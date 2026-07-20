A'dan Z'ye 2026 Dünya Kupası Rehberi: Kim Turnuvada Neler Yaptı?

Onlar için söylenecek ilk cümle: Ne kötü başlangıçtı ama...

Evet, Meksika karşısında sahada varlık gösteremediler. 10 kişi kaldılar ve güçlerinin herhangi bir takıma yetip yetmeyeceğine dair büyük soru işaretleri yarattılar ama şoku atlatmayı başardılar.

Önce Güney Kore'yi yendiler, Çekya'dan puan aldılar ve averaj takımı olabileceğini düşünenlere 4 puanla son 32 turu cevabını verdiler.

Biraz şansları olsa 90+2'de herkesin uyumaya hazırlandığı anlarda Kanada'dan gol yemeseler bir üst tur da olurdu belki ama hikayeleri orada bitti.

Ülkelerine döndükten sonra milli futbolcu Jayden Adams'ın turnuva devam ederken gelen ölüm haberi ise tüm ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Genç futbolcu evinde ölü bulundu ve ölüm nedeni araştırılıyor.