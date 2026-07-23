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NBA Efsanelerinden Shaquille O'Neal'dan İlginç Açıklama: "Bana Ünlü Demeyin"

NBA Efsanelerinden Shaquille O'Neal'dan İlginç Açıklama: "Bana Ünlü Demeyin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 20:13
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, katıldığı bir röportajda kendisine 'ünlü' denilmesini istemediğini belirterek, kendisini sıradan bir insan olarak gördüğünü söyledi.

54 yaşındaki eski basketbolcu, bazı ünlü isimlerin sergilediği tavırları eleştirirken, spor dünyasında yaşanan suç olaylarını konu alan yeni belgesel projesini de kamuoyuyla paylaştı.

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Shaq'tan "sıradan bir insanım" çıkışı geldi.

Shaq'tan "sıradan bir insanım" çıkışı geldi.

Basketbol kariyerinin ardından müzik, televizyon ve iş dünyasında da adından söz ettiren Shaquille O'Neal, şöhret kültürüne yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden O'Neal, 'ünlü' olarak tanımlanmak istemediğini belirterek kendisini sıradan bir insan olarak gördüğünü söyledi. 54 yaşındaki eski basketbolcu, şöhret sahibi bazı kişilerin sergilediği tavırları da eleştirdi.

"Ünlüler, garip, kaba ve itici"

"Ünlüler, garip, kaba ve itici"

2011 yılında 19 sezonluk NBA kariyerini noktalayan Shaquille O'Neal, emekliliğinin ardından televizyon yorumculuğu ve çeşitli organizasyonlarda yer almayı sürdürmesine rağmen kendisini ünlü olarak görmediğini söyledi.

Şöhret dünyasına yönelik eleştirilerde bulunan O'Neal, 'Affedersiniz, ünlüler tam birer pislik' ifadelerini kullanırken, şöhret sahibi kişilerin çoğunlukla 'garip, kaba ve itici' davrandıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Yeni yapımla ekranlara çıkıyor.

Yeni yapımla ekranlara çıkıyor.

Söyleşide yeni projesini de anlatan Shaquille O'Neal, 'Game Day Murders' adlı gerçek suç türündeki belgesel dizinin yürütücü yapımcılığını üstlendiğini duyurdu.

Kendisini bir 'gerçek suç türü bağımlısı' olarak tanımlayan O'Neal, yapımın üniversite ve profesyonel spor dünyasında yaşanan suç olaylarını ele aldığını belirtti.

Efsane basketbolcu, dizinin kurbanları ya da yaşanan trajedileri sansasyonel bir şekilde işlemeyi amaçlamadığını, tüm hikâyelerin saygılı ve etik bir anlayışla aktarıldığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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