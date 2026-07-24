Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Logosu Gündem Oldu
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CHP'den istifa eden Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurdu. 91 milletvekilinin yer aldığı YENİ Parti'nin logosu ve renkleri belli oldu. Partinin logosu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı logoyu sade ve net olması açısında başarılı bulurken pek çok kullanıcı Netflix logosuna benzetti.
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Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin logosu gündem oldu.
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İşte logoya gelen yorumlar:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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