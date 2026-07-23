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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş'ın Salah Transferinde Gelişmeleri Yakından Takip Ettiği İddia Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş'ın Salah Transferinde Gelişmeleri Yakından Takip Ettiği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 22:30
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Beşiktaş'ın, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah ile ilgilendiği yönündeki iddia spor gündemine oturdu. İddiaya göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile kritik bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, transfer sürecini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği öne sürüldü.

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Menajeriyle kritik bir görüşme gerçekleşecek.

Menajeriyle kritik bir görüşme gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah iddiaları yeniden transfer gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Siyah-beyazlı kulübün, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.

Doğan Gündoğdu'nun haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile kritik bir görüşme yapması bekleniyor. Söz konusu zirvede olası transferin tüm detaylarının masaya yatırılacağı iddia edildi.

Haberde, görüşmelerin olumlu geçmesi halinde transfer sürecindeki önemli pürüzlerin giderilebileceği ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katma yolunda kritik bir aşama kaydedebileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdal Adalı'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdal Adalı'dan bilgi aldı.

Mohamed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Doğan Gündoğdu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayabileceği değerlendirilen olası transfer sürecini yakından takip ettiği öne sürüldü.

Haberde, Erdoğan'ın transferle ilgili gelişmeler hakkında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan bilgi aldığı da iddia edildi. Öte yandan, Beşiktaş Kulübü'nden söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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