2026 Bitti Şimdi Gözler 2030'da: Dünya Kupası'nın 100. Yılında Neler Olacak?

2030 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en özel organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Turnuvanın 100. yılına denk gelen şampiyona, FIFA'nın aldığı kararla üç kıtaya yayılan benzersiz bir formatta düzenlenecek. Ana ev sahipliği görevini Fas, İspanya ve Portekiz üstlenirken, yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Güney Amerika da organizasyonun bir parçası olacak.

Bu çerçevede Uruguay, Arjantin ve Paraguay, turnuvanın açılış aşamasında birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Böylece Dünya Kupası'nın ilk düdüğü hem Avrupa-Afrika ortaklığında hem de turnuvanın doğduğu kıta olan Güney Amerika'da çalacak. İşte 2030 FIFA Dünya Kupası hakkında öne çıkan ayrıntılar...