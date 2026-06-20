2006 Dünya Kupası Öncesinde Didier Drogba'nın Barış Çağrısı Bir Ülkeyi Nasıl Birleştirdi?
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Didier Drogba, kariyerinin en şaşalı günlerinde Londra'da hayatını dertsiz tasasız sürdürebilecekken ülkesinin kanayan yarasına pansuman yapmak için kolları sıvamıştı.
2005 yılında soyunma odasından ulusa yaptığı seslenişin etkisi bugün bile hafızalarda yerini koruyor.
Bir benzetme yapmak gerekirse; Drogba bir barış için bir de attığı sükseli goller için dizlerinin üstüne çöktü; ikisinde de efsane oldu.
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Fildişi Sahili'nde neden bir iç savaş vardı?
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8 Ekim 2005... Sudan'da bir stat...
Sahada maç dışarıda savaş vardı.
"Dizlerimizin üzerine çöküp size yalvarıyoruz"
Bu konuşma önce ateşkes sonra barış görüşmelerini getirdi.
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Halkı onu sadece golleriyle hatırlamayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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