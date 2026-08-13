Ne Ford Ne Chevrolet: Japonların Tercih Ettiği Otomobil Markası Belli Oldu

Japonya, sağlam motorları ve az yakıt harcayan araçları ile bilinir. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi ve Suzuki gibi markalarıyla tüm dünyada çok satan otomobillere sahip Japonya'da genel olarak diğer ülkelerin araba markalarının barınması zor olmuştur.

Fakat son veriler, bu alışkanlığın değiştiğini gösteriyor.

Peki Japonların en çok tercih ettiği araba modeli hangisi?

Kaynak