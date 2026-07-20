İspanya'nın Yıldızı Rodri, Kadın Futbolunun Yıldızı Aitana Bonmati'yi Taklit Ettiğini Söyledi
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2026 Dünya Kupası'nda yılın futbolcusu seçilen Rodri, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada kadın futbolunun yıldızı Aitana Bonmatí'yi kendisine model aldığını söyledi. Bu açıklama, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İspanya'nın zaferiyle sonuçlanan 2026 Dünya Kupası'na damga vuran isimlerin başında gelen Rodri, hem sahadaki liderliği hem de saha dışındaki duruşuyla dikkat çekti. Turnuvanın ardından DAZN İspanya'ya konuk olan yıldız futbolcu, kadın futbolunun efsanevi ismi Aitana Bonmatí ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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Rodri'den Bonmati'ye övgü dolu sözler.
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Açıklaması övgü topladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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