Özgür Özel'in Yeni Partisinin Logosu ve Amblemi Belli Oldu

Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Temmuz 2026 Cuma günü CHP'den istifa etti. Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili de partiden istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partisinin logosu, amblemi ve ismi belli oldu.