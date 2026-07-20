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İspanya'nın Yıldızı Rodri, Kadın Futbolunun Yıldızı Aitana Bonmati'yi Taklit Ettiğini Söyledi

İspanya'nın Yıldızı Rodri, Kadın Futbolunun Yıldızı Aitana Bonmati'yi Taklit Ettiğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 19:24
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2026 Dünya Kupası'nda yılın futbolcusu seçilen Rodri, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada kadın futbolunun yıldızı Aitana Bonmatí'yi kendisine model aldığını söyledi. Bu açıklama, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İspanya'nın zaferiyle sonuçlanan 2026 Dünya Kupası'na damga vuran isimlerin başında gelen Rodri, hem sahadaki liderliği hem de saha dışındaki duruşuyla dikkat çekti. Turnuvanın ardından DAZN İspanya'ya konuk olan yıldız futbolcu, kadın futbolunun efsanevi ismi Aitana Bonmatí ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Rodri'den Bonmati'ye övgü dolu sözler.

Rodri'den Bonmati'ye övgü dolu sözler.

Şampiyonanın ardından gerçekleştirilen röportajda Bonmatí, Rodri'ye dönerek, 'Millî takımın temel direğisin ve turnuva boyunca, özellikle son iki maçta muhteşem bir gelişim gösterdin' diyerek tebriklerini iletti.

Rodri ise bu övgüye şu sözlerle karşılık verdi:

'Çok teşekkür ederim. Aitana’nın yaptıklarından gerçekten çok etkilendim. Başarıp başaramayacağımı görmek için onu taklit etmeye çalışıyorum, ancak kat edilecek yol çok zor. Gerçekten etkileyici.'

Açıklaması övgü topladı.

Açıklaması övgü topladı.

Dünyanın en prestijli turnuvasında 'En İyi Oyuncu' seçilen bir erkek futbolcunun, referans modeli olarak bir kadın futbolcuyu göstermesi spor kamuoyunda çığır açan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 3 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi ve 20 ulusal kupa bulunan Aitana Bonmatí, kadın futbolunun zirvesindeki isimler arasında yer alıyor. Rodri'nin bu açıklaması, futbol dünyasındaki kalıpları yıkan küçük ama son derece güçlü bir adım olarak öne çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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