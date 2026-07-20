Hayatını Esen Matraş'la Birleştiren İsmail Yüksek'in Nikahına Emre Matraş'tan İtiraz: "Esen'in Babası Benim
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Eski pop müzik sanatçısı Emre Matraş, milli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikâh töreninin ardından yayımladığı video ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nikâh sırasında kızının baba adının kendi adı yerine farklı şekilde anıldığını öne süren Matraş, duruma sert tepki gösterdi.
'Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı sorulduğunda 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle o nikâh memurunun da belediye başkanının da soruşturulmasını istiyorum.' diyen Matraş, 'Bu nikâhı kabul etmiyorum, benim için geçerliliği yoktur.' ifadelerini kullandı.
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Emre Matraş'ın nikahla ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
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"İsmail, ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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