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Özgür Özel'in Yeni Partisinin Renkleri Belli Oldu

Özgür Özel'in Yeni Partisinin Renkleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 13:38
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Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin detayları ortaya çıktı. İsminin “Yeni Parti” olması beklenirken partinin renkleri belli oldu. CHP’ye veda eden Özgür Özel, partinin logosuna dair de açıklama yaptı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni partiye dair açıklama geldi.

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Yeni partinin renkleri belli oldu.

Yeni partinin renkleri belli oldu.

Özgür Özel, CHP’nin grup toplantısında yeni partiye işaret etmişti. Yeni partinin kurulacağını söyleyen Özgür Özel, “Siyasi kuruluşunu milletle ağustos, eylül ayında yapacağız o kuruluşla hep birlikte partimize katılacağız” dedi. 

Partinin isminin Yeni Parti olması beklenirken Özel ve 90’ı aşkın milletvekili bugün TBMM’de kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalanıp kurucular kurulu listesi oluşturulacağı ifade edildi.

Partinin logosu üzerinde çalışmaları sürüyor. Logo üzerinde nesne, hayvan, soyut sembol kullanılmayacak. Parti bayrağının rengi ise kırmızı ve beyaz olacak.

Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması.

Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı partiye dair açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları dedi:

“Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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