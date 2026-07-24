Özgür Özel'in Yeni Partisinin Logosu ve Amblemi Belli Oldu
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Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Temmuz 2026 Cuma günü CHP'den istifa etti. Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili de partiden istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partisinin logosu, amblemi ve ismi belli oldu.
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Özgür Özel'in kuracağı partinin adı belli oldu: YENİ Parti
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YENİ Parti'nin logosu ve amblemi belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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