Pedri, Ailesine Bakmak Zorunda Kaldığı İçin Kaleci Olamayan Babasıyla Her Kupayı Penaltı Atarak Kutluyor

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası zaferinin ardından kutlamalara damga vuran anlardan biri, Pedri ile babası Fernando arasında yaşanan duygusal penaltı anı oldu. Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı sahada ikili bir kez daha karşı karşıya gelirken, yıllardır süren anlamlı gelenek de devam etti.

Bu özel geleneğin arkasında ise etkileyici bir aile hikâyesi bulunuyor. Pedri'nin babası Fernando, gençlik yıllarında kaleci olmayı hayal ediyordu. Ancak babasını kaybetmesinin ardından ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Fernando, futbol hayalini geride bırakarak çalışma hayatına atıldı.

Babasının yarım kalan hayalini hiçbir zaman unutmayan Pedri ise kazandığı her büyük kupanın ardından onu onurlandırmak için sahada babasına penaltı atıyor. İspanyol yıldız, Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından da bu geleneği bozmadı.

2026 Dünya Kupası finalinin ardından sahaya çıkan baba-oğul, bir penaltıda karşı karşıya geldi. Tribünlerden büyük alkış alan bu anlar, kutlamaların en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.