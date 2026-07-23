Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş'ın Salah Transferinde Gelişmeleri Yakından Takip Ettiği İddia Edildi

Mohamed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Doğan Gündoğdu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayabileceği değerlendirilen olası transfer sürecini yakından takip ettiği öne sürüldü.

Haberde, Erdoğan'ın transferle ilgili gelişmeler hakkında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan bilgi aldığı da iddia edildi. Öte yandan, Beşiktaş Kulübü'nden söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.