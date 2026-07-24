Kuruluşundan Bugüne Kadar Hangi Partiler CHP'den Ayrıldı? Kimler Başarılı Oldu, Kimler Kayboldu?

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurması, TBMM'deki siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Yaklaşık 24 yıldır Meclis'in ana muhalefet partisi konumunda bulunan CHP, sandalye sayısındaki düşüşle birlikte beşinci sıraya geriledi. Ancak yaşanan bu ayrılık, CHP tarihi açısından sıra dışı bir gelişme değil.

Cumhuriyet tarihi boyunca CHP'den ayrılarak kurulan ya da partinin siyasal mirası üzerinde şekillenen birçok siyasi oluşum, Türkiye siyasetinde önemli kırılmalara neden oldu. Bu oluşumların bir kısmı parti içi görüş ayrılıklarının ötesine geçemezken, bazıları ise iktidara yürüyerek seçim kazandı, hükümet kurdu ve ülkenin siyasi tarihine yön veren aktörler haline geldi.

Peki CHP'den hangi partiler doğdu, bu ayrılıklar nasıl gerçekleşti ve Türkiye siyasetine nasıl yön verdi? CHP'den ayrılan isimler tarafından kurulan partileri ve bu oluşumların siyasi etkilerini derledik.