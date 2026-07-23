Dünya Kupası Yıldızı Marc Cucurella Saçlarını Otizm Teşhisi Konan Oğlu İçin Kesmiyor
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İspanya milli takımının başarılı defans oyuncusu Marc Cucurella, kariyerinin en parlak dönemini yaşarken, aile hayatındaki zorlu mücadeleyi ilk kez bu kadar açık paylaştı. Yıldız futbolcu ve eşi Claudia Rodriguez, büyük oğulları Mateo’ya konulan otizm teşhisi sonrasında yaşadıkları psikolojik gerilimi ve verdikleri zorlu mücadeleyi anlattı.
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Cucurealla konuşurken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
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Saçlarını çocuğu için uzatıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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