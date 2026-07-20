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Hayatını Esen Matraş'la Birleştiren İsmail Yüksek'in Nikahına Emre Matraş'tan İtiraz: "Esen'in Babası Benim

Hayatını Esen Matraş'la Birleştiren İsmail Yüksek'in Nikahına Emre Matraş'tan İtiraz: "Esen'in Babası Benim

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 23:09
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Eski pop müzik sanatçısı Emre Matraş, milli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikâh töreninin ardından yayımladığı video ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nikâh sırasında kızının baba adının kendi adı yerine farklı şekilde anıldığını öne süren Matraş, duruma sert tepki gösterdi.

'Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı sorulduğunda 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle o nikâh memurunun da belediye başkanının da soruşturulmasını istiyorum.' diyen Matraş, 'Bu nikâhı kabul etmiyorum, benim için geçerliliği yoktur.' ifadelerini kullandı.

Kanyak - 2. Sayfa

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Emre Matraş'ın nikahla ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"İsmail, ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu."

"İsmail, ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu."

Emre Matraş, yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirterek, 'Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. O belediye başkanının da belediyenin de soruşturulmasını istiyorum. Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail’in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş.' ifadelerini kullandı.

Nikâh töreninde yaşandığı öne sürülen isim tartışmasının ardından Matraş'ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunun gözü genç çiftin konuyla ilgili yapacağı olası açıklamaya çevrildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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