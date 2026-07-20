A'dan Z'ye 2026 Dünya Kupası Rehberi: Kim Turnuvada Neler Yaptı?
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2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takımın tamamının turnuva serüvenini tek tek derledik: gruplardan finale uzanan yolda kim nasıl bir performans sergiledi, kim erken veda etti, kim tarih yazdı?
İşte 48 takımın 2026 Dünya Kupası karnesi...
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Meksika
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Güney Afrika
Güney Kore
Çekya
İsviçre
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Kanada
Bosna Hersek
Katar
Brezilya
Fas
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İskoçya
Haiti
ABD
Avustralya
Paraguay
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Türkiye
Almanya
Fildişi Sahili
Ekvador
Curaçao
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Hollanda
Japonya
İsveç
Tunus
Belçika
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Mısır
İran
Yeni Zelanda
İspanya
Yeşil Burun Adaları
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Uruguay
Suudi Arabistan
Fransa
Norveç
Senegal
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Irak
Arjantin
Avusturya
Cezayir
Ürdün
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Kolombiya
Portekiz
Demokratik Kongo
Özbekistan
İngiltere
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Hırvatistan
Gana
Panama
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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