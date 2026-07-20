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A'dan Z'ye 2026 Dünya Kupası Rehberi: Kim Turnuvada Neler Yaptı?

etiket A'dan Z'ye 2026 Dünya Kupası Rehberi: Kim Turnuvada Neler Yaptı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 05:15
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2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takımın tamamının turnuva serüvenini tek tek derledik: gruplardan finale uzanan yolda kim nasıl bir performans sergiledi, kim erken veda etti, kim tarih yazdı? 

İşte 48 takımın 2026 Dünya Kupası karnesi...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Meksika

Meksika

Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, iyi bir grup aşaması geçirdi. 2010'da Güney Afrika'daki açılış maçında rakipleri Güney Afrika ile bu kez ev sahibi olarak turnuvayı açtılar.

Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya'yı yenip 9 puanla üst tura çıktılar. 

Son 32 turunda Ekvador'u yendiler. Son 16'da ise Azteca'da heyecan dolu bir maç izlettiler. İngiltere ile kıyasıya bir mücadeleye giriştikleri maçta Türkiye'den izleyenler için hepimizin uykusunu açmayı başardılar. 

Ancak maçı 3-2 kazandı ve turnuvadan elendiler. 

Turnuvada onlar için dikkat çeken noktalar elbette teknik direktör Aguirre'nin taktiksel disiplini ve yine Ochoa'ydı. Ochoa bu kez 'esas adam' değildi ama gruptaki üçüncü maçta onu son bölümde oyuna atan Aguierre kalecisine güzel bir veda imkanı sundu. Ochoa da futbolu bıraktığını açıkladı.

Güney Afrika

Güney Afrika

Onlar için söylenecek ilk cümle: Ne kötü başlangıçtı ama...

Evet, Meksika karşısında sahada varlık gösteremediler. 10 kişi kaldılar ve güçlerinin herhangi bir takıma yetip yetmeyeceğine dair büyük soru işaretleri yarattılar ama şoku atlatmayı başardılar.

Önce Güney Kore'yi yendiler, Çekya'dan puan aldılar ve averaj takımı olabileceğini düşünenlere 4 puanla son 32 turu cevabını verdiler. 

Biraz şansları olsa 90+2'de herkesin uyumaya hazırlandığı anlarda Kanada'dan gol yemeseler bir üst tur da olurdu belki ama hikayeleri orada bitti. 

Ülkelerine döndükten sonra milli futbolcu Jayden Adams'ın turnuva devam ederken gelen ölüm haberi ise tüm ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Genç futbolcu evinde ölü bulundu ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Güney Kore

Güney Kore

Onların da bizden aşağı kalır yanı yoktu. Kaos dolu bir yaz desek abartmış olmayız. 

Turnuvada sadece Çekya'yı yenebildiler. Final maçı denebilecek Güney Afrika maçını kaybedip elendiler. Ama tüm olay saha dışındaydı. 

Milli takımın antrenmanı sırasında iki gazetecinin arasında geçen konuşma canlı yayına yansımıştı. Orada takımın yıldızı Son'la ilgili 'askerlikten nasıl kaçtığına' dair bir geyik sohbeti vardı. Bu tüm ülkede krize neden oldu. Milli takım basınla arasına mesafe koydu ve hiçbir futbolcu röportaj alanlarında kendi ülkesine demeç vermeme kararı aldı. 

Teknik direktör Hong Myung-Bo ise hedef tahtasındaydı. İyi bir takımı taktiksel hatalarıyla yok etmişti. Ülkede hain ilan edildi. Otobüsler, marketler Bo'ya hizmet vermeyeceklerini açıklayan pankartlar astılar kapılarına, en sonunda da Bo ülkeden can güvenliği olmadığı için ayrıldığını açıkladı.

Çekya

Çekya

Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve nihayet Çekya ile onları izliyoruz. Ama eski günlerinden ne teknik ne taktik ne de futbol neşesi olarak hiçbir şey getiremedikleri turnuvada 1 puan alarak elendiler. 

Güney Kore ile başa baş bir futbol oynadılar ama iki su molası sonrası gelen karşılıklı goller oyunun ritmini kontrolden çıkardı ve maça ortak olmakta zorlandılar. 

Kupada bir şey izletemeden gidenlerden oldular.

İsviçre

İsviçre

Tam bir teknik direktör takımı diyebiliriz ama teknik taktikten ziyade Murat Yakın'ın karizmasını ön plana çıkararak. Türk asıllı teknik direktör İsviçrelilerin turnuvada en göze çarpan noktasıydı. 

İsviçre halkına yazdığı duygusal mektup, karizması ve tavırları ayrı bir izleyici kitlesi kazandırdı. 

Grupta da Katar'ın uyuta uyta bir puan alması canlarını sıktı ama gösterişli İsviçre ve Kanada galibiyetleri onları üst tura taşıdı. 

Son 32'de Cezayir kolay bir rakip olarak geçildi. Son 16'daysa tüm dünyayı uyuta uyuta sıkıcı bir maç sonunda penaltılarla Kolombiya'yı elediler. Çeyrek Final'de Arjantin'e de dişlerini gösterdiler ama Embolo'ya hakim olamadılar. 

Embolo rakibine kart yedirmeye çalışarak kendini yere attı ve VAR kontrolü sonucu bu ortaya çıkınca ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Hakem eleştirisi yapılsa da bu kuralın uygulanması tarafsız futbol severlerin yüreğine su serpti.

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Kanada

Kanada

Onlar da ev sahibi olarak turnuvada yer aldı. Jesse Marsch en güvendikleri isim olarak teknik direktörlük yeteneklerini sergilemeye çalıştı. Bizim bildiğimiz adıyla 'arka direk Larin' onlar adına turnuvanın açılışını yaptı ve Bosna Hersek'le puanları paylaştılar. Katar'a karşı gol patlaması yaşandı ve 6-0 kazandılar. Katar'ın eksik kalması güç dengelerini tamamen alt üst etmişti. 

Son maçta İsviçre'ye kaybetseler de üst tura çıktılar. 

Son 32'de Güney Afrika'yı son dakika golüyle elediler sonraki turda güçlü Fas'a hiçbir dakikada üstünlük kuramadan 3-0'la elendiler.

Bosna Hersek

Bosna Hersek

'I am from Bosnia, Take me to America' şarkısıyla turnuvaya giden Bosna Hersek'te ilk gün Dzeko'nun ülkesinin çocuklarına yazdığı duygusal mektupla başlamıştık. 

Gruplara da Kanada beraberliği ile başladılar ama 4 gollü İsviçre mağlubiyeti biraz can sıktı. 

Sonraki maçta Katar'ı yenerek üst tura çıkarak Bosna Hersek'i sokaklara döktüler. 

En iyi üçüncüler arasında üst tura çıktılar ama Kanada'dan kurtulup ABD'ye yakalandılar. Pek bir varlık gösteremedikleri maçta rakip Balogun'un kırmızı kartıyla eksik kalsa da yenemediler ve elendiler. Yine de tarih yazmış olarak ülkelerine gönül rahatlığıyla dönebilirler. Kaptan Dzeko da uluslararası arenaya güzel bir veda yapmış oldu.

Katar

Katar

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Katar'ı izlerken her pozisyonda bunu dememek imkansız gibiydi. İlk maç gerçekten İsviçre'yi uyuta uyuta aldıkları bir puan büyük mucizeydi ama Kanada'dan 6, Bosna Hersek'ten 3 gol yediler. Kanada maçında kırmızı kart gördükten sonra sahadaki amaçsız ve kontrolsüz hareketleri ise izleyenleri daha da çileden çıkardı.

2022'ye ev sahibi olarak katılmışlardı ve Katar'ın 'inanılmaz' bir akademik yatırımlarla geldiği iddia edilmişti. Bunlar sadece iddiaymış!

Brezilya

Brezilya

Yine gözyaşlarıyla biten bir turnuva! 

Fas, Haiti ve İskoçya'nın olduğu gruptan 7 puanla lider çıktılar. Endrick ve Neymar tercihleri hep sorgulanan Ancelotti, oynanan oyunla ilgili 'beni ancak Alex Ferguson eleştirebilir' dese de hepimiz doya doya eleştirdik. 

Bir üst turda Japonya'yla keyifli bir maç sonunda son 16'ya kalmayı başardılar. Son 16'da rakip Norveç'ti ve Haaland'la arkadaşları Brezilya'yı adeta sahadan sildiler. 

Geriye 2-0 devam eden maçın son dakikalarında kazanılan penaltı için Neymar'ın kaleciyle atışması kaldı. Penaltı gol oldu ve maça dair skor tabelası hariç hiçbir şeyi değiştirmedi.

Fas

Fas

2022'nin flaş takımı Fas bu turnuvada da gücünü göstermeyi başardı. Brezilya ile puanları paylaşıp 7'şer puanla üst tura çıktılar. Son 32'de ileriki turları hayal eden Hollanda'yı penaltılarla elemeyi başardılar. Son 16'da ise ev sahibi Kanada'ya karşı hiç zorlanmadılar.

Çeyrek Final'de rakip Fransa'ydı ve dünya kamuoyunun birleştiği görüş şu oldu: Fransa'ya haddinden fazla saygı duymanın cezasını çektiler. 

Fransa için rahat bir tur olurken bir önceki turnuvanın yarı finalisti bu kez çeyrek finalde elenerek hiç de fena olmayan bir sonuç elde etmişti.

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İskoçya

İskoçya

İlk Haiti maçı aslında her şeyi az çok belli etmişti. Haiti'yi güçlükle 1-0 geçebildiler. 

Sonraki maçlarda ne Brezilya ne de Fas'a karşı maçı kazanacak parıltıyı gösterdiler. Katıldıkları bir turnuvada daha üst turu göremeden evlerine döndüler. Akılda çok bir şey kalmadı onlar adına da.

Haiti

Haiti

Galibiyet ya da puan alamadılar ama maçlarında belli bir kalite hep oldu. İskoçya'dan puan alabilirlerdi son dakikalarda güçleri yetmedi. Brezilya maçına ise hiç ortak olamadılar. 4-2'lik Fas maçı kalite olarak Dünya Kupası maçı denebilecek bir şeyler izletti bize ama puan için halen çok yolları var. 

ABD, Kanada ve Meksika'nın direkt katılmasıyla açılan Amerika kontenjanından kendisini kupada bulan Haiti 'katılmak da başarı' diyerek turnuvaya veda etti.

ABD

ABD

Ev sahibi ülke, futbol olarak sempatik gelmeye başladıkları an Trump'a tosladılar. 

Ev sahipleri içerisinde kamuoyunun 'ittirilmeye' en müsait takım olarak gördüğü ülke ABD görünüyodu. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Balogun'un affedilmesi ise tüm antipatiyi üzerilerinde topladı.

Trump'ın bizzat Infantino'ya ricasıyla iptal edilen ceza Belçika karşısında tüm dünyayı onların elenmesini isterken hizaya geçirmiş oldu. 

Grupta Türkiye'ye yenilerek eleştirilen Pochettino, 'Lider olan biz değil onlarmış gibi konuşuyorsunuz' diye sitem etmişti ama Belçika'ya elendikten sonra eleştiriler daha da arttı.

Avustralya

Avustralya

Açık söylemek gerekirse en büyük şansları ilk maçlarının Türkiye'ye karşı olması oldu. Rahat bir şekilde Türkiye'yi geçince sonraki maçlarda aldıkları bir puan onları üst tura taşıdı. Son 32'de penaltılarla Mısır'a elendiler.

Paraguay

Paraguay

Grubun açılış maçında öyle bir futbol oynadılar ki ABD'den yedikleri 4 gol grubun değil turnuvanın en kötü takımı olacaklarını düşündürdü. 

Sonraki maç ise küllerinden doğdular ve ne yazık ki bu maç da Türkiye'ye denk geldi. Uzun süre on kişi oynadıkları maçta aldıkları üç puan üst tur için büyük avantaj sağladı. 

Ama en büyük sükse Almanya'yı penaltıları eleyerek geldi. Sonraki turda Fransa ile kavga dövüş geçen maçta elendiler. Pozitif futbol fetişistleri tarafından lanetlendiler ama yine de kupada fena bir iz bırakmadılar. 

Onlar adına değil ama ülkeleri adına utanç anı ise bir sanatörün Mbappe'ye söylediği ırkçı sözler oldu.

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Türkiye

Türkiye

'Dark horse' diye gittiğimiz bir turnuvadan daha hüsranla ayrıldık. Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri boyumuzun ölçüsünü aldırdı, ABD galibiyeti ise hiçbir işe yaramadı.

Turnuva boyunca baskı altında olduğunu söyleyen futbolculardan, Montella'dan ve Hacıosmanoğlu'ndan halka sitem ve 'ayar' verildi. 

Turnuva tamamlandığında 12 teknik direktör istifa ederken Türkiye'de herhangi bir sorumlu ortaya çıkmadı.

Almanya

Almanya

Curaçao'ya 7 atarak başladılar sonrasında Fildişi'ni affetmediler. Ama grubun son maçındaki Ekvador mağlubiyeti bir tık tatları kaçırdı. 

Yine de Almanya her zaman Almanya'ydı. Favoriliğinden bir şey kaybetmemişti. 

Ama tüm kağıt üzerindeki varsayımlar Paraguay duvarıan tosladı ve mütevazi Paraguay'a penaltılarla elendiler.

Fildişi Sahili

Fildişi Sahili

Risksiz ve güvenli bir yolu seçtiler. Almanya maçını çöpe atıp, Ekvador ve Curaçao'yu yenip üst tura çıktılar. 

Şanssızlıkları Norveç'le eşleşmek oldu ve Norveç için kolay av oldular. 

Onlara dair en çok göze çarpan şey ise Trabzonspor'un yıldızı Oulai oldu. Turnuvanın bittiği gün Oulai, Fiorentina'ya transfer oldu.

Ekvador

Ekvador

Curaçao'yu yenmeleri bekleniyordu, Fildişi maçı belirleyici olacaktı ama Fildişi'ne kaybettiler, Curaçao ile berabere kaldılar. Mucizeye imza atıp Almanya'yı yendiler ve üst tura çıktılar. 

Bu bir mucize değilmiş, Almanya sonraki turda Paraguay'a kaybedince anlaşıldı ama onlar da ev sahibi Meksika'yı zorlayamadan elendiler.

Curaçao

Curaçao

Turnuvanın 'katılması' ile bile büyük bir başarıya imza attığı kabul edilen ülkelerinden biriydi. Ekvador karşısında aldıkları bir puan ise tur atlamış kadar büyük bir sevinç yarattı. İlk gollerini de 7 yeseler de Almanya'ya attılar. 

Unutamayacakları çok şey oldu belki ama hatırlanacak kadar da bir izleri olmadı.

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Hollanda

Hollanda

Hollanda eğer bir turnuvada gizli favori değilse bilin ki o turnuvaya katılmamıştır. Yine aynı sıfatla, belki de daha fazlasıyla geldiler. Japonya ile iyi bir kupa maçı oynadılar ve puanları paylaştılar. Sonraki maçlarda ise İsveç'e 5 Tunus'a üç attılar. 

Gümbür gümbür geliyorlar derken son 32 turunda Fas'a elenip yine erken veda ettiler.

Japonya

Japonya

Katıldığı turnuvalara damga vuran Japonya bu turnuvada da karakterli bir oyun koymayı başarabildi. 

Tunus'a 4 attılar, İsveç'le puanı paylaştılar ama sonraki turda Brezilya çekmek erken vedaya neden oldu.

İsveç

İsveç

Tunus'a 5 attıklarında çok şey vaat ettiler ama sonraki maç Hollanda'dan 5 yemeleri her şeyi alt üst etti. Japonya'yla berabere kalıp üst tura çıktılar. Fransa'yı ise üst turda hiç zorlayamadılar. 

Zlatan, 'Zlatan'sız bir hiçsiniz' dese de Zlatan varken de işler farklı değildi.

Tunus

Tunus

İlk maç 5 yediler ve Sabri Lamouchi'yi göndererek Herve Renard'ı getirdiler. Sonraki maçta da 4 yediler.

12 gol yiyip bir gol attılar ve iz bırakamadan kaoslu şekilde veda ettiler.

Belçika

Belçika

Mısır ve İran beraberliklerinde futbolları pek tat vermedi. Yeni Zelanda'yı gole boğduklarında da onlara dair pozitif planlar yapan pek yoktu. 

Son 32'de 2-0'dan gelip Senegal'e elemeleri ise işleri değiştirdi. Sonraki turda Balogun faciasına rağmen Amerika'yı rahat elediler.  

Son büyük adımı atabilmek için karşılarında İspanya vardı ama onları geçemediler.

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Mısır

Mısır

İran maçında son dakikada yedikleri gol VAR'dan dönmese farklı şeyler konuşulabilirdi. Belçika ve İran'dan aldıkları bir puana Yeni Zelanda galibiyeti eklediler. 

Avustralya'yı penaltıyla elediler, Arjantin'e karşı 2-0 öne geçtiler ama Messi'yi tutamadılar. Messi biraz kımıldadı ve 2-0'dan dönerek 3-2 kazanıp Mısır'ı evine gönderdi. 

Teknik direktörleri Hossam Hasan'ın Filisitn bayraklı galibiyet kutlamaları ise tüm dünyada sempati kazandı.

İran

İran

İlk turda elendiler ama turnuvaya yaşadıkları damga vurdu. 

