Victor Hugo: Vatanına Dönemezken, Dünyanın En Büyük Romanını Yazdı

Hugo'nun bir kızı vardı: Léopoldine. Çocukları arasında en sevdiği, gözbebeğiydi. O yıl Léopoldine daha yeni evlenmişti, henüz on dokuz yaşındaydı. Bir gün kocasıyla birlikte Seine Nehri'nde tekneyle gezerken tekne devrildi. Léopoldine boğuldu. Genç kocası onu kurtarmaya çalıştı, başaramadı ve o da sularda kayboldu.

Peki Hugo bu haberi nasıl aldı, biliyor musunuz? İşte hikâyenin en yürek burkan kısmı burası.

O sırada Hugo seyahatteydi, kızının öldüğünden habersiz yola devam ediyordu. Bir kasabada mola verdi, bir kahveye girdi, önüne bir gazete aldı. Ve kızının ölüm haberini, o gazetenin sayfalarında okudu. Kimse ona nazikçe söylememişti, kimse elini tutup hazırlamamıştı. Fransa'nın en büyük yazarı, kendi çocuğunun öldüğünü, bir kahvede, herkesin arasında, matbu harflerden öğrendi.

Bu darbe onu yıllarca yazamaz hâle getirdi. Uzun bir süre sustu. Ama zamanla, o dayanılmaz acıyı bir şeye dönüştürdü: Şiire. Léopoldine için yazdığı dizeler, bugün Fransız edebiyatının en dokunaklı satırları arasında sayılıyor. Bazen bir insan, en derin acısını ancak yazarak taşıyabiliyor.

Hugo acısından yavaş yavaş sıyrılırken, bu kez hayatı başka bir yöne savruldu: Siyaset.

O dönem Fransa çalkantı içindeydi. Hugo önce Louis-Napolyon adında bir liderin yükselişini destekledi. Ama bu adam iktidara gelince gerçek yüzünü gösterdi. 1851'de bir darbe yaptı, kendini imparator ilan etti ve ülkenin özgürlüğünü rafa kaldırdı. Herkes sustu. Ama Hugo susmadı.