerinin yönetiminde geleneksel Margherita ve Formaggi klasiklerini sunarken, derin yağda kızartılmış Napoli hamuru olan ve içi ricotta peyniriyle doldurulan 'Fritta' gibi son derece spesifik ve otantik alt-kategorileri de İstanbullularla buluşturmaktadır.

Öte yandan, New York stili ve Thin Crust (İnce Kenar) tarzı pizzalar, tamamen farklı bir dokusal deneyim ve tüketim ritüeli sunar. New York stili, İtalyan göçmenlerin Amerika'daki farklı fırın teknolojilerine ve un yapılarına adaptasyonu sonucu ortaya çıkmış, daha düşük hidrasyon oranına sahip, elde esnetilerek devasa boyutlara ulaşan ve genellikle katlanarak elde tüketilen bir yapıdır. Hamurunda bir miktar zeytinyağı veya şeker bulunabilir; bu katkılar hamura katlanabilirlik sağlarken tabanının çıtır kalmasına yardımcı olur. İstanbul'da klasik İtalyan ince kenar (Thin Crust) geleneğini, zarif ve çıtır bir formda uygulayan mekanlar, hamurun midede ağırlık yapmayan, kırılgan ve gevrek dokusuna odaklanmaktadır. Cihangir'de 2004 yılından bu yana hizmet veren ve bölgenin mutfak kültüründe bir mihenk taşı olan Miss Pizza, bu ince kenarlı akımın en başarılı ve köklü temsilcilerindendir. Mekanın imza lezzetlerinden biri olan, incecik açılmış hamur üzerine zengin pesto sosu ve kabak dilimleri eklenerek hazırlanan 'Pizza Pesto', hafifliği ve çıtırlığı ile bu ekolün anatomisini kusursuzca sergiler. Ayrıca, yine Miss Pizza'nın menüsünde yer alan, trüf yağıyla marine edilmiş kestane mantarı, porçini mantarı, gorgonzola ve mozzarella peyniri kombinasyonundan oluşan Pizza Funghi, ince hamurun taşıyabileceği yoğun lezzet profillerinin sınırlarını zorlamaktadır. Sarıyer Armutlu bölgesinde konumlanan Imperia Ristorante ise, ekşi mayalı hamur geleneğini benimseyerek klasik Napoli standartlarını esnetmiş; hamuru kendilerine özgü bir şekilde daha ince ve kenarsız bir forma sokarak melez, çıtır ancak ekşi mayanın getirdiği derin fermente aromaya sahip yepyeni bir profil yaratmıştır.

Fırın Türü: Odun Ateşi mi, Taş Fırın mı? Lezzet Farkı Var mı?

Hamurun formülasyonu kadar, o hamurun hangi termodinamik koşullar altında piştiği de pizzanın nihai lezzetini, dokusunu ve görsel estetiğini doğrudan etkileyen hayati bir değişkendir. İstanbul'daki üst düzey pizza restoranları, mutfak konseptlerine, hedefledikleri spesifik lezzet profiline ve fiziksel mekan kısıtlamalarına bağlı olarak ağırlıklı olarak geleneksel odun ateşli fırınlar (forno a legna) veya yüksek teknolojili modern taş tabanlı elektrikli/doğalgazlı fırınlar kullanmaktadır. Tüketicilerin sıklıkla merak ettiği 'Lezzet farkı var mı?' sorusunun cevabı, ısı transfer mekanizmalarının ve fırın atmosferindeki mikro-partiküllerin hamura nüfuz etme kimyasında yatmaktadır.

Odun ateşi fırınlar, binlerce yıllık bir mühendislik harikasıdır. Kubbe (dome) şeklindeki mimarisi sayesinde radyant (ışımalı), konvektif (taşınımlı) ve kondüktif (iletimli) ısıyı aynı anda ve kusursuz bir termal dengeyle hamura uygular. Fırın tabanı genellikle ısıyı mükemmel tutan volkanik tüf taşı (biscotto di Sorrento) veya yüksek dirençli refrakter tuğladan yapılır. Bu taban, hamur yüzeyiyle temas ettiği anda şok bir kondüktif ısı transferi başlatarak, pizzanın tabanında o meşhur çıtırlığı ve leopar deseni adı verilen lokal mikro-yanıkları oluşturur. Aynı anda kubbe şeklinde kıvrılarak dolaşan alevlerin yaydığı yoğun konvektif ısı, pizzanın üstündeki malzemeleri hızla pişirir ve mozzarellanın kurumadan, yağı ayrışmadan mükemmel bir şekilde erimesini sağlar. Odun ateşinin sağladığı en dramatik lezzet farkı, yanma odasındaki meşe, kayın, zeytin veya gürgen gibi sert ağaçlardan yayılan dumanın, peynirin yağıyla ve domates sosunun nemiyle girdiği kimyasal reaksiyondur. Bu mikro-etkileşim, pizzaya hafif tütsülenmiş (smoky), rustik, vahşi ve son derece derin bir odunsu karakter katar. Suadiye'de Balkan brasserie konseptiyle öne çıkan Ferida, Napoliten tarzdaki Boşnak kuru etli ve trüf mantarlı pizzalarını geleneksel odun fırınında pişirerek bu ateşin sunduğu ilkel ama rafine lezzet avantajını sonuna kadar kullanan mekanlardan biridir. Şişli Teşvikiye'nin elit noktalarından biri olan ve beş üzerinden beş yıldızla değerlendirilen 400 Derece de, ismini odun ateşinin ulaştığı bu optimum sıcaklıktan alarak ateşin gücünü marka kimliğine yansıtır. Benzer şekilde, Kadıköy Koşuyolu'nda adeta bir İtalyan butik restoranı illüzyonu yaratan Trattoria da Rosario, bizzat İtalya'dan özel olarak getirtilen geleneksel fırınıyla odun ateşinin termal avantajlarını misafirlerine sunmaktadır.

Modern taş fırınlar (gazlı veya rezistanslı) ise günümüzde ısı izolasyonu, termal istikrar ve kapasite yönetimi açısından muazzam teknolojik seviyelere ulaşmıştır. Sabit, oynamayan ve dijital olarak kontrol edilebilen ısı sunmaları, özellikle yoğun paket servisi yapan veya ince kenarlı (Thin Crust) / New York stili pizza üreten işletmeler için elzem olan standardizasyon avantajını sağlar. Bu fırınlarda odun dumanının ve isin eksikliği, pizzanın üzerindeki malzemenin (örneğin hassas bir fesleğen pestosunun veya kaliteli bir zeytinyağının) kendi doğal lezzetinin perdelemeden, olduğu gibi ön planda kalmasını sağlayabilir. Modern taş fırınlar, tabanındaki kordiyerit taşı sayesinde tatminkar bir taban çıtırlığı sunsa da, odun ateşinin sadece 60 saniyede sağladığı o ani yüksek şok ısısına ve alev yalamasına ulaşmaları zordur. Sonuç olarak; fırın türleri arasındaki lezzet ve doku farkı son derece belirgindir. Odun ateşi, isli, hafif yanık, organik ve rustik bir profil üretirken; modern taş fırınlar son derece pürüzsüz, istikrarlı, temiz ve sadece üzerindeki malzemeye odaklanan bir yapı sunar.

İstanbul'da En İyi Pizzacılar: İlçe Bazlı Rehber - 2026

İstanbul'da En İyi Pizzacılar: İlçe Bazlı Rehber - 2026

İstanbul'un kıtaları aşan coğrafi büyüklüğü ve derin sosyo-kültürel çeşitliliği, kentin her bir ilçesinin kendine has, bağımsız bir gastronomi ekosistemi ve alt-kültürü geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Semtlerin demografik yapısı (öğrenci, beyaz yakalı, turist, expat), tarihi dokusu, gelir seviyesi ve yerel yaşam ritmi, o bölgedeki pizzacıların menü mimarisini, mekansal atmosferini ve hatta kullandıkları unun cinsini dahi doğrudan şekillendirmektedir.

Avrupa Yakası'nın En İyi Pizzacıları: Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli

Avrupa Yakası, İstanbul'un hem tarihi yarımadanın mirasını taşıyan hem de modern ticaretin, finansın ve turizmin nabzının attığı mega-merkezdir. Bu yakada yer alan Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri, pizza kültürünün üç farklı yüzünü temsil eden eşsiz demografik laboratuvarlar gibidir.

Beyoğlu: Tarih, Bohem Yaşam ve Levanten Miras

Beyoğlu ve özellikle Galata-Cihangir-Çukurcuma hattı, İtalyan, Fransız ve Levanten kültürünün yüzyıllara dayanan tarihi kalıntılarını sokaklarında barındıran bir bölgedir. Bu güçlü tarihsel bağ, bölgedeki restoranlara zorlama olmayan, doğal bir otantiklik ve ruh katar. Cihangir'de Aralık 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren, tuğla fırını ve sıcak atmosferiyle mahalle kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Miss Pizza, bölgenin tartışmasız gastronomik demirbaşlarından biridir. Havyar Sokak'ta yer alan mekan, ince kenarlı pizzaları ve özellikle Pizza Pesto gibi spesiyalleriyle kalabalıkları kendine çekerken, bu başarı Aralık 2009'da Şişhane'de açılan ikinci şubeyle taçlandırılmıştır. Beyoğlu'nun Çukurcuma bölgesindeki dar sokaklara gizlenmiş olan 49 Çukurcuma ise, yüksek tavanları, tuğla ve taş duvarlarıyla tam bir bohem gastronomi tapınağıdır. Sadece pizza ve spesifik şarap eşleşmeleri üzerine yoğunlaşmış bu mekan, başlangıçları, kaliteli peynirleri ve şarküteri tabaklarıyla peynir tutkunları (Parmigiano ve Breasola Rocca spesiyalleri ile) için zengin alternatifler sunarak semtin entelektüel ve sanatsal dokusuna hitap etmektedir. Tarihi bir perspektif arayanlar için Meşrutiyet Caddesi'ndeki efsanevi Pera Palace Hotel içerisinde yer alan Agatha Restoran, Beyoğlu turunu zarif, ağırbaşlı ve lüks bir deneyimle taçlandırmak isteyenlerin ilk adresidir. Galata'da, tarihi Ceneviz dokusunun kalbinde, eski bir manastır ve Fransız ilkokulunun dönüştürülmesiyle hayata geçen École St. Pierre Hotel bünyesindeki Il Cortile (İtalyanca 'Avlu'), muazzam iç mimarisiyle dikkat çeker. Ziyaretçilerine İtalya'nın ortasında bir avludaymış hissi veren bu mekan, arancini, burrata ve taze sebzelerle hazırlanan 'Alle verdure' pizzasıyla bölgenin gastronomi standardını uluslararası fine-dining seviyesine yükseltmektedir.

Beyoğlu'nun Öne Çıkan Pizzacıları:

  • Miss Pizza (Cihangir / Şişhane): İnce kenarlı zarif hamuru ve özellikle spesiyal 'Pizza Pesto'suyla semtin ikonikleşmiş İtalyan durağıdır. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • 49 Çukurcuma: Bohem atmosferi, tarihi taş duvarları ve peynir-şarap eşleşmeli zengin pizza menüsüyle öne çıkar. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş: Dinamizm, Füzyon ve Vegan Devrimi

Beşiktaş; sahildeki tarihi yalıları, iç kısımlardaki yoğun öğrenci nüfusunu, plazaları ve lüks boğaz hattı sakinlerini aynı anda barındıran son derece eklektik, kesişimsel bir demografiye sahiptir. Bu yapı, hem pratik doyuruculuğa hem de rafine zevklere aynı anda cevap veren bir pazar doğurmuştur. Levent, Akat ve Bebek mahalleleri çevresinde daha hızlı, Amerikan stiline yatkın ve ofis çalışanlarının öğle arası taleplerini karşılayan Pizza Hut ve Domino's Pizza gibi hızlı noktalar stratejik olarak konumlanmıştır. Ancak Beşiktaş'ın 2026 yılındaki asıl alametifarikası, bitki bazlı (vegan) beslenme devriminin Avrupa Yakası'ndaki mutlak merkezlerinden biri olmasıdır. Türkali'de bulunan Vegan Masa, et ağırlıklı lahmacun ve pide gibi ürünlerin tamamen vegan versiyonlarını odun fırınında aslına sadık kalarak üretmekte, geleneksel fırıncılığa devrimsel bir boyut kazandırmaktadır. Lüks ve manzara arayanlar için Ortaköy'de yer alan Banyan, muazzam boğaz esintisi ve yasemin kokuları eşliğinde Asya-Akdeniz füzyonu sunarak Beşiktaş'ın seçkin yüzünü temsil etmektedir. Aynı hatta Etiler'de yer alan La Scarpetta, bölgenin İtalyan klasiklerini arayan elit kitlesini ağırlamaktadır.

Beşiktaş'ın Öne Çıkan Pizzacıları:

  • La Scarpetta (Etiler): Trüf mantarlı, stracciatella peynirli ve bonfile dilimli imza pizzalarıyla bölgenin premium İtalyan şıklığını yansıtır. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Olive's Pizzeria (Levent): Ev yapımı kalitesindeki lezzeti, hızlı servisi ve zengin vejetaryen/vegan seçenekleriyle Beşiktaş'ın yüksek puanlı, gizli lezzet duraklarından biridir. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Şişli: Kentin Burjuvazisi ve Rafine Şıklık

Şişli ilçesi, özellikle Teşvikiye, Nişantaşı ve çevresi, kentin geleneksel burjuvazisinin, yüksek alım gücüne sahip tüketicilerin, kaliteli şarap eşleşmelerinin ve elit malzemelerle zenginleştirilmiş 'gurme' pizza arayışının merkez üssüdür. Teşvikiye'de bulunan 400 Derece, kaliteden asla ödün vermeyen yapısı, mükemmeliyetçi hamur dinlendirme süreçleri ve kusursuz müşteri memnuniyetiyle semtin gururu haline gelmiştir. Yine Teşvikiye'de, Ahmet Fetgari Sokak'ta konumlanan Bargozzy Pizza, zengin menü seçenekleri, şık ama bir o kadar da samimi atmosferiyle hem klasik hem de özgün tatlar arayan İtalyan mutfağı tutkunlarının vazgeçilmez rotasıdır. Sağlıklı yaşam ve bütünsel beslenme trendlerini yaşam felsefesi haline getirenler için Şişli'deki Zucca ve Teşvikiye'deki Healin Foods, glutensiz ve inovatif alternatif fırıncılık konseptleriyle ön plana çıkmaktadır.

Şişli'nin Öne Çıkan Pizzacıları:

  • 400 Derece (Teşvikiye): Odun ateşinin gücünü kusursuz hamur dinlendirme teknikleriyle birleştiren, platformlarda tam puan alan prestijli bir kalite noktasıdır. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Bargozzy Pizza (Teşvikiye): Şık ama samimi atmosferinde klasik İtalyan tatları ile özgün pizza yorumlarını harmanlayan çok popüler bir buluşma adresidir. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakası'nın En İyi Pizzacıları: Kadıköy, Üsküdar, Bağcılar

Avrupa Yakası'nın ihtişamına karşın Anadolu Yakası, 2026 yılı itibarıyla gastronomi meşalesini çok daha bağımsız, zanaatkar (artisan), şef odaklı ve butik konseptlerle ileriye taşıyan bir laboratuvar işlevi görmektedir. Özel diyetlerin, kahve kavurucularının ve mikro-üreticilerin kalbi bu yakada atmaktadır.

Kadıköy: Zanaatkar Devrimin Kuluçka Merkezi

Moda, Koşuyolu, Suadiye ve Kadıköy Merkez, global zincirlerden ziyade şeflerin kişisel vizyonlarını yansıtan bağımsız restoranların egemen olduğu lokasyonlardır. Moda'da yer alan Pizzeria İl Pellicano, Napoli kökenli şeflerinin yönetiminde sıcak ve samimi atmosferiyle tam bir otantik İtalyan deneyimi sunmaktadır; özellikle kızarmış pizza formatında, ricotta peyniri dolgulu 'Fritta' ve ançüezli Napoli spesiyalleri, mekanın mutfak sınırlarını ne kadar zorladığının kanıtıdır. Koşuyolu'nda konumlanan Trattoria da Rosario, ağaçların altındaki dekorasyonu ve yeşil dokusuyla İstanbul'un ortasında İtalya kırsalını andıran izole bir butik restoran ambiyansı yaratırken, İtalya'dan özel olarak getirilen fırını ve ithal unlarıyla hazırlanan pizzaları kusursuz bir teknikle pişirmektedir. Suadiye'de Balkan mutfağının genetiğiyle brasserie kültürünü harmanlayan Ferida, trüf mantarlı ve Boşnak kuru etli Napoliten odun fırını pizzalarıyla eşsiz ve yöresel bir elit lezzet dengesi sunmaktadır. Kadıköy'ün en belirgin özelliklerinden biri de spesifik sağlık ve etik diyetlere yönelik gösterdiği inanılmaz kapsayıcılıktır. Etik veganlık açısından da Kadıköy başı çekmektedir; hayvansal süt ürünü içermeyen peynirlerle 6 farklı uluslararası pizza çeşidi hazırlayan Lacto ve vegan peynir/et alternatifleriyle Pizza Il Forno semtin yenilikçi yüzleridir.

Kadıköy'ün Öne Çıkan Pizzacıları:

  • Pizzeria İl Pellicano (Moda): Napoli kökenli şeflerin hazırladığı geleneksel lezzetleri ve kızarmış 'Fritta' stili pizzalarıyla otantik İtalyan ruhunu yaşatır. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • d'Amalfi Senza Glutine (Caferağa): Çölyak dostu, İtalyan dokunuşlu ve tamamen glütensiz pizzalarıyla Kadıköy'de misafirlerinden yüksek puan alan niş bir lezzet durağıdır. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Üsküdar: İhtişamlı Manzara ve Güçlü Lojistik Kontrastı

Üsküdar, sosyo-mekansal açıdan keskin bir kontrasta sahiptir. Sahil şeridi (Çengelköy, Kuzguncuk) eşsiz manzaralı restoran konseptleriyle lüks tüketime hitap ederken, iç kesimler daha çok konut odaklı yapısı nedeniyle paket servise yöneliktir. Altunizade, Acıbadem ve Ahmediye bölgelerinde Domino's, Pizza Hut ve Little Caesars gibi global zincirler, yüksek hacimli, hızlı ve standart lezzet arayan ofis ve ev nüfusu için güçlü, kılcal bir teslimat ağı oluşturmuştur. Ancak Üsküdar'ın gastronomik prestiji Boğaz hattındadır. Çengelköy'deki Osteria Salvatore, İtalyan mutfağını muazzam bir köprü ve Boğaz manzarasıyla buluşturan lüks segment bir destinasyondur. Dude Table ajansı tarafından marka kimliği modern ve geleneksel hassasiyetlerle harmanlanan mekan, menüsünde pepperoni, ricotta, çam fıstığı, İtalyan sosisi ve kapikola (capicola) gibi premium malzemelerle hazırlanan calzone ve pizzalarla adından söz ettirmektedir.

Üsküdar'ın Öne Çıkan Pizzacıları:

  • Osteria Salvatore (Çengelköy): Eşsiz birinci köprü manzarası eşliğinde premium malzemelerle hazırlanan İtalyan calzone ve odun ateşi pizzalarıyla lüks bir deneyim sunar. Instagram hesaplarına hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Anstella Pizza İtalyan (Beylerbeyi): Özel domates sosu ve kaliteli mozzarella peyniriyle gerçek İtalyan lezzetini yansıtan, sahil şeridinin favori mekanlarındandır.

Bağcılar: Hız, Ölçek Ekonomisi ve Lojistik

Bağcılar bölgesi, demografik yapısı, ticari ve sanayi merkezlerine entegrasyonu ve son derece yüksek nüfus yoğunluğu sebebiyle tamamen farklı bir modelle çalışır. Bu bölge; lojistik odaklı, uygun fiyatlı (value-oriented) ve maksimum hızda servis sağlayan zincir pizzacıların mutlak hakimiyeti altındadır. Evren, Kirazlı, Fevziçakmak ve Barbaros mahallelerinde Domino's Pizza, Pizzalive ve Little Caesars gibi markalar, algoritmik kurye rotlamaları ve standardize edilmiş mutfak süreçleriyle paket servis pazarını domine etmektedir. Bu bölgede artisan Napoli tarzından veya ekşi mayadan ziyade; rekabetçi fiyatlandırma, doyurucu karbonhidrat-protein oranı, kampanya menüleri ve teslimat hızına odaklanan kalın hamurlu Amerikan tarzı pizzalar popülasyonun birincil tercihidir.

Bağcılar'ın Öne Çıkan Pizzacıları:

  • Pizzalive (Fevziçakmak): Bölgenin yerel paket servis dinamiklerine başarıyla uyum sağlayan ve uygun fiyatlı kampanya menüleriyle öne çıkan doyurucu bir alternatiftir. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Domino's Pizza (Evren & Kirazlı): Yoğun nüfusa hitap eden geniş kurye ağı ve standartlaşmış kalın hamurlu seçenekleriyle bölge siparişlerini domine eden ana zincirdir.

Boğaz Manzaralı Pizza Restoranları: İstanbul'un En Özel Adresleri

İstanbul'da lüks gastronomi, sadece tabaktaki yemeğin kimyasıyla açıklanamaz; aynı zamanda Boğaz'ın serin esintisi, tarihi yalılar ve suyun yansımasıyla desteklenen topyekün, çok duyulu (multi-sensory) bir atmosferik deneyimdir. Boğaz manzarası, bir restoranın konumlandırmasını doğrudan 'premium' ve 'veblen' (statü odaklı tüketim) segmentine taşımakta ve fiyat elastikiyetini dramatik biçimde esnetmektedir.

Çengelköy, Kuleli Caddesi'nde konumlanan Osteria Salvatore, Asya'dan Avrupa Kıtası'na bakış imkanı sunarak, birinci köprünün ışıkları altında sofistike İtalyan şıklığını yaşatan başyapıtlardan biridir. Odun fırınında özenle hazırlanan zengin dolgulu calzoneleri (Sausage & Peppers, Meatball) ve birinci sınıf mozzarellayla harmanlanan pizzaları, mekanın zarif ambiyansını ve şarap menüsünü tamamlar niteliktedir. Zeffirino İstanbul ise, kökenleri ta 1939 yılına dayanan, pesto sosundaki benzersiz ustalığıyla bilinen tarihi İtalyan mirasını İstanbul Boğazı'nın kıyılarına taşımıştır. Mekan, büyük kurumsal etkinliklerden baş başa romantik akşamlara kadar geniş bir organizasyon yelpazesinde ikonik bir fine-dining ambiyansı sunarak unutulmaz hatıralar yaratır.

Avrupa Yakası sahil hattına, özellikle Yeniköy ve Rumeli Hisarı bölgesine bakıldığında; Azur Restaurant modern deniz mahsulleri ve meze konseptini muazzam bir manzara eşliğinde sunarak fine-dining arayışına cevap verir. Aynı hatta, 1947'den beri var olan köklü Kaşıbeyaz geleneğinin Boğaz'a taşınmış hali olan Kaşıbeyaz Bosphorus, daha çok Türk mutfağı ve kebap ekseninde olsa da, Boğaz'ın premium restoran ekosistemindeki yüksek kalite algısını yansıtır. Anadolu Hisarı tarafındaki ünlü Lacivert restoranı ise, kendi özel teknesiyle misafirlerine Rumeli Hisarı'ndan ulaşım imkanı sunarak, lüks deneyimi restoranın kapısında değil, denizin üzerinde, fiziksel erişim aşamasında başlatmaktadır. Manzaralı mekanlarda sunulan pizzalar genellikle deniz ürünlü (deniz kerevitli, kalamarlı), trüf mantarlı veya taze İtalyan peynirli (burrata, stracciatella) spesiyaller olarak tasarlanmakta ve lüks şarap seçkileriyle kusursuz bir uyum hedeflenmektedir.

İstanbul'da En İyi Pizzacılar: Kategoriye Göre - 2026

İstanbul'da En İyi Pizzacılar: Kategoriye Göre - 2026

Pizzanın evrensel cazibesi, tek bir formda sıkışıp kalmamasından; aksine, çok farklı alt kültürlerin, etik seçimlerin ve beslenme gereksinimlerinin ihtiyaçlarına göre sürekli modifiye edilebilir bir kanvas olmasından kaynaklanır.

Odun Ateşinde Napoli Pizzası Sunan İstanbul Restoranları

Otantik, hilesiz bir Napoli pizzası yaratmak, sıkı kurallara, geleneğe ve doğru termodinamik fırın koşullarına tabi, adeta dogmatik bir zanaattır. İstanbul'daki vizyoner şefler, bu mirası korumak adına ithalat zorluklarını ve yüksek maliyetleri göğüslemektedir. Levent Kanyon AVM'de (Büyükdere Cd.) ve Beyoğlu'nda (Tersane Cd.) yer alan Nappo Pizza, bu kategorinin mutlak referans noktasıdır. Merkezi Napoli'de bulunan, kar amacı gütmeyen AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) tarafından sertifikalandırılan Türkiye'deki tek restoran olma prestijini taşıyan Nappo; San Marzano domatesinden, '00' ununa kadar tüm hammaddelerini Resto Italia, Molino Spadoni, Latteria Sorrentina gibi onaylı tedarikçilerden İtalya'dan doğrudan ithal etmektedir. Geleneksel mozzarellayı dileyen müşteriler için vegan mozzarella ile değiştirme esnekliği sunarak modern taleplere de kucak açan mekan, odun ateşinin isli aromasını gerçek Napoli dokusuyla birleştirir.

Kadıköy Moda'daki Pizzeria İl Pellicano, Napoli kökenli şeflerin yönetiminde, Margherita gibi klasikleri ana vatanındaki doğallığıyla sunarken, Napoli'nin sokak lezzetlerinden derin yağda kızartılmış 'Fritta' ile kategorinin cesur temsilcilerinden biri olmuştur. Emirgan sahiline yakın konumda, gösterişli tabelalardan uzak, organik ve sokak arası bir yapıya sahip olan Pizza Emirgan ise; Napoli hamur stilini ve fırınlama tekniğini alıp, dana kaburga, arpacık soğan, enginar kalbi, gorgonzola, kuşkonmaz, kabak çiçeği ve hatta acı vişne sosu gibi son derece iddialı, yerel ve cesur malzeme kombinasyonlarıyla harmanlayarak eşsiz bir Türk-Napoli füzyonu sentezlemektedir.

Vegan ve Glutensiz Pizza: İstanbul'un En İyi Seçenekleri

Küresel beslenme ideolojilerindeki radikal değişimler ve artan gıda intoleransları, İstanbul'un pizza sektörünü de kökten dönüştürmüştür. Bitki bazlı (vegan) ve çölyak-dostu (glutensiz) opsiyonlar artık menülerin son sayfasındaki marjinal alternatifler olmaktan çıkmış; üzerine Ar-Ge yapılan, ana akım lezzetlerle yarışan gastronomik zaferlere dönüşmüştür.

Gluten ağı (protein yapısı) olmadan esnek ve kabarık bir hamur yaratmak, fırıncılık biliminin en zorlu problemlerinden biridir. Kadıköy Koşuyolu'ndaki Rolla GlutenFree (Mühendisten dürümcü konseptinden evrilen yapı), mutfağını %100 glutensiz olarak tasarlayan, menüsünde dürüm, gurme ev yemekleri ve özel pizzalar barındıran, çölyak hastaları için en ufak bir çapraz bulaşma riski bile taşımayan mutlak güvenli bir alandır. Kadıköy'deki bir diğer cevher olan Tatlı Fırın Cadde, %100 glutensiz ve rafine şekersiz yaklaşımlarıyla hamur işi ve tatlı alanında olağanüstü bir güvenilirlik sunar. Tarihi yarımadada, Fatih'te konumlanan Ozi Pizza and Pasta ise, özellikle bölgeyi ziyaret eden turistler ve yerel aileler için, farklı boyut (ebat) seçenekleri sunan ve yüksek fiyat-performans (value for money) sağlayan lezzetli glutensiz pizzalarıyla büyük takdir toplamaktadır.

Hayvansal ürün içermeyen (Vegan) pizzacılıkta, peynirin kazein bazlı erime profilini ve hamurdaki tereyağı/süt ihtiyacını bitkisel yollarla çözmek esastır. Kadıköy'deki Lacto, yalnızca bu alana odaklanarak, süt ürünleri içermeyen eriyebilir bitkisel peynirlerle hazırlanan 6 farklı uluslararası pizza çeşidini başarıyla müşterilerine ulaştırmaktadır. Beyoğlu Firuzağa'daki Vegan Istanbul, hem sulu ev yemeklerini (açık büfe mantığında, seçmeli) hem de glütensiz/vegan hamur alternatiflerini oldukça erişilebilir fiyatlarla (geçmişte 55 TL gibi rakamlarla başlayan kampanyalarla) sunarak bütçe dostu bitkisel beslenmenin öncülüğünü yapmaktadır. Etiler'deki Bi Nevi Deli yüksek segment vegan sunumlarıyla öne çıkarken, Beşiktaş ve Kadıköy şubeleriyle Vegan Masa, Türk fırıncılık efsaneleri olan lahmacun ve pideyi odun fırınında muazzam vegan versiyonlara dönüştürmektedir. Pizza Il Forno'nun vegan peynir ve vegan et alternatifli pizzaları da vegan doğum günleri ve kutlamalar için sıkça önerilen kaliteli opsiyonlar arasındadır.

Eve Teslimatta İstanbul'un En Hızlı ve En Lezzetli Pizzacıları

Eve teslimat ekosisteminde (food delivery), büyükşehir yaşamının ve pandemi sonrası kalıcılaşan tüketim alışkanlıklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Pizzanın bir karton kutu içinde 20-30 dakika motosiklet kasasında taşınması, hamurun kapalı ortamda kendi buharıyla terlemesi (yoğuşma) ve optimum ısıyı kaybetmesi gibi büyük fiziksel zorluklar barındırır.

İstanbul'da bu operasyonel engelleri gelişmiş termal çantalar, algoritmik kurye takibi ve standartlaşmış fırın bantlarıyla aşan yapılar, büyük global zincirlerdir. Bağcılar (Evren, Kirazlı), Üsküdar (Acıbadem, Altunizade) ve Beşiktaş (Bebek, Levent) gibi hem konut hem ofis yoğunluğunun olduğu kilit bölgelerde Domino's Pizza, Pizza Hut ve Little Caesars, mikrodalga veya gelişmiş ısıtmalı çanta teknolojileriyle ürünleri minimum sürede kapıya teslim etme konusunda rakipsiz bir operasyonel zeka geliştirmiştir. Özel ve niş işletmeler bağlamında ise, bitkisel bazlı kitleye hizmet eden Kadıköy merkezli Lacto, paket servis (delivery ve take-out) esnekliğiyle vegan pazarda evde tüketim boşluğunu doldurmaktadır. Ayrıca Sarıyer Armutlu'daki Imperia Ristorante, kökeninde ağırlıklı olarak paket siparişe odaklı bir 'cloud kitchen' (hayalet mutfak) modelinden gelerek operasyonunu bu yönde ustalaştırdığı için, evde bozmadan Napoli/Ekşi Maya pizzası tüketmek isteyen seçici müşteriler için en nitelikli butik teslimat alternatifi olarak öne çıkmaktadır.

İstanbul'da En İyi Pizzacılar: Fiyat Rehberi - 2026

İstanbul'da En İyi Pizzacılar: Fiyat Rehberi - 2026

Türkiye'deki makroekonomik dalgalanmalar, gıda enflasyonu, ithal hammaddelere (özellikle İtalyan un ve peynirlerine) uygulanan döviz kurları, enerji maliyetlerindeki artış ve yüksek kira giderleri, İstanbul'daki pizzacıların mikrodinamik fiyatlandırma ve porsiyonlama stratejilerini doğrudan ve derinden etkilemiştir. 2026 yılı gastronomi piyasası itibarıyla pazar, tüketici beklentilerine göre üç temel bütçe segmentine ayrılmıştır.

