Beşiktaş'ta Salah İddialarının Ardından Şimdi de Van Dijk'in Transferi Konuşuluyor

Gazeteci Levent Ümit Erol'un iddiasına göre Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde sona yaklaşırken savunma hattı için de dünyaca ünlü bir isme yöneldi. Siyah-beyazlıların, Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

Erol, van Dijk'in menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve görüşmelerin gerçekleşeceğini iddia etti.