İran, 2026 Dünya Kupası'nda hem sahada hem saha dışında zorlu bir turnuva geçirdi. ABD ile arasındaki diplomatik gerilim nedeniyle federasyon başkanı ve teknik kadrodan yaklaşık 11-12 kişiye ABD vizesi verilmedi, bu yüzden takım hazırlık kampını Meksika'nın Tijuana kentine taşımak zorunda kaldı; orta saha oyuncusu Mehdi Torabi'nin vizesi turnuva ortasında sona ererken, medya ekibinden 2 kişiye de vize çıkmadı. Teknik direktör Ghalinoui, takımın 'haksızlığa uğradığını' ve bu durumun oyuncuları psikolojik olarak etkilediğini açıkladı. Sahadaki mücadelede ise İran, G Grubu'nda Yeni Zelanda ile 2-2, ardından Mısır ile oynadığı son maçta 1-1 berabere kaldı; bu maçta Mehdi Taremi'nin uzatma dakikalarındaki golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve İran, 3 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler arasına giremeden turnuvaya veda etti

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

Sadece İran'dan puan çıkardılar; Mısır ve Belçika'ya karşı varlık bile gösteremediler. Aldıkları 1 puan onları sonuncu yaparak turnuvada iz bırakmadan evlerine gönderdi.

İspanya

İspanya

Yeşil Burun Adaları beraberliği tatları kaçırarak başlamalarına neden oldu ama sonraki maçta Arabistan'a 4 attılar, son maçta Muslera'nın hatasıyla Uruguay'ı yendiler. 

Kupa ağacının zorlu tarafında oldukları için önce Avusturya'yı sonra Portekiz'i ardından Belçika ve Fransa'yı elediler. Finalde ise son şampiyon Arjantin'i yenip kupanın sahibi oldular. 

Yamal'ın pek varlık gösteremediği turnuvada takım oyunuyla sadece bir gol yediler.

Yeşil Burun Adaları

Yeşil Burun Adaları

Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada büyük bir sürprize imza attı ve bu masalın baş kahramanı 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. H Grubu'ndaki ilk maçında İspanya karşısında 7 kritik kurtarış yapan ve rakibin 27 şutuna karşı ağlarını gole kapatan Vozinha, 'Maçın Adamı' seçilirken, takım turnuvaya tarihi bir 0-0 beraberlikle başladı. Grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kalan Yeşil Burun Adaları, 3 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi ve üç maçta sadece 2 gol yiyerek grubun en disiplinli savunmalarından birine imza attı. Son 16 turunda Arjantin karşısına çıkan takım, uzatmada 2-3'lük skorla elenirken, bu maçta da Vozinha ceza sahası içinde uyguladığı çalımlarla dikkat çekti ve Instagram takipçi sayısı turnuva boyunca 50 bin'den 30 milyona fırlayarak sosyal medya fenomenine dönüştü.

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Uruguay

Uruguay

Marcelo Bielsa başarısızlığın sorumluluğunu aldı ama 2 puanla elenmelerinde Muslera'nın payı hiç de az değildi. Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan beraberlikleri iflasın göstergesiydi. 

Son maç öncesi Bielsa'ya taktik değiştirmeyi teklif eden futbolcular reddedildi ve Muslera'nın hatasıyla yenilen golle elendileri.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

2022'ye sükseli Arjantin galibiyeti ile başlamışlardı ama bu turnuvada o hallerinden eser yoktu. İki beraberlik aldılar ama futbol olarak iz bırakmanın çok uzağında kaldılar.

Fransa

Fransa

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'na bir fırtına gibi girdi; I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç'i geride bırakarak 9 puanla zirveye yerleşen 'Horozlar', eleme turlarında sırasıyla İsveç'i 3-0, Paraguay'ı 1-0 ve Fas'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 3. kez yarı finale yükseldi ve bu süreçte kalesini gole kapatmayı başardı — ancak yarı finalde İspanya'nın disiplinli oyunu karşısında sustu ve sahadan 0-2'lik mağlubiyetle ayrılarak üçüncü kez üst üste final hayaline veda etti. 19 Temmuz'da Miami'de oynanan ve Didier Deschamps'ın milli takım başındaki veda maçı olan üçüncülük karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere karşısında ilk yarıyı 0-4 geride kapattıktan sonra Kylian Mbappe'nin iki golüyle skoru 4-3'e kadar getirse de geri dönüşü tamamlayamadı ve 6-4'lük skorla turnuvayı dördüncü sırada tamamladı; buna karşın Mbappe, bu maçta attığı gollerle 22 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi unvanını Messi'den devraldı.

Mbappe ile ilgili yapılan 'diktatör Mobutu' benzetmeleri de turnuvaya farklı bir şekilde damga vurdu. Tüm eğlencesine ve takım içinde sahiplenilmesine rağmen Mbappe bu durumdan hayli rahatsız.

