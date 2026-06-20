2006 Dünya Kupası Öncesinde Didier Drogba'nın Barış Çağrısı Bir Ülkeyi Nasıl Birleştirdi?

Kısa bir tarih dersi gibi olacak ama tüm iç savaşlar gibi hem çetrefilli hem de anlaması basit bir denklem var.

Fildişi Sahili Batı Afrika'da bir ülke. Ekonomisi kakao ihracatına dayanıyor, dünyanın en büyük kakao üreticisi. Nüfusun yarısı müslüman ve kuzeyde yaşıyor, yarısı hristiyan ve güneyde. Onlarca yıldır Burkina Faso, Mali gibi komşu ülkelerden göç alıyor.

1993'te ülkeyi uzun yıllar yöneten Houphouët-Boigny öldü. Ondan sonra kim cumhurbaşkanı olacak sorusu yanıtsız kaldı, iktidar boşluğu doğdu.

Bu boşlukta bir politikacı 'İvoirité' diye bir kavram icat etti, yani 'gerçek Fildişi Sahillisi' kimliği. Amacı rakiplerini, özellikle de Ouattara'yı, 'sen aslında yabancısın, Burkinalısın' diyerek seçimlerin dışında bırakmaktı. Ouattara'nın annesi Burkina Fasoluydu, bu yüzden cumhurbaşkanı adayı bile olamadı.

2000'de Gbagbo bu ortamda seçimi kazandı. Ama ülkenin kuzeyindeki nüfus, müslümanlar ve göçmen kökenliler, kendini dışlanmış hissediyordu. 2002'de bu insanlardan oluşan silahlı gruplar isyan başlattı ve ülkenin kuzeyini ele geçirdi. Güney hükümette, kuzey isyancılarda kaldı. Ülke ikiye bölündü.

2010'da seçim yapıldı, Ouattara kazandı. Gbagbo sonuçları tanımadı ve iktidarı bırakmadı. Tekrar savaş çıktı. Sonunda Fransa askeri müdahaleyle Gbagbo'yu yakaladı, Ouattara cumhurbaşkanı oldu.

Kısaca: kimin 'gerçek vatandaş' sayılacağı sorusu, siyasi iktidar kavgasıyla birleşince iç savaşa döndü.