Bütçe Dostu Pizzacılar: 150 TL Altında Doyurucu Seçenekler

Bu segment, artizan romantizminden çok karın doyurmaya, kalori ihtiyacını uygun maliyetle karşılamaya odaklanan, ölçek ekonomisinden (economies of scale) faydalanan zincir markaların ve sürümden kazanan mahalle arası lokantaların domine ettiği bir alandır. Maliyetleri 150 TL altında tutabilmek için genellikle ithal ürünler yerine yerel peynirler, daha kısa mayalanma sürelerine sahip endüstriyel unlar ve personel maliyetini düşüren otomasyonlu elektrikli bant fırınlar kullanılır.

Üsküdar, Bağcılar ve Beşiktaş (Levent çevresi) gibi öğrenci ve ofis nüfusunun yüksek olduğu, sirkülasyonun hızlı aktığı lokasyonlardaki Domino's Pizza, Pizza Hut ve Little Caesars gibi markalar; dijital uygulamalar üzerinden sundukları özel menü kampanyaları ve 'gel-al' (takeaway) indirimleriyle bu fiyat bandında en istikrarlı karbonhidrat opsiyonlarını sunarlar. Tarihi Fatih bölgesindeki Ozi Pizza and Pasta, ailelerin ve turist gruplarının bütçelerini yormadan, çeşitli boyutlardaki glutensiz ve klasik pizzalarıyla porsiyon/fiyat optimizasyonunun (value for money) en güçlü örneklerinden birini sergiler. Beyoğlu'ndaki Vegan Istanbul ise, geçmişten bugüne taşıdığı 'az fiyata çok ve sağlıklı porsiyon' ideolojisiyle, 5 farklı yemek/mezeyi tek tabakta sunarak bütçe dostu bitkisel beslenmenin öncü kalesi olmaya devam etmektedir.

Orta Segment Pizzacılar: 150-300 TL Arası Kalite-Fiyat Dengesi

İstanbul'daki orta sınıf gastronomi tüketicilerinin, beyaz yakalıların ve bilinçli mutfak tutkunlarının büyük bir çoğunluğu, kalite, otantiklik ve maliyet arasındaki en optimum dengeyi yakalayan bu fiyat bandındaki restoranlara yönelmektedir. Bu segmentteki işletmeler, operasyonel maliyetleri dengelerken, hamur yapımında zanaatkar yöntemlerden (ekşi maya, soğuk fermantasyon) ödün vermez ve genellikle Grana Padano, Gorgonzola gibi orijinal ithal peynirlerle nitelikli yerel şarküteri ürünlerini sentezlerler.

Beyoğlu'ndaki 49 Çukurcuma, yüksek tavanlı tarihi atmosferine ve zengin şarap menüsüne rağmen son derece rasyonel bir fiyatlandırma politikası izleyerek şık bir akşam yemeği deneyimini bu bantta tutmayı başarır. Kadıköy Moda'daki sıcak atmosfere sahip Pizzeria İl Pellicano, Cihangir ve Şişhane'nin vazgeçilmezi Miss Pizza, ve Şişli Teşvikiye'deki 400 Derece ile Bargozzy Pizza tam olarak bu 'erişilebilir kalite' (affordable quality) segmentinin en sağlam yapı taşlarıdır. Bilhassa, resmi AVPN sertifikalı ve malzemelerini İtalya'dan Euro bazlı getiren Nappo Pizza, Levent Kanyon gibi ticari kiralari yüksek bir lokasyonda bulunmasına rağmen, süreç yönetimi ve müşteri hacmi sayesinde fiyat politikasını bu orta segment içinde dengeleyerek olağanüstü bir katma değer (affordable luxury) sunmaktadır.

Premium ve Fine Dining Pizza Restoranları: İstanbul'un Lüks Adresleri

Fine dining kategorisindeki pizza, sadece bir hamur işi olmaktan çıkıp statü sembolü (Veblen good) haline gelir. Burada fiyat etiketini belirleyen şey sadece hamur ve sos değil; trüf mantarı, 24 ay yıllandırılmış Parmigiano-Reggiano, taze trüflü burrata, deniz kereviti veya havyar gibi lüks gastronomi hammaddeleridir. Ayrıca, Boğaz manzarası, tarihi otel lobileri, sommelier eşliğinde şarap sunumu ve kusursuz sofra düzeni gibi faktörler, 300 TL ve çok daha üzeri rakamları haklı çıkaran dışsal unsurlardır.

Galata'daki tarihi École St. Pierre Hotel'in iç avlusunda bulunan Il Cortile, İtalyan şeflerin yönettiği menüsü, el yapımı deniz mahsullü ravioli ve rafine sebzeli pizzalarıyla (Alle verdure), Aperol ve Negroni gibi kokteyller eşliğinde pizzayı lüks bir Akdeniz rüyasının prestijli bir parçasına dönüştürür. Etiler'in elit kitlesini ağırlayan La Scarpetta, 4.5 yıldızlı hizmetiyle kusursuz bir premium İtalyan fine-dining konsepti sunarken; Çengelköy Boğaz hattında Dude Table ajansının vizyonuyla marka kimliğini baştan aşağı lüks ve zarafet üzerine kuran Osteria Salvatore, eşsiz birinci köprü manzarası eşliğinde premium sosis, capicola ve ricotta dolgulu artizan calzoneleriyle lüks segmentin mutlak zirvesini temsil etmektedir. Pera Palace Hotel'in efsanevi Agatha Restoran'ı ve Asya-Akdeniz füzyonunun Ortaköy'deki manzaralı kalesi Banyan ise, kutlama ve dönüm noktası yemeklerinde prestij arayanların tartışmasız rotalarıdır.

