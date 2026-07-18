48 Takımlı Dünya Kupası'nda Başarısız Olan 12 Teknik Direktör İstifa Etti

Tunus, 2026 FIFA Dünya Kupası'na kabus gibi bir başlangıç yaptı. İlk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Kuzey Afrika temsilcisinde bu ağır yenilginin faturası teknik direktör Sabri Lamouchi'ye kesildi. Federasyon, karşılaşmanın üzerinden henüz bir gün geçmeden deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.

Lamouchi'nin ayrılığının ardından takımın başına Fransız teknik adam Hervé Renard getirildi. Ancak teknik direktör değişikliği de Tunus'un kötü gidişatını durduramadı. Japonya'ya 4-0, Hollanda'ya ise 3-1 mağlup olan Tunus, turnuvayı -10 averajla tamamlayarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Yerine gelen Herve Renard iki maçta görev yaptı ve turnuva sonunda görevden ayrıldı.