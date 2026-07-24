Kuruluşundan Bugüne Kadar Hangi Partiler CHP'den Ayrıldı? Kimler Başarılı Oldu, Kimler Kayboldu?
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Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekilinin CHP'den ayrılması, parti tarihinde ilk kez yaşanan bir kırılma olarak değerlendirilmiyor. CHP, geçmişte de birçok önemli ayrılığa sahne oldu ve bu kopuşların bazıları Türkiye siyasetinde derin izler bıraktı. Tek parti dönemini sona erdiren Demokrat Parti ile 1999 seçimlerinde iktidara gelen DSP, bu ayrılıkların en dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı. Ancak CHP'den doğan her yeni siyasi hareket aynı etkiyi yaratmayı başaramadı.
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91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye katıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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