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SSS: İstanbul Pizza Rehberi Hakkında Merak Edilenler

SSS: İstanbul Pizza Rehberi Hakkında Merak Edilenler

2026 yılı gastronomi rehberi saha verileri ışığında tüketiciler tarafından sıklıkla yöneltilen sektörel soruların, sosyolojik ve gastronomik dinamikleri kapsayan analitik cevapları aşağıda detaylandırılmıştır.

İstanbul'un En İyi Pizzacısı Hangi İlçede?

Gastronomik kalite algısı son derece öznel ve değişken bir kavram olmakla birlikte, zanaatkar (artisan) üretim felsefesi, şef kalitesi ve restoranların kümelenme teorisi (cluster theory) bağlamında yoğunluk analizi yapıldığında, İstanbul'da en yüksek standartlı pizzacıların ağırlıklı olarak Kadıköy (Moda, Koşuyolu) ve Şişli (Teşvikiye) ilçelerinde yoğunlaştığı bilimsel bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadıköy; Napoli kökenli Pizzeria İl Pellicano, kırsal atmosferiyle Trattoria da Rosario, Boşnak etli dokunuşlarıyla Ferida ve inovasyonun zirvesini temsil eden %100 glutensiz/vegan öncüsü (Rolla, Lacto, Vegan Masa) mekanlarıyla yenilikçi ve spesifik diyetlere saygılı bağımsız mutfakların başkenti konumundadır. Şişli ve çevresi ise (özellikle 400 Derece ve Bargozzy Pizza) yüksek gelir profiline hitap eden, klasik İtalyan pişirme tekniklerinden asla taviz vermeyen, fine-dining ile casual-dining arasındaki altın dengeyi kuran üst düzey işletmelerin hakimiyet alanıdır. Eğer parametre lüks bir ambiyans ve tarihsel doku ise Beyoğlu (Il Cortile, Pera Palace), birinci sınıf bir deniz manzarası ise Üsküdar (Osteria Salvatore) rakipsiz alternatifler barındırmaktadır.

İstanbul'da Gerçek Napoli Pizzası Nerede Yenir?

Dünya gastronomi literatüründe 'Gerçek Napoli Pizzası' tabiri, gelişigüzel kullanılabilecek ticari bir slogan değil; Napoli'deki kar amacı gütmeyen resmi bir komitenin belirlediği kesin standartlara (AVPN - Associazione Verace Pizza Napoletana) uymayı gerektiren katı bir tescildir. Bu tescil; unun spesifik ince öğütümünü (00 tip), San Marzano domates kullanımını, hamurun makine değmeden sadece elle açılmasını ve meşe/kayın odunu kullanılan 480 derecelik fırınlarda 60-90 saniye arası pişirilmesini zorunlu kılar. İstanbul'da bu prestijli unvana, resmi sertifikasyona ve tedarik ağına sahip olan tek kurum Nappo Pizza'dır (Levent Kanyon ve Beyoğlu Tersane şubeleriyle). AVPN'nin uluslararası resmi sınırları dışında, Napoli kökenli şefleriyle hamur dinlendirme sürelerini otantik şekilde ayarlayan Kadıköy Moda'daki Pizzeria İl Pellicano, kendi özgün ekşi maya yorumuyla hamura İtalyan karakteristiği katan Armutlu'daki Imperia Ristorante ve odun ateşinde pişmiş üst segment Napoliten dokunuşlarıyla Suadiye'deki Ferida Napoli ruhunu kente en başarılı şekilde entegre eden diğer olağanüstü mekanlardır.

Eve Teslimatta İstanbul'da En Yüksek Puanlı Pizzacı Hangisi?

Eve teslimat (delivery) ekosisteminde değerlendirme kriterleri salt ürünün fırından çıktığı anki lezzetiyle değil; ambalajın termal yalıtımı, siparişin kuryeye devir süresi ve teslimat hızıyla (operasyonel mükemmellik) doğrudan bağlantılıdır. Hız, standardizasyon ve porsiyon istikrarı bağlamında Bağcılar, Beşiktaş ve Üsküdar gibi yüksek nüfuslu ilçelerde kılcal lojistik ağlara sahip olan Domino's Pizza, Pizza Hut ve Little Caesars gibi uluslararası teknoloji ve gıda devleri, ulaştıkları muazzam sipariş hacimleri doğrultusunda yüksek oranda genel müşteri memnuniyeti ve sürüm puanları elde etmektedir. Ancak değerlendirme kriteri nicelikten ziyade spesifik 'gastronomik nitelik', diyet kısıtlamaları ve zanaatkar (artizan) doku olduğunda ibre tamamen butiklere dönmektedir. Özellikle operasyon modelini sipariş paket servisine (delivery/take-away) kusursuz adapte etmiş olan Armutlu'daki Imperia Ristorante (cloud kitchen konseptine yatkın esnek yapısıyla) ve tamamen bitki bazlı eriyen peynirlerle özel vegan kitleye hizmet veren Kadıköy'deki Lacto, platformlarda inanılmaz yüksek niş değerlendirme puanları almaktadır. Gerçek ince İtalyan hamuru veya artizan Napoli pizzaları yapısı gereği karton kutuda hızlıca terleyip çıtırlığını kaybettiğinden (buharlaşma/yoğuşma etkisi), bu üst segment mekanların en yüksek puanlı teslimatları genellikle kurye taşıma süresinin 20 dakikanın altında kaldığı, termal sirkülasyonlu akıllı çantaların kullanıldığı dar ve lokalize (mahalle içi) çemberlerde gerçekleşmektedir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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