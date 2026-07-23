Özgür Özel'in Yeni Partisinin Renkleri Belli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı partiye dair açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları dedi:

“Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.”