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2026 Bitti Şimdi Gözler 2030'da: Dünya Kupası'nın 100. Yılında Neler Olacak?

etiket 2026 Bitti Şimdi Gözler 2030'da: Dünya Kupası'nın 100. Yılında Neler Olacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 17:17
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2030 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en özel organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Turnuvanın 100. yılına denk gelen şampiyona, FIFA'nın aldığı kararla üç kıtaya yayılan benzersiz bir formatta düzenlenecek. Ana ev sahipliği görevini Fas, İspanya ve Portekiz üstlenirken, yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Güney Amerika da organizasyonun bir parçası olacak.

Bu çerçevede Uruguay, Arjantin ve Paraguay, turnuvanın açılış aşamasında birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Böylece Dünya Kupası'nın ilk düdüğü hem Avrupa-Afrika ortaklığında hem de turnuvanın doğduğu kıta olan Güney Amerika'da çalacak. İşte 2030 FIFA Dünya Kupası hakkında öne çıkan ayrıntılar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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2030 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?

2030 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?

FIFA'nın paylaştığı taslak takvime göre, Dünya Kupası'nın 100. yılına özel düzenlenecek karşılaşmalar 8 ve 9 Haziran 2030 tarihlerinde Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.

Turnuvanın asıl başlangıcı ise 13-14 Haziran tarihlerinde Fas, Portekiz ve İspanya'da yapılacak açılış maçlarıyla gerçekleşecek. Böylece centenary karşılaşmalarının ardından organizasyonun ana bölümü üç ortak ev sahibinde devam edecek.

2030 FIFA Dünya Kupası finalinin 21 Temmuz tarihinde oynanması planlanıyor. Bununla birlikte FIFA, maçların oynanacağı şehirler, saatler ve eşleşmeleri içeren ayrıntılı fikstürü henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Turnuva hangi ülkelerde oynanacak?

Turnuva hangi ülkelerde oynanacak?

2030 FIFA Dünya Kupası'nın ana ev sahipliğini İspanya, Portekiz ve Fas üstlenecek. Turnuvadaki maçların büyük bölümü bu üç ülkede oynanacak.

Dünya Kupası'nın 100. yılına özel kutlamalar kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay da ilk turda birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. FIFA, Uruguay'ın 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi olması nedeniyle özel olarak seçildiğini açıkladı. Arjantin ise o turnuvanın finalisti olması sebebiyle programa dahil edilirken, Paraguay da dönemin tek kıtasal futbol konfederasyonu olan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) merkezine ev sahipliği yaptığı için organizasyonda yer alacak.

Bu organizasyonla birlikte 2030 FIFA Dünya Kupası, erkekler kategorisinde altı farklı ülkeye ve üç kıtaya yayılarak düzenlenen ilk Dünya Kupası olarak tarihe geçecek.

6 ülke direkt katılım hakkı elde edecek.

6 ülke direkt katılım hakkı elde edecek.

2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi konumundaki altı ülke, turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Bu takımlar; ana ev sahipleri İspanya, Portekiz ve Fas ile 100. yıl kapsamında ilk turda birer maça ev sahipliği yapacak Uruguay, Arjantin ve Paraguay olacak.

48 takımlı organizasyondaki kalan 42 kontenjan ise önümüzdeki yıllarda düzenlenecek kıtasal eleme mücadelelerinin ardından netleşecek. Her konfederasyona ayrılan katılım hakları doğrultusunda belirlenecek takımlar, 2030 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

64 takıma çıkabilir mi?

64 takıma çıkabilir mi?

2030 FIFA Dünya Kupası'nın mevcut planlamaya göre, 2026'da ilk kez uygulanacak yeni sistem korunarak 48 takımla düzenlenmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvanın 64 takıma çıkarılması yönündeki önerinin gündemde olduğunu ve değerlendirileceğini açıkladı.

İsviçre merkezli Bluewin'e konuşan Infantino, 48 takımlı formatın beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladığını belirterek, daha fazla ülkenin Dünya Kupası sahnesinde yer almasının futbolun küresel gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda görece küçük futbol ülkelerinin sergilediği performansın genişletilmiş formatın doğru bir adım olduğunu gösterdiğini savunurken, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin de FIFA tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilip tartışılacağını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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