Özgür Özel'in Kurduğu Yeni Parti'nin Logosu Gündem Oldu

CHP'den istifa eden Özgür Özel, YENİ Parti'yi kurdu. 91 milletvekilinin yer aldığı YENİ Parti'nin logosu ve renkleri belli oldu. Partinin logosu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı logoyu sade ve net olması açısında başarılı bulurken pek çok kullanıcı Netflix logosuna benzetti.