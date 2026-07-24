Yeni Parti’ye Geçen 91 Kişi Kim? CHP’den İstifa Edip Yeni Parti’ye Geçen İsimler Belli Oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 21 Mayıs'ta patlak veren kriz, siyasi tarihimizin en büyük istifa dalgalarından biriyle sonuçlandı. Özgür Özel öncülüğündeki 90 milletvekili partisinden ayrılarak 'Yeni Parti'nin kuruluş sürecini başlattı; TBMM'deki ana muhalefet dengeleri baştan aşağı değişti. Peki CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçen isimler kimler?
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Türk siyaset sahnesi, ana muhalefet cephesinde yaşanan benzeri görülmemiş bir kırılmaya tanıklık ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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