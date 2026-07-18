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48 Takımlı Dünya Kupası'nda Başarısız Olan 12 Teknik Direktör İstifa Etti

etiket 48 Takımlı Dünya Kupası'nda Başarısız Olan 12 Teknik Direktör İstifa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 18:21
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2026 FIFA Dünya Kupası boyunca birçok ekip yalnızca sahadaki performansıyla değil, teknik direktör değişiklikleriyle de gündeme oturdu. Beklentilerin karşılanamaması, tercih edilen oyun anlayışı, alınan olumsuz sonuçlar ve federasyonların aldığı kararlar doğrultusunda birçok tecrübeli teknik adam görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

İşte görevinden ayrılan isimler...

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Marcelo Bielsa - Uruguay

Marcelo Bielsa - Uruguay

Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, 2026 FIFA Dünya Kupası'na iddialı hedeflerle katılmasına rağmen beklentilerin altında kalan performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Kaliteli kadrosu ve yıldız isimlerine rağmen grup aşamasında istediği sonuçları elde edemeyen Güney Amerika temsilcisi, turnuvaya erken veda etti.

Bielsa'nın yüksek tempoya dayalı hücum futbolu zaman zaman olumlu izler bıraksa da takım, özellikle gol yollarındaki etkisizliği ve savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, eleştirileri daha da artırdı. Deneyimli teknik adam ise Dünya Kupası'nın ardından başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hong Myung-bo - Güney Kore

Hong Myung-bo - Güney Kore

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hong Myung-bo yönetimindeki Güney Kore, grup aşaması boyunca dalgalı bir performans ortaya koydu. Zaman zaman etkili bir oyun sergilese de istikrar sağlayamayan Asya temsilcisi, istediği sonuçları alamayarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Takımın yıldız oyuncularından beklenen katkının gelmemesi ve savunmada yaşanan sorunlar, teknik ekibe yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Turnuva boyunca alınan sonuçların ardından baskı altında kalan Hong Myung-bo, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle görevinden ayrıldı. Böylece Güney Kore, beklentilerin gerisinde kalarak organizasyona erken veda eden takımlar arasında yer aldı.

Miroslav Koubek - Çekya

Miroslav Koubek - Çekya

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer aldığı zorlu grupta beklentilerin gerisinde kaldı. Turnuvadaki ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 mağlup olan Çekler, ardından Güney Afrika ile berabere kaldı. Grup etabındaki son karşılaşmada ise Meksika'ya 3-0 yenilen Çekya, topladığı 1 puanla organizasyona grup aşamasında veda etti.

Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Miroslav Koubek üzerindeki baskı giderek arttı. Beklentilerin karşılanamaması ve turnuvaya erken veda edilmesinin ardından deneyimli çalıştırıcı görevinden ayrıldı. Böylece Çekya da Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen takımlar arasında yer aldı.

Sabri Lamouchi - Tunus

Sabri Lamouchi - Tunus

Tunus, 2026 FIFA Dünya Kupası'na kabus gibi bir başlangıç yaptı. İlk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Kuzey Afrika temsilcisinde bu ağır yenilginin faturası teknik direktör Sabri Lamouchi'ye kesildi. Federasyon, karşılaşmanın üzerinden henüz bir gün geçmeden deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.

Lamouchi'nin ayrılığının ardından takımın başına Fransız teknik adam Hervé Renard getirildi. Ancak teknik direktör değişikliği de Tunus'un kötü gidişatını durduramadı. Japonya'ya 4-0, Hollanda'ya ise 3-1 mağlup olan Tunus, turnuvayı -10 averajla tamamlayarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Yerine gelen Herve Renard iki maçta görev yaptı ve turnuva sonunda görevden ayrıldı.

Julian Nagelsmann - Almanya

Julian Nagelsmann - Almanya

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Julian Nagelsmann yönetiminde şampiyonluk hedefiyle katıldı. Grup aşamasını 6 puanla lider tamamlayan Panzerler, son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda elenerek turnuvaya beklenmedik şekilde veda etti.

Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkan Curaçao karşısında 7 gollü farklı bir galibiyet alan Almanya, ikinci maçta Güney Afrika'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup etti. Grup aşamasındaki tek yenilgisini Ekvador karşısında yaşayan Almanlar, lider olarak üst tura yükselse de ortaya koyduğu oyun beklentilerin gerisinde kaldı. Bu durum, Paraguay karşısındaki penaltı yenilgisiyle birlikte eleştirilerin daha da artmasına neden oldu.

Turnuva boyunca takımın performansı ve oyun planı tartışma konusu olurken, genç teknik direktör Julian Nagelsmann da yoğun eleştirilerin odağına yerleşti. Erken veda sonrası Alman futbolunda yeniden yapılanma tartışmaları gündeme gelirken Nagelsmann, Paraguay mağlubiyetinin ardından yaptığı ilk açıklamada, 'Ben kaçıp giden biri değilim' diyerek görevine devam etmek istediğini ifade etti.

Ancak Frankfurt'taki federasyon merkezinde gerçekleştirilen toplantıda DFB yönetimi, Nagelsmann'dan görevini bırakmasını istedi. Yaşanan hayal kırıklığı ve kamuoyundaki yoğun baskının ardından 38 yaşındaki teknik adam istifa ederek görevinden ayrıldı.

Böylece Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasını geçememesinin ardından 2026'da bu kez grubunu lider tamamlamasına rağmen son 32 turunda elenerek bir kez daha beklentilerin uzağında kaldı.

