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Gümüşte Görenlerin Gözlerine İnanamayacağı Seviye İçin Tarih Verildi

Gümüşte Görenlerin Gözlerine İnanamayacağı Seviye İçin Tarih Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 12:03
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Ocak ayında tarihi bir ralliye imza atarak 120 dolar seviyesini test eden gümüş fiyatları, ay sonuna doğru gelen sert kâr satışlarıyla yatırımcısını endişelendirmişti. Yatırımcılar 'Gümüş yükselecek mi?' sorusuna yanıt ararken analistlerden yeni tahmin geldi. Uzmanlara göre gümüş adeta küllerinden doğacak. Gümüş için tarih verilirken ulaşacağı seviye 'Görenler gözlerine inanamayacak' sözleriyle açıklandı.

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Gümüş yükselecek mi? Uzmanlara göre gümüş, küllerinden doğacak.

Gümüş yükselecek mi? Uzmanlara göre gümüş, küllerinden doğacak.

Altına rakip olarak gösterilen ve yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, son aylarda düşüş eğiliminde. 'Gümüş fiyatları ne olacak?', 'Gümüş yükselecek mi?' sorusu yanıt beklerken analistlerden önemli tahminler geldi. WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, piyasalarda yaşanan son geri çekilmenin kalıcı bir çöküş değil, aksine çok daha sağlıklı bir yükseliş trendinin habercisi olduğunu açıkladı.

Piyasadaki spekülatif köpüğün temizlendiğini belirten Shah, gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde çok daha sağlam temellere dayanarak hareket edeceğini vurguladı. Yatırımcıların coşkulu alımlarından ziyade makroekonomik verilerin ön plana çıkacağı bu yeni dönemde, gümüş için kritik bir hedef ve takvim de netleşti.

Gümüşün yükseleceği tarih açıklandı.

Gümüşün yükseleceği tarih açıklandı.

Gümüşün önündeki yol haritasını paylaşan Nitesh Shah, 2027 yılına dikkat çekti. Gümüş fiyatlarının 2027 yılının ikinci çeyreğinde yeniden güçlü bir ivme kazanarak ons başına 70 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü. 

Yeni dönemde fiyat hareketlerini yönlendirecek ana unsurlar; yapay alım dalgaları değil, doğrudan arz-talep dengesi, sanayi sektöründeki reel tüketim oranları ve küresel makroekonomik gelişmeler olacak. Son aylarda yaşanan sert düzeltmeye rağmen gümüşün 50 dolar psikolojik sınırının üzerinde tutunmayı başarması da bu yapısal gücün en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

WisdomTree, önümüzdeki 12 aylık süreçte altının ons fiyatının 4 bin 560 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Altında yaşanacak bu olası ralli, gümüş fiyatlarını da etkileyecek. Altını daha agresif hareketlerle takip eden gümüş, bu senaryoda yeni bir yükseliş dalgasına giriş yapabilir.

Gümüş fiyatları neden yükselir?

Gümüş fiyatları yıl başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 18 gerilemiş olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ yüzde 60 daha yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu durum, yüksek maliyet baskısı altındaki güneş paneli üreticilerinin radikal adımlar atmasını tetikleyebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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