AHBAP Soruşturmasında İfadeler Sürüyor: Hazal Kaya Verdiği İfadede "Mağdurum" Dedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya'nın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Kaya, ifadesinde Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade veren Hazal Kaya'nın savcılıkta yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babala TV'de görerek kendi isteğiyle yayına katılmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya, 120 bin lira verdiğini söyleyerek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
"Bağışlarımızın kumarda harcanması alçakça bir hareket."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın