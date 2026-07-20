Hayatını Esen Matraş'la Birleştiren İsmail Yüksek'in Nikahına Emre Matraş'tan İtiraz: "Esen'in Babası Benim

Emre Matraş, yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirterek, 'Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. O belediye başkanının da belediyenin de soruşturulmasını istiyorum. Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail’in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş.' ifadelerini kullandı.

Nikâh töreninde yaşandığı öne sürülen isim tartışmasının ardından Matraş'ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunun gözü genç çiftin konuyla ilgili yapacağı olası açıklamaya çevrildi.