48 Takımlı Dünya Kupası'nda Başarısız Olan 12 Teknik Direktör İstifa Etti
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2026 FIFA Dünya Kupası boyunca birçok ekip yalnızca sahadaki performansıyla değil, teknik direktör değişiklikleriyle de gündeme oturdu. Beklentilerin karşılanamaması, tercih edilen oyun anlayışı, alınan olumsuz sonuçlar ve federasyonların aldığı kararlar doğrultusunda birçok tecrübeli teknik adam görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
İşte görevinden ayrılan isimler...
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Marcelo Bielsa - Uruguay
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Hong Myung-bo - Güney Kore
Miroslav Koubek - Çekya
Sabri Lamouchi - Tunus
Julian Nagelsmann - Almanya
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Ronald Koeman - Hollanda
Sebastián Beccacece - Ekvador
Zlatko Dalic - Hırvatistan
Roberto Martinez - Belçika
Carlos Queiroz - Gana
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Steve Clarke - İskoçya
Pape Thiaw - Senegal
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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