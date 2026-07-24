AHBAP Soruşturmasında İfadeler Sürüyor: Hazal Kaya Verdiği İfadede "Mağdurum" Dedi

Kaya, savcılık ifadesinde, 'Haluk Levent, 2020 yılında SMA hastası çocuklara yönelik yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle benimle telefon aracılığıyla iletişime geçti. Görüşmede kendi faaliyetlerinden söz etti ancak benden herhangi bir somut yardım talebinde bulunmadı. Bu konuşmanın ardından kendisiyle ne yüz yüze görüştüm ne de yeniden telefonla iletişim kurdum. Bu nedenle aramızda bir tanışıklık ilişkisi bulunmamaktadır.' ifadelerini kullandı.

Deprem döneminde yaptığı destek çalışmalarına da değinen Kaya, 'Ben de diğer vatandaşlar gibi depremzedelere yardım etmek istedim. O sırada Babala TV'nin canlı yayınını görünce, kendi isteğimle yayının yapıldığı ofise gittim. Bu konuda herhangi bir davet ya da yönlendirme almadım. Yayında yaptığım açıklamalar ve sonrasında kişisel sosyal medya hesaplarımdan gerçekleştirdiğim paylaşımların tamamı, depremden etkilenen insanlara destek olma amacı taşıyordu.' dedi.