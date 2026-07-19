Dünya Kupası'nda Eleştirilen Su Molaları İçin FIFA'dan Geri Adım Sinyali Geldi

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsène Wenger, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilen zorunlu su molası uygulamasının geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı. Wenger, turnuvanın ardından uygulamanın hem oyuncular hem de oyunun temposu üzerindeki etkisinin ayrıntılı biçimde inceleneceğini belirtti.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Wenger, her devrenin ortasında verilen üç dakikalık zorunlu su molalarının oyuncu performansını ya da oyunun akışını olumlu yönde etkilediğine dair ellerinde net bir veri bulunmadığını ifade etti. Bu yöndeki soruya kısa bir şekilde 'Hayır' yanıtını verdi.

Uygulamanın bazı taraftarlar tarafından eleştirildiğini kabul eden deneyimli futbol adamı, turnuva sona erdikten sonra kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Wenger, mevcut gözlemlerine göre su molalarının maçların sonucunu değiştirdiğine dair bir izlenim oluşmadığını belirtirken, futbolseverlerin beklentilerini dikkate alacaklarını ve nihai kararın analizlerin ardından verileceğini dile getirdi.