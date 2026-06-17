1974 Dünya Kupası'nda Zaireli Futbolcunun İsyanı Dünya Kupası Tarihinin En Karanlık Anı Olabilir mi?

Dünya Kupası yalnızca futbolun en büyük sahnesi değil; aynı zamanda toplumların, ideolojilerin, çatışmaların ve umutların da aynası oldu. Sahada yaşananlar kadar tribünlerde, sokaklarda ve siyasi koridorlarda yaşananlar da bu turnuvanın hikâyesinin bir parçası haline geldi.

Bugün spor ile siyasetin giderek daha fazla iç içe geçtiğini düşünüyoruz. Ancak bu ilişki yeni değil. Aksine, Dünya Kupası tarihi boyunca siyaset çoğu zaman oyunun görünmeyen ama belirleyici aktörlerinden biri oldu. Geçmişi bugünden daha apolitik ve daha masum görme eğilimimiz olsa da, gerçekler farklı bir tablo ortaya koyuyor.

1974 Dünya Kupası'nda Zaire'nin başına gelenler de bunun en iyi örneği. Ülkenin adı artık Demokratik Kongo ve o turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyorlar.