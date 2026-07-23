Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri Müşteriler Kaçınca Menülerini 1 Dolara İndirdi
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Dünyaca ünlü fast food zincirinde parazit vakaları ortaya çıktı.
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Dünyaca ünlü fast food zinciri müşteriler kaçınca menülerini 1 dolara indirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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