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Ronald Koeman - Hollanda

Ronald Koeman - Hollanda

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını lider tamamlayarak son 32 turuna yükselmeyi başardı. Ancak eleme turunda beklenen performansı ortaya koyamayan Portakallar, normal süre ve uzatmaların ardından penaltı atışlarında Fas'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Grup etabında dengeli bir görüntü çizen Hollanda, eleme maçlarında ise özellikle kritik anlarda skor üstünlüğünü korumakta zorlandı. Fas karşısında yaşanan hayal kırıklığının ardından teknik direktör Ronald Koeman üzerindeki eleştiriler arttı. Turnuva sonrasında deneyimli çalıştırıcı görevinden ayrılarak Hollanda Milli Takımı'ndaki dönemini noktaladı.

Sebastián Beccacece - Ekvador

Sebastián Beccacece - Ekvador

Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadeleci kimliği ve disiplinli oyunuyla dikkat çeken ekiplerden biri oldu. Sebastián Beccacece yönetimindeki Güney Amerika temsilcisi, grup aşamasında sergilediği performansla öne çıkarken, Almanya'ya gruptaki tek yenilgisini yaşatan takım olmayı başardı. Ekvador ayrıca, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao ile berabere kaldı.

Grubunu en iyi üçüncü takımlar arasında tamamlayarak son 32 turuna yükselen Ekvador'un macerası, Meksika karşısında sona erdi. Güney Amerika ekibi, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Turnuvanın ardından teknik direktör Sebastián Beccacece görevinden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, Ekvador'un Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu başarılı mücadelede önemli pay sahibi isimlerden biri olarak görevini noktaladı.

Zlatko Dalic - Hırvatistan

Zlatko Dalic - Hırvatistan

Hırvatistan Milli Takımı'nın en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Zlatko Dalić, uzun yıllar boyunca görev yaptığı milli takımın başında unutulmaz başarılara imza attı.

Dalić yönetimindeki Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayarak ikincilik elde ederken, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı ise üçüncü sırada tamamladı. Deneyimli teknik adam ayrıca takımı 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde finale taşıyarak gümüş madalya kazanılmasını sağladı. Dokuz yıllık görev süresi boyunca Hırvat futbol tarihine adını yazdıran Dalić, ülkesinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak öne çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise son kez milli formayı giyen Luka Modric'in liderliğindeki Hırvatistan, grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Ancak bu turda Portekiz'e 2-1 mağlup olan Hırvatlar, turnuvaya erken veda etti. Yarı final ve final hedefiyle çıktıkları organizasyonda beklentilerin gerisinde kalan ekipte Zlatko Dalić, başarılı geçen yılların ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

Roberto Martinez - Belçika

Roberto Martinez - Belçika

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Cristiano Ronaldo başta olmak üzere yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluk adaylarından biri olarak katıldı. Ancak grup aşamasında ortaya koyduğu performans beklentilerin altında kaldı. Demokratik Kongo ile berabere kalan Roberto Martínez'in ekibi eleştirilirken, Özbekistan karşısında alınan 5-0'lık galibiyet moral verdi. Buna rağmen son grup maçında Kolombiya ile berabere kalan Portekiz, grubunu lider tamamlayamadı.

Son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek yoluna devam eden Portekiz, son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibinin son dakikalarda bulduğu gole engel olamayan Portekiz, turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'na şampiyonluk hedefiyle gelen Portekiz, eleme aşamasında beklentileri karşılayamayınca teknik direktör Roberto Martínez üzerindeki baskı arttı. Turnuvanın ardından hedeflenen başarıya ulaşılamaması nedeniyle deneyimli çalıştırıcı görevinden ayrıldı.

Carlos Queiroz - Gana

Carlos Queiroz - Gana

Tecrübeli teknik direktör Carlos Queiroz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana'nın başında yer aldı. Afrika temsilcisi turnuvaya Panama karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı. Ardından İngiltere ile golsüz berabere kalan Gana, ortaya koyduğu mücadeleyle takdir toplasa da Hırvatistan'a mağlup oldu. Buna rağmen en iyi üçüncü takımlar arasına girerek son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Eleme turunda Kolombiya ile karşılaşan Gana, rakibine mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Turnuvanın ardından teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılırken, deneyimli çalıştırıcının milli takım kariyeri de böylece sona erdi.

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Steve Clarke - İskoçya

Steve Clarke - İskoçya

İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ve Brezilya'nın da yer aldığı zorlu grupta beklentilerin gerisinde kaldı. Grup aşamasında tek galibiyetini Haiti karşısında alan İskoçlar, diğer maçlarda istediği sonuçları elde edemedi. En iyi üçüncü takımlar arasına da giremeyen İskoçya, turnuvaya grup aşamasında veda eden ekiplerden biri oldu.

Turnuvanın ardından teknik direktör Steve Clarke, kendi kararıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Böylece uzun yıllardır milli takımın başında görev yapan deneyimli çalıştırıcının İskoçya dönemi sona erdi.

Pape Thiaw - Senegal

Pape Thiaw - Senegal

Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası'na umut vadeden Afrika temsilcilerinden biri olarak katıldı. Turnuvadaki ilk maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olan Senegal, ardından Norveç'e 3-2 yenilmesine rağmen Irak karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyet sayesinde en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak son 32 turuna yükseldi.

Eleme aşamasında Belçika ile karşılaşan Senegal, uzatmalara giden mücadelede rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Turnuva sonunda alınan sonuçları yeterli bulmayan federasyon, teknik direktör Pape Thiaw ile yollarını ayırma kararı aldı.

Türkiye'de ses seda yok!

Türkiye'de ses seda yok!

Türkiye grupta sonuncu olarak elendi ancak TFF ve teknik direktörlük nezdinde katılımın büyük başarı olarak görülmesi sebebiyle bugüne kadar henüz bir istifa haberi gelmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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