Manchester City'den Ayrılan Pep Guardiola'dan Sürpriz Bir Görüşme Haberi Geldi: "İtalya ile Görüşüyor"

Sky Italia, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile 55 yaşındaki Pep Guardiola arasında pazartesi günü ilk temasın kurulduğunu öne sürdü.

Guardiola, İngiltere'de Manchester City'nin başında geçirdiği 10 sezonda 6 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 Lig Kupası ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak kulüpten bu yaz ayrıldı.

İtalya Milli Takımı ise ülkenin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamamasının ardından nisan ayında Gennaro Gattuso'nun görevden ayrılmasından bu yana teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Adaylar arasında, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Roberto Mancini ile şu anda Dubai United'ı çalıştıran Andrea Pirlo'nun da yer aldığı belirtiliyor.

Guardiola, Mancini ve Pirlo dışında başka adayların olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Giovanni Malago ise, 'Kesinlikle hayır. Belirlediğimiz profile uygun isimleri değerlendiriyoruz ve bu üç isim de o profile uyuyor.' ifadelerini kullandı.