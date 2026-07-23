NBA Efsanelerinden Shaquille O'Neal'dan İlginç Açıklama: "Bana Ünlü Demeyin"

Söyleşide yeni projesini de anlatan Shaquille O'Neal, 'Game Day Murders' adlı gerçek suç türündeki belgesel dizinin yürütücü yapımcılığını üstlendiğini duyurdu.

Kendisini bir 'gerçek suç türü bağımlısı' olarak tanımlayan O'Neal, yapımın üniversite ve profesyonel spor dünyasında yaşanan suç olaylarını ele aldığını belirtti.

Efsane basketbolcu, dizinin kurbanları ya da yaşanan trajedileri sansasyonel bir şekilde işlemeyi amaçlamadığını, tüm hikâyelerin saygılı ve etik bir anlayışla aktarıldığını ifade etti.