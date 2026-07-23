Gümüşte Görenlerin Gözlerine İnanamayacağı Seviye İçin Tarih Verildi
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Ocak ayında tarihi bir ralliye imza atarak 120 dolar seviyesini test eden gümüş fiyatları, ay sonuna doğru gelen sert kâr satışlarıyla yatırımcısını endişelendirmişti. Yatırımcılar 'Gümüş yükselecek mi?' sorusuna yanıt ararken analistlerden yeni tahmin geldi. Uzmanlara göre gümüş adeta küllerinden doğacak. Gümüş için tarih verilirken ulaşacağı seviye 'Görenler gözlerine inanamayacak' sözleriyle açıklandı.
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Gümüş yükselecek mi? Uzmanlara göre gümüş, küllerinden doğacak.
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Gümüşün yükseleceği tarih açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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