Özgür Özel'in Yeni Partisinin Renkleri Belli Oldu
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Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin detayları ortaya çıktı. İsminin “Yeni Parti” olması beklenirken partinin renkleri belli oldu. CHP’ye veda eden Özgür Özel, partinin logosuna dair de açıklama yaptı.
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni partiye dair açıklama geldi.
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Yeni partinin renkleri belli oldu.
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Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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