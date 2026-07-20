article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Pedri, Ailesine Bakmak Zorunda Kaldığı İçin Kaleci Olamayan Babasıyla Her Kupayı Penaltı Atarak Kutluyor

Pedri, Ailesine Bakmak Zorunda Kaldığı İçin Kaleci Olamayan Babasıyla Her Kupayı Penaltı Atarak Kutluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 22:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası zaferinin ardından kutlamalara damga vuran anlardan biri, Pedri ile babası Fernando arasında yaşanan duygusal penaltı anı oldu. Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı sahada ikili bir kez daha karşı karşıya gelirken, yıllardır süren anlamlı gelenek de devam etti.

Bu özel geleneğin arkasında ise etkileyici bir aile hikâyesi bulunuyor. Pedri'nin babası Fernando, gençlik yıllarında kaleci olmayı hayal ediyordu. Ancak babasını kaybetmesinin ardından ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Fernando, futbol hayalini geride bırakarak çalışma hayatına atıldı.

Babasının yarım kalan hayalini hiçbir zaman unutmayan Pedri ise kazandığı her büyük kupanın ardından onu onurlandırmak için sahada babasına penaltı atıyor. İspanyol yıldız, Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından da bu geleneği bozmadı.

2026 Dünya Kupası finalinin ardından sahaya çıkan baba-oğul, bir penaltıda karşı karşıya geldi. Tribünlerden büyük alkış alan bu anlar, kutlamaların en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pedri'nin babasına attığı penaltı tribünlerden de büyük coşkuyla takip edildi.

Pedri hem kulüp hem milli takımda parlıyor.

Pedri hem kulüp hem milli takımda parlıyor.

Pedri, son yıllarda hem Barcelona'nın hem de İspanya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri haline geldi. 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla orta sahadaki oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenen 23 yaşındaki futbolcu, pas kalitesi, oyun görüşü ve temposuyla takımının başarısında kilit rol oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda ise İspanya'nın şampiyonluğunda payı olan isimlerdendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın