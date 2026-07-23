Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri Müşteriler Kaçınca Menülerini 1 Dolara İndirdi

Yaşanan bu finansal ve prestij kaybını telafi etmek isteyen yönetim, radikal bir kararla marul içermeyen ürünlerini 1 dolardan satmaya başladı. Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bu hamleyi bir kriz yönetimi olarak değil, 'Müşterilerin gösterdiği sadakate bir teşekkür' şeklinde belirtti.

Yaşanan sağlık krizi, somut verilerle de gözler önüne serildi. Amerika'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Morning Consult'un gerçekleştirdiği son anketler, tüketicilerin markaya olan inancının ciddi şekilde zedelendiğini ortaya koydu. Verilere göre, salgın haberlerinin yayılmasının ardından Taco Bell’e 'hiç güvenmiyorum' ya da 'çok az güveniyorum' diyenlerin oranında tarihi bir artış yaşandı.