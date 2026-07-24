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Özgür Özel'in Yeni Partisinin Logosu ve Amblemi Belli Oldu

Özgür Özel'in Yeni Partisinin Logosu ve Amblemi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 11:21
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Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Temmuz 2026 Cuma günü CHP'den istifa etti. Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili de partiden istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partisinin logosu, amblemi ve ismi belli oldu.

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Özgür Özel'in kuracağı partinin adı belli oldu: YENİ Parti

Özgür Özel'in kuracağı partinin adı belli oldu: YENİ Parti

Özgür Özel ve 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel ve 91 milletvekili kurulacak yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. 

Merakla beklenen yeni partinin detayları ise belli oldu. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi, logosu, amblemi paylaşıldı. 

Özgür Özel'in kuracağı partinin adı 'YENİ Parti' olarak belirlendi. 

X'te 'Özgür Özel İletişim' sayfasından şu mesaj paylaşıldı:

'Liderimiz Özgür Özel, ‘YENİ Parti’mizin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. 91 milletvekilimiz YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Başlıyoruz!'

YENİ Parti'nin logosu ve amblemi belli oldu.

YENİ Parti'nin logosu ve amblemi belli oldu.

Yeni Parti'nin logosu beyaz bir zeminde yer alıyor. Kırmızıyla yazılan “YENİ” kelimesi yer alırken altında bir çizgi ve hemen altında siyah yazıyla “PARTİ” yazısı bulunuyor.

Özgür Özel'in resmi X hesabının kapağı YENİ Parti ile değiştirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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