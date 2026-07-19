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Dünya Kupası'nda Eleştirilen Su Molaları İçin FIFA'dan Geri Adım Sinyali Geldi

Dünya Kupası'nda Eleştirilen Su Molaları İçin FIFA'dan Geri Adım Sinyali Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 18:53
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FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsène Wenger, Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan zorunlu su molasının taraftarlar arasında farklı görüşlere yol açtığını belirtti.

Wenger, turnuva boyunca tartışma konusu olan uygulamanın organizasyonun ardından detaylı şekilde gözden geçirileceğini ve elde edilecek değerlendirmeler doğrultusunda geleceğine karar verileceğini söyledi.

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1. Karar turnuvadan sonra masaya yatırılacak.

1. Karar turnuvadan sonra masaya yatırılacak.

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsène Wenger, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilen zorunlu su molası uygulamasının geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı. Wenger, turnuvanın ardından uygulamanın hem oyuncular hem de oyunun temposu üzerindeki etkisinin ayrıntılı biçimde inceleneceğini belirtti.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Wenger, her devrenin ortasında verilen üç dakikalık zorunlu su molalarının oyuncu performansını ya da oyunun akışını olumlu yönde etkilediğine dair ellerinde net bir veri bulunmadığını ifade etti. Bu yöndeki soruya kısa bir şekilde 'Hayır' yanıtını verdi.

Uygulamanın bazı taraftarlar tarafından eleştirildiğini kabul eden deneyimli futbol adamı, turnuva sona erdikten sonra kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Wenger, mevcut gözlemlerine göre su molalarının maçların sonucunu değiştirdiğine dair bir izlenim oluşmadığını belirtirken, futbolseverlerin beklentilerini dikkate alacaklarını ve nihai kararın analizlerin ardından verileceğini dile getirdi.

2. Sakatlık kuralı "sakatlıkları azalttı"

2. Sakatlık kuralı "sakatlıkları azalttı"

Wenger ile FIFA Teknik Çalışma Grubu üyeleri, tedavi talep eden futbolcuların bir dakika boyunca saha dışında beklemesini zorunlu kılan yeni uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. FIFA'nın paylaştığı verilere göre maç başına tıbbi müdahale sayısı, 2022 Dünya Kupası'ndaki 2,3 ortalamasından bu turnuvada 1,6'ya düştü.

Yeni kuralın istatistiklere yansımayan olumlu etkileri de olduğunu belirten Wenger, gerçekten sakatlanmadığı halde zaman geçirmek amacıyla yerde kalan oyuncuların neden olduğu memnuniyetsizliğin azaldığını söyledi. Deneyimli futbol adamı, görüş aldığı kişilerin büyük bölümünün söz konusu değişikliği olumlu değerlendirdiğini dile getirdi.

3. Su molaları eleştiri aldı.

3. Su molaları eleştiri aldı.

Su molası uygulamasına ilişkin taraftarların çekincelerini değerlendiren Arsène Wenger, özellikle üstü kapalı statlarda oynanan maçlarda uygulamanın eleştirildiğini ancak turnuva başlamadan önce tüm karşılaşmalarda zorunlu olarak uygulanmasının kararlaştırıldığını söyledi. Nihai kararın ise turnuva sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceğini belirtti.

Bu turnuvayla birlikte her iki devrenin ortasında üçer dakikalık su molası zorunlu hale getirilirken, FIFA uygulamanın amacının futbolcuları sıcak hava koşullarından korumak olduğunu savundu. Ancak serin hava şartlarında oynanan maçlarda da aynı uygulamanın sürdürülmesi tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada birçok taraftar su molalarının maçın temposunu bozduğunu ve üstün oynayan takımın ritmini keserek rakibine toparlanma fırsatı verdiğini öne sürerken, bazıları ise uygulamanın yayıncı kuruluşlara ek reklam arası oluşturmak amacıyla getirildiğini iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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