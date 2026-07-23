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Manchester City'den Ayrılan Pep Guardiola'dan Sürpriz Bir Görüşme Haberi Geldi: "İtalya ile Görüşüyor"

Manchester City'den Ayrılan Pep Guardiola'dan Sürpriz Bir Görüşme Haberi Geldi: "İtalya ile Görüşüyor"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 17:29
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İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, son olarak Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola ile İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi için görüştüklerini açıkladı.

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"Maaşı için istisnalar yapılabilir."

"Maaşı için istisnalar yapılabilir."

İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, son olarak Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi için görüştüklerini açıkladı.

İtalyan dijital spor platformu Cronache di Spogliatoio'ya konuşan Malago, Guardiola ile temas kurduklarını doğrulayarak, deneyimli teknik adamın maaşı konusunda istisna uygulanabileceğini ifade etti.

Malago, 'Bu sıralar adı sıkça gündeme gelen Pep Guardiola gibi bir isim söz konusu olduğunda istisnalar yapılabilir. Burada açıklayamayacağım nedenlerden dolayı bazı istisnalar gündeme gelebilir ancak bunun gerçekleşeceği kesin değil.' ifadelerini kullandı.

Mancini ve Pirlo da adaylar arasında.

Mancini ve Pirlo da adaylar arasında.

Sky Italia, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile 55 yaşındaki Pep Guardiola arasında pazartesi günü ilk temasın kurulduğunu öne sürdü.

Guardiola, İngiltere'de Manchester City'nin başında geçirdiği 10 sezonda 6 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 Lig Kupası ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak kulüpten bu yaz ayrıldı.

İtalya Milli Takımı ise ülkenin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamamasının ardından nisan ayında Gennaro Gattuso'nun görevden ayrılmasından bu yana teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Adaylar arasında, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Roberto Mancini ile şu anda Dubai United'ı çalıştıran Andrea Pirlo'nun da yer aldığı belirtiliyor.

Guardiola, Mancini ve Pirlo dışında başka adayların olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Giovanni Malago ise, 'Kesinlikle hayır. Belirlediğimiz profile uygun isimleri değerlendiriyoruz ve bu üç isim de o profile uyuyor.' ifadelerini kullandı.

İtalya'da hiç çalışmadı.

İtalya'da hiç çalışmadı.

İtalya Milli Takımı, tarihinde yalnızca iki yabancı teknik adam tarafından yönetildi. Macar Lajos Czeizler 1950'lerde teknik ekipte yer alırken, Arjantinli Helenio Herrera ise 1960'larda Ferruccio Valcareggi ile birlikte görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerinde hiçbir İtalyan kulübünü çalıştırmayan Pep Guardiola, akıcı şekilde İtalyanca konuşuyor. Futbolculuk döneminde ise 2001-2003 yılları arasında Brescia ve Roma formalarını giyerek Serie A'da mücadele etti.

Guardiola'nın göreve gelmesi halinde, Manchester City'den ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden kulübeye dönmüş olacak. Deneyimli teknik adam, İngiliz ekibinden ayrılırken 'Çok yorgunum.' sözleriyle dikkat çekmişti. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de birçok başarıya imza atan Guardiola, kariyerinin en parlak teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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