Norveç

Norveç

Turnuvanın sempati bakımından lider takımı diyebiliriz. Yeşil Burun Adaları ve haksızlığa uğradıkça kamuoyunda destekçi bulan İran'la birlikte taraflı tarafsız birçok kişinin desteğini aldılar. Oynadıkları futbola Fransa maçındaki rotasyon bir tık gölge düşürmüş gibi olsa da Brezilya'yı eleyerek harika bir takım olduklarını gösterdiler. 

İngiltere maçında kameraya çarpan topla yedikleri gol ve kürek çekme kutlamaları turnuvadan sonra da akılda kalacak şeylerden.

Senegal

Senegal

Irak'ı 5-0 yenemeseler muhtemelen üst turu göremeyeceklerdi. En iyi 3. takımlar sıralamasında bu averaj onlara çok büyük avantaj sağladı. 

Sonraki turda 2-0'ı koruyamayıp Belçika'ya turu verdikleri için biraz kötü anılacaklar.

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Irak

Irak

Turnuvada futbol olarak iz bırakamadılar. Fransa'ya karşı ısrarla kaleden pasla çıkmaya çalışmaları çok dikkat çekti. Fransız hücumcuları da bu kadar dikkat çeken olaya kayıtsız kalmadı ve bu pasla çıkma girişimlerini cezalandırmayı başardı. 1 gol atıp 12 gol yediler, 0 puanla sonuncu oldular.

Arjantin

Arjantin

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda yolculuğunu büyük ölçüde Lionel Messi'nin omuzlarında sırtladı; 39 yaşındaki yıldız, grup aşamasında çıktığı 3 maçta 6 gol, 3 asist kaydederek Arjantin'in 9 puanla grubu lider tamamlamasında başrol oynadı, Avusturya karşısında attığı golle Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu ve üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını kazandı. Son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'na karşı uzatmada alınan 3-2'lik galibiyette ilk golü atıp son golün asistini yaparak takımını çeyrek finale taşıyan Messi, Mısır'a karşı oynanan bir sonraki turda bir gol, bir asist yaparken bir penaltı da kaçırdı — bu, onu bir turnuvada iki penaltı kaçıran ilk futbolcu yaptı. Turnuva boyunca gol sayısını 8'e, kariyer Dünya Kupası golünü 21'e çıkaran, 30 maçla bu alanda da rekor kıran Messi, finalde Arjantin'in 1-0 mağlup olmasıyla bir kez daha Dünya Kupası finalinde kaybeden oyuncu olsa da, tarihinin en unutulmaz bireysel performanslarından birine imza atarak turnuvadan ayrıldı.

Avusturya

Avusturya

Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1 yenerek etkili bir başlangıç yaptı, ancak ikinci maçında Arjantin'e 2-0 mağlup oldu ve son maçında Cezayir ile 3-3 berabere kalarak grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda İspanya ile eşleşen Ralf Rangnick'in ekibi, Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta Mikel Oyarzabal'ın iki, Pedro Porro'nun bir golüyle 3-0 mağlup oldu ve savunma zaafiyetlerinin de etkisiyle turnuvaya son 32 turunda veda etti.

Akıllarda kalan şey ise berabere bitmesi gereken Cezayir maçının berabere bitmesi sonucu İran'ı saf dışı bırakmaları oldu.

Cezayir

Cezayir

Avusturya maçındaki kriz onları eleştirilen odağını oturttu. Hem de Gijon Rezaltini yaşayan bir takım olarak... Ama grubun geri kalanında Ürdün'ü yenmeleri onları üst tura taşıdı. İlk maçta Arjantin'e ezilerek yenilmeleri kaliteleri konusunda biraz ipucu verdi. 

Sonraki turda İsviçre'ye karşı varlık gösteremeden elendiler.

Ürdün

Ürdün

Ürdün, 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan dört takımdan biri oldu; Curaçao, Özbekistan ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte turnuvaya yeni giren 'Nashama', J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Cezayir ile eşleşti. Açılış maçında Avusturya'ya 1-3 mağlup olan Ürdün, ikinci maçında Cezayir karşısında Nizar Al-Rashdan'ın golüyle umutlandıysa da 2-1 kaybederek matematiksel olarak elendi. Grubun son maçında ise Arjantin'e 3-1 mağlup olan Ürdün, turnuvayı puansız tamamladı; buna karşın tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda gol atmış olmak, onlar için gurur verici bir başarı olarak nitelendirildi.

