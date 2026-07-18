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Beşiktaş'ta Salah İddialarının Ardından Şimdi de Van Dijk'in Transferi Konuşuluyor

Beşiktaş'ta Salah İddialarının Ardından Şimdi de Van Dijk'in Transferi Konuşuluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 23:17
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Beşiktaş yeni sezon öncesi transferde hızlı takımlardan olmayı başardı. Birkaç gündür Mohamed Salah ismi gündemi meşgul ederken akşam saatlerinde ise Virgil Van Dijk adı anılmaya başladı. 

Beşiktaş'ta yaşanan bu hareketlilik taraftarı da çılgına çevirmiş durumda. Trossard'dan sonra yaşanan bu hareketliliğin resmiyete kavuşması için Beşiktaş taraftarı gün sayıyor.

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Salah da mali konular aşıldı.

Salah da mali konular aşıldı.

Siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla mali şartlarda anlaşma sağladı. Tarafların, transferi resmiyete kavuşturmak adına kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.

Öte yandan Mısırlı sağ kanat oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, deneyimli futbolcunun yıllık 12 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

Sırada van Dijk mı var?

Sırada van Dijk mı var?

Gazeteci Levent Ümit Erol'un iddiasına göre Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde sona yaklaşırken savunma hattı için de dünyaca ünlü bir isme yöneldi. Siyah-beyazlıların, Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

Erol, van Dijk'in menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve görüşmelerin gerçekleşeceğini iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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