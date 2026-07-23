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Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri Müşteriler Kaçınca Menülerini 1 Dolara İndirdi

Dünyaca Ünlü Fast Food Zinciri Müşteriler Kaçınca Menülerini 1 Dolara İndirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 11:11
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ABD merkezli fast food devi Taco Bell, son dönemde yaşanan sağlık skandallarının ardından müşteri güvenini yeniden kazanmak için akılalmaz hamlede bulundu. Satışlarında düşüş yaşanan ünlü fast food zinciri, menülerini 1 dolardan satmaya başladı.

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Dünyaca ünlü fast food zincirinde parazit vakaları ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde parazit vakaları ortaya çıktı.

Taco Bell şubelerinde görülen ve halk sağlığını tehdit eden parazit vakaları nedeniyle ünlü restoran zor günler yaşıyor. Müşteri ilgisi adeta bıçak gibi kesilirken söz konusu parazitin  tedarik edilen rendelenmiş marullardan kaynaklandığı tespit edildi. Skandalın patlak vermesiyle birlikte restoranlardaki müşteri trafiğinde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Dünyaca ünlü fast food zinciri müşteriler kaçınca menülerini 1 dolara indirdi.

Dünyaca ünlü fast food zinciri müşteriler kaçınca menülerini 1 dolara indirdi.

Yaşanan bu finansal ve prestij kaybını telafi etmek isteyen yönetim, radikal bir kararla marul içermeyen ürünlerini 1 dolardan satmaya başladı. Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bu hamleyi bir kriz yönetimi olarak değil, 'Müşterilerin gösterdiği sadakate bir teşekkür' şeklinde belirtti.

Yaşanan sağlık krizi, somut verilerle de gözler önüne serildi. Amerika'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Morning Consult'un gerçekleştirdiği son anketler, tüketicilerin markaya olan inancının ciddi şekilde zedelendiğini ortaya koydu. Verilere göre, salgın haberlerinin yayılmasının ardından Taco Bell’e 'hiç güvenmiyorum' ya da 'çok az güveniyorum' diyenlerin oranında tarihi bir artış yaşandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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