Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş'ın Salah Transferinde Gelişmeleri Yakından Takip Ettiği İddia Edildi
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Beşiktaş'ın, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah ile ilgilendiği yönündeki iddia spor gündemine oturdu. İddiaya göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile kritik bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, transfer sürecini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği öne sürüldü.
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Menajeriyle kritik bir görüşme gerçekleşecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdal Adalı'dan bilgi aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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