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Kolombiya

Kolombiya

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nda Portekiz'i geride bırakarak 7 puanla grubu lider tamamladı ve son 32 turunda Gana'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Turnuva boyunca sağlam savunmasıyla dikkat çeken Nestor Lorenzo'nun ekibi, son 16 turunda İsviçre karşısında normal süre ve uzatmalar golsüz geçen maçın ardından penaltılarda 4-3 mağlup oldu. Bu maçta Galatasaraylı Davinson Sanchez'in kaçırdığı penaltı elenmede belirleyici oldu.

Ama bu maçın temposu, Kolombiya'nın tehlike yaratmaktan uzak futbolu hayli eleştiri aldı. Üst tura çıkarsa benzer bir maç izletme korkusu yaşattılar.

Portekiz

Portekiz

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na K Grubu'nda DR Kongo ile 1-1 berabere kalarak zorlu bir başlangıç yaptı ve grup aşamasında beklentilerin altında kalarak Kolombiya'nın ardından ikinci sırada son 32'ye yükseldi. Son 16 turunda ise İspanya'ya, 90+1. dakikada Mikel Merino'nun golüyle 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu elenmede en çok konuşulan isim ise Cristiano Ronaldo oldu: 41 yaşındaki yıldız, İspanya maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 3 şut çekebildi ve takımına tek bir gol pozisyonu bile hazırlayamadı; Opta verilerine göre turnuva genelinde 17 şut çekmesine karşın hiçbir asist üretemedi ve 2022-2026 Dünya Kupaları'nda 500 dakikanın üzerinde forma giyip rakibini tek bir kez bile çalımlayamayan tek forvet olarak istenmeyen bir istatistiğe imza attı.  

Turnuva sonrası teknik Direktör Roberto Martinez de görevinden istifa etti.

Demokratik Kongo

Demokratik Kongo

'Bizim kütük Kongo' şarkısını söyleyen böceklerle birlikte ülkemizde hayli sempati kazanan takım Portekiz'den kopardığı puana Özbekistan galibiyeti ekleyip son 32'ye kaldı. 

İngiltere'ye karşı maçın büyük bölümünü önde götürdüler ama İngiltere yıldızlarıyla geri dönmeyi başardı ve olası bir peri masalının önüne geçti.

Bir de ortamlarda satmalık gurme bilgi vererek Demokratik Kongo faslını kapatalım: 

Demokratik Kongo, demokrasi endeksinde 162. sırada yer alırken Kongo bu sıralamada 136. sırada.

Özbekistan

Özbekistan

Özbekistan, 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katıldı ve Fabio Cannavaro yönetiminde K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ve DR Kongo gibi zorlu rakiplerle eşleşti. Açılış maçında Kolombiya'ya 3-1 mağlup olan Özbekistan, ikinci maçında Portekiz'e karşı Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı; Cannavaro bu maçın ardından sorumluluğu üstlenerek özeleştiri yaptı. Grubun son maçında DR Kongo'ya karşı Eldor Shomurodov'un erken golüyle öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Özbekistan, turnuvayı üç maçta üç yenilgi ve puansız tamamlayarak grup aşamasında elenen ilk kez katılan takımlardan biri oldu.

İngiltere

İngiltere

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'na L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak güçlü bir başlangıç yaptı; son 32 turunda DR Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 geçti ve çeyrek finalde Norveç'i uzatmada 2-1 eleyerek yarı finale yükseldi. 

Bu süreçte Jude Bellingham, Meksika maçında 2, Norveç maçında da 2 gol atarak turnuvada 6 gole ulaştı ve İngiltere'nin en kritik anlarında öne çıkan isim oldu. 

Ancak yarı finalde Arjantin karşısında sınav tamamen farklı geçti: 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçen ve maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan İngiltere, son 5 dakikaya kadar finale gitmeyi bekliyordu; ancak savunmasını toparlayamayan Ada temsilcisi, 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez'in, ikisi de Messi asistiyle attığı gollerine engel olamayarak çöktü ve sahadan tarihi bir hayal kırıklığıyla ayrıldı; İngiltere turnuvayı, üçüncülük maçında Fransa'ya karşı 6-4 kazandığı maçla bronz madalyayla kapattı.

Bu İngiltere'nin 60 yıl sonra gelen ilk madalyasıydı. Tuchel'e tepkiler var ama Tuchel hedefini Euro 2028 olarak açıkladı bile.

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Hırvatistan

Hırvatistan

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası'nda Luka Modric'in belki de son büyük turnuvası olan yolculuğunu son 32 turunda Portekiz'e 2-1 mağlup olarak tamamladı. Toronto'da oynanan maçta ilk yarı golsüz geçerken, ikinci yarıda önce Hırvatistan öne geçti; ancak Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle eşitleyen ve 90+4. dakikada Gonçalo Ramos'un kafa golüyle öne geçen Portekiz maçı çevirdi. Karşılaşmanın kaderini ise 90+13. dakikada değişti: Josko Gvardiol'ün attığı ve Hırvatistan'a beraberliği getiren gol, resmi Dünya Kupası topu Trionda'ya entegre Bağlantılı Top Teknolojisi'nin, Igor Matanovic'in gol öncesi topa saçıyla temas ettiğini tespit etmesi üzerine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Eski İngiliz savunmacı Matt Upson dahil pek çok isim bu temasın çıplak gözle 'imkansız' olduğunu savunsa da karar bozulmadı. Hırvatistan bu tartışmalı elenmenin ardından turnuvaya veda ederken, Modric de milli takımdaki bir dönemi bu maçla noktalamış oldu.

Gana

Gana

Gana, 2026 Dünya Kupası'na L Grubu'nda Panama'yı yenerek başladı ve İngiltere ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e yükseltti, ancak son maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup olarak grubu üçüncü sırada tamamladı. Buna rağmen 4 puanla 'en iyi üçüncüler' arasına girmeyi başaran Gana, son 32 turunda Kolombiya karşısına çıktı ve maçın öncesinde takımın manevi desteği olarak bilinen 'büyücü'nün ritüellerine rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Tecavüz faili Partey'in Kanada'ya alınmaması ve büyücülerinin kehanetleri futbollarından daha fazla akılda kalan olaylardan oldu.

Panama

Panama

Panama, tarihinde ikinci kez katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nun en zayıf halkası olarak görülüyordu ve beklentileri doğruladı: Gana'ya 1-0, Hırvatistan'a yine 1-0 mağlup olan Thomas Christiansen'in ekibi, son maçında da Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle İngiltere'ye 2-0 kaybetti. Panama, turnuvayı 3 maçta 3 yenilgi, 0 puan ve tek bir gol bile atamadan tamamlayarak grup aşamasında elenen en zayıf performanslardan birine imza attı.

Akılda başka neler kaldı?

Akılda başka neler kaldı?

  • Dünya Kupası için ABD'ye gelen Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein, Chicago O'Hare Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandı.

  • Iraklı yetkililere göre Hussein'in telefonu incelenirken, takım fotoğrafçısı Talal Salah'ın ise ABD'ye girişine izin verilmedi.

  • Dünya Kupası’nda görev alacağı açıklanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD’ye girişine izin verilmeyince geri gönderildi. Kararın arkasında Trump'ın Somalileri ülkeye almama kararı yatıyor.

  • Haiti Milli Takımı, Dünya Kupası'nda giyeceği resmi formaya Polonya bayrağını ekledi. 1802'de bazı Polonyalı askerler, Haitililerin bağımsızlık mücadelesinde onların yanında yer aldı. Haiti, bu dayanışma için formasına Polonya bayrağı ekledi. Ancak bu forma FIFA tarafından yasaklandı. 

  • Su molaları futbolcu sağlığından çok reklam gelirleri için yapıldığı düşüncesi toplum tarafından kabul edildi. 

  • TRT spikeri dört dakika boyunca İran ve Yeni Zelanda'yı karıştırarak anlattı. TRT, Dünya Kupası yayınlarından spikerin çıkarıldığını açıkladı.

  • Suudi Arabistan bayrağının üzerinde yer alan 'Kelime-i Tevhid' yazısının yere değmemesi için FIFA'dan özel izin alındı ve yerleşik seremoni protokolü tamamen değiştirildi! Maç öncesinde zemine serilmesi gereken dev bayraklar yere temas ettirilmedi.

  • Van der Vaart, yorumculuk yaptığı televizyonda Hollanda-Japonya maçında 'Japon oyuncular hepsi birbirine benziyor' dediği için özür diledi.

  • Yeni ilan edilen kuralların üçü Türkiye maçında Paraguay'a karşı uygulandı: Kaleci çok beklediği için korner kararı verildi / Futbolcu eliyle ağzını kapattı kırmızı yedi / Kendini yere bırakan futbolcu bir dakika kenarda bekledi

  • Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Mexico City'de kutlamalar yapıldı. Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı. Bu kalabalık içinde 3 kişi nefessiz kalarak​​​​​​​ hayatını kaybetti.

  • 2010 Dünya Kupası Şampiyonu Capdevila, Dünya Kupası finalini yerinde izlemek istedi, ABD vize vermedi. Gerekçe: 2016 yılında İran'da LaLiga yıldızlarıyla bir gösteri maçına katılmış olması.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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