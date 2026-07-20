İspanya'nın Yıldızı Rodri, Kadın Futbolunun Yıldızı Aitana Bonmati'yi Taklit Ettiğini Söyledi

Dünyanın en prestijli turnuvasında 'En İyi Oyuncu' seçilen bir erkek futbolcunun, referans modeli olarak bir kadın futbolcuyu göstermesi spor kamuoyunda çığır açan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 3 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi ve 20 ulusal kupa bulunan Aitana Bonmatí, kadın futbolunun zirvesindeki isimler arasında yer alıyor. Rodri'nin bu açıklaması, futbol dünyasındaki kalıpları yıkan küçük ama son derece güçlü bir adım olarak öne çıktı.