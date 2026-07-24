article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Logosu Gündem Oldu

Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Logosu Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 13:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP'den istifa eden Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurdu. 91 milletvekilinin yer aldığı YENİ Parti'nin logosu ve renkleri belli oldu. Partinin logosu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı logoyu sade ve net olması açısında başarılı bulurken pek çok kullanıcı Netflix logosuna benzetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin logosu gündem oldu.

Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin logosu gündem oldu.

CHP'den istifa eden Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurdu. 24 Temmuz 2026 Cuma günü CHP'den istifa ederek İçişleri Bakanlığı'na YENİ Parti için dilekçe veren Özel, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun.'

YENİ Parti'nin logosu sosyal medyada gündem oldu. Logo, Netflix logosuna benzetildi.

İşte logoya gelen yorumlar:

İşte logoya gelen yorumlar:

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
4
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın