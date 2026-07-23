Dünya Kupası Yıldızı Marc Cucurella Saçlarını Otizm Teşhisi Konan Oğlu İçin Kesmiyor

Cucurella, saçlarını oğlu için uzattığını söyleyerek, oğlunun kendisini yeşil sahada kolayca fark edebilmesi için böyle bir şey tercih ettiğini açıkladı.

Cucurella'nın eşi ise 'Ondan çok şey öğreniyoruz, onun duyarlılığı çok farklı' dedi.