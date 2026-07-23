Gümüşte Görenlerin Gözlerine İnanamayacağı Seviye İçin Tarih Verildi

Altına rakip olarak gösterilen ve yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, son aylarda düşüş eğiliminde. 'Gümüş fiyatları ne olacak?', 'Gümüş yükselecek mi?' sorusu yanıt beklerken analistlerden önemli tahminler geldi. WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, piyasalarda yaşanan son geri çekilmenin kalıcı bir çöküş değil, aksine çok daha sağlıklı bir yükseliş trendinin habercisi olduğunu açıkladı.

Piyasadaki spekülatif köpüğün temizlendiğini belirten Shah, gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde çok daha sağlam temellere dayanarak hareket edeceğini vurguladı. Yatırımcıların coşkulu alımlarından ziyade makroekonomik verilerin ön plana çıkacağı bu yeni dönemde, gümüş için kritik bir hedef ve takvim de netleşti.