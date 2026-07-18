Beşiktaş'ta Salah İddialarının Ardından Şimdi de Van Dijk'in Transferi Konuşuluyor
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Beşiktaş yeni sezon öncesi transferde hızlı takımlardan olmayı başardı. Birkaç gündür Mohamed Salah ismi gündemi meşgul ederken akşam saatlerinde ise Virgil Van Dijk adı anılmaya başladı.
Beşiktaş'ta yaşanan bu hareketlilik taraftarı da çılgına çevirmiş durumda. Trossard'dan sonra yaşanan bu hareketliliğin resmiyete kavuşması için Beşiktaş taraftarı gün sayıyor.
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Salah da mali konular aşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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