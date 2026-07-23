Manchester City'den Ayrılan Pep Guardiola'dan Sürpriz Bir Görüşme Haberi Geldi: "İtalya ile Görüşüyor"
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İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, son olarak Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola ile İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi için görüştüklerini açıkladı.
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"Maaşı için istisnalar yapılabilir."
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Mancini ve Pirlo da adaylar arasında.
İtalya'da hiç çalışmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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