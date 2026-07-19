Dünya Kupası'nda Eleştirilen Su Molaları İçin FIFA'dan Geri Adım Sinyali Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsène Wenger, Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan zorunlu su molasının taraftarlar arasında farklı görüşlere yol açtığını belirtti.
Wenger, turnuva boyunca tartışma konusu olan uygulamanın organizasyonun ardından detaylı şekilde gözden geçirileceğini ve elde edilecek değerlendirmeler doğrultusunda geleceğine karar verileceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karar turnuvadan sonra masaya yatırılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sakatlık kuralı "sakatlıkları azalttı"
3. Su molaları eleştiri aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın