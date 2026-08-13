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Ne Ford Ne Chevrolet: Japonların Tercih Ettiği Otomobil Markası Belli Oldu

Ne Ford Ne Chevrolet: Japonların Tercih Ettiği Otomobil Markası Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 16:32
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Japonya, sağlam motorları ve az yakıt harcayan araçları ile bilinir. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi ve Suzuki gibi markalarıyla tüm dünyada çok satan otomobillere sahip Japonya'da genel olarak diğer ülkelerin araba markalarının barınması zor olmuştur. 

Fakat son veriler, bu alışkanlığın değiştiğini gösteriyor.

Peki Japonların en çok tercih ettiği araba modeli hangisi?

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Japonların en çok tercih ettiği araba modeli belli oldu.

Japonların en çok tercih ettiği araba modeli belli oldu.

Dünya çapında elektrikli otomobiller gün geçtikçe artıyor. İçten yanmalı motorlara veda eden otomobil markalarının popülerliği de ülkeden ülkeye değişiyor. Japonların tercihi de artık kendi ülkelerinin dışına çıktı.

Japonya'da en çok satan Amerikan otomobil markası artık ne Ford ne de Chevrolet. Japonların araba tercihi Tesla oldu.

Honda, Toyota ve Nissan gibi devlerin yanında, Amerika otomobillerinin Japonya'da barınması bugüne kadar çok zor olmuştu. Fakat elektrikli otomobillerle birlikte bu alışkanlık değişmiş oldu.

2026 yılı Mayıs ayında Tesla Model Y, Japonya'nın en çok satan otomobillerinden oldu.

2026 yılı Mayıs ayında Tesla Model Y, Japonya'nın en çok satan otomobillerinden oldu.

Mike Garrett'ın haberine göre, 2026 yılı Mayıs ayında Tesla Model Y, Japonya'nın en çok satan ithal otomobil modeli olmayı başardı. 

Amerika otomobillerinin bugüne kadar Japonya'da popüler olmamasının ardında, yüksek fiyatlar, parça ve servis sıkıntısı, düşük yakıt ekonomisi gibi nedenler yer alıyordu. Fakat Tesla'nın sadece bir otomobil olarak değil, aynı zamanda yeni bir teknoloji olarak görülmesi, Amerika markalarına olan bakışı değiştirdi. 

Japon estetiği, Tesla'nın sunduğu teknolojik ve minimal tasarımla uyuştu. Ayrıca devlet tarafından verilen teşviklerin de artırılması, Tesla'nın popülerleşmesini sağladı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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