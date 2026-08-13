Ne Ford Ne Chevrolet: Japonların Tercih Ettiği Otomobil Markası Belli Oldu
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Japonya, sağlam motorları ve az yakıt harcayan araçları ile bilinir. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi ve Suzuki gibi markalarıyla tüm dünyada çok satan otomobillere sahip Japonya'da genel olarak diğer ülkelerin araba markalarının barınması zor olmuştur.
Fakat son veriler, bu alışkanlığın değiştiğini gösteriyor.
Peki Japonların en çok tercih ettiği araba modeli hangisi?
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Japonların en çok tercih ettiği araba modeli belli oldu.
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2026 yılı Mayıs ayında Tesla Model Y, Japonya'nın en çok satan otomobillerinden oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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