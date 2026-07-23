NBA Efsanelerinden Shaquille O'Neal'dan İlginç Açıklama: "Bana Ünlü Demeyin"
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, katıldığı bir röportajda kendisine 'ünlü' denilmesini istemediğini belirterek, kendisini sıradan bir insan olarak gördüğünü söyledi.
54 yaşındaki eski basketbolcu, bazı ünlü isimlerin sergilediği tavırları eleştirirken, spor dünyasında yaşanan suç olaylarını konu alan yeni belgesel projesini de kamuoyuyla paylaştı.
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Shaq'tan "sıradan bir insanım" çıkışı geldi.
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"Ünlüler, garip, kaba ve itici"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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