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AHBAP Soruşturmasında İfadeler Sürüyor: Hazal Kaya Verdiği İfadede "Mağdurum" Dedi

AHBAP Soruşturmasında İfadeler Sürüyor: Hazal Kaya Verdiği İfadede "Mağdurum" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 18:02
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AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya'nın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Kaya, ifadesinde Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade veren Hazal Kaya'nın savcılıkta yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

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Babala TV'de görerek kendi isteğiyle yayına katılmış.

Babala TV'de görerek kendi isteğiyle yayına katılmış.

Kaya, savcılık ifadesinde, 'Haluk Levent, 2020 yılında SMA hastası çocuklara yönelik yürüttüğü yardım çalışmaları nedeniyle benimle telefon aracılığıyla iletişime geçti. Görüşmede kendi faaliyetlerinden söz etti ancak benden herhangi bir somut yardım talebinde bulunmadı. Bu konuşmanın ardından kendisiyle ne yüz yüze görüştüm ne de yeniden telefonla iletişim kurdum. Bu nedenle aramızda bir tanışıklık ilişkisi bulunmamaktadır.' ifadelerini kullandı.

Deprem döneminde yaptığı destek çalışmalarına da değinen Kaya, 'Ben de diğer vatandaşlar gibi depremzedelere yardım etmek istedim. O sırada Babala TV'nin canlı yayınını görünce, kendi isteğimle yayının yapıldığı ofise gittim. Bu konuda herhangi bir davet ya da yönlendirme almadım. Yayında yaptığım açıklamalar ve sonrasında kişisel sosyal medya hesaplarımdan gerçekleştirdiğim paylaşımların tamamı, depremden etkilenen insanlara destek olma amacı taşıyordu.' dedi.

Hazal Kaya, 120 bin lira verdiğini söyleyerek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Hazal Kaya, 120 bin lira verdiğini söyleyerek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Kaya, ifadesinin devamında, 'O dönemde hamile olduğum için duygusal bir süreçten geçiyordum. Kısa süre sonra da doğum yaptım. Bu nedenle ilerleyen dönemde benzer etkinliklere ya da yayınlara katılmadım. Depremden çok sayıda hamile kadın ve çocuğun etkilenmesi beni derinden etkiledi. Kendimi yardım etmek zorunda hissettim ve imkânlarım ölçüsünde destek oldum. Ahbap Derneği'ne de 120 bin lira bağış yaptım.' ifadelerini kullandı.

Bağışına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kaya, 'Yaptığımız bağışların Haluk Levent tarafından bu şekilde suistimal edilmiş olması nedeniyle ben de mağdur durumdayım. Güvenimizin sarsılmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bağış olarak gönderdiğim paranın nerede kullanıldığını öğrenmek istiyorum. Gerekli görülmesi halinde ben de şikâyet hakkımı kullanacağım.' dedi.

"Bağışlarımızın kumarda harcanması alçakça bir hareket."

"Bağışlarımızın kumarda harcanması alçakça bir hareket."

Kaya, 'Bu süreçte sadece Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımlarım olmadı. Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD'ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'nin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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