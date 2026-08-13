Victor Hugo: Vatanına Dönemezken, Dünyanın En Büyük Romanını Yazdı
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Bir adam düşünün. Öyle ünlü ki, hayattayken bir sokağa onun adı veriliyor. Öyle sevilen ki, öldüğünde tabutunun ardından iki milyon insan yürüyor. O gün Paris'te yaşayan insan sayısından bile fazla.
Ama aynı adam, hayatının en güzel yıllarını vatanından binlerce kilometre uzakta, küçük bir adada, sürgünde geçirdi. En büyük acısını ise bir kafede, gazete okurken yaşadı.
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Bu adam Victor Hugo. Ve onun hayatı, yazdığı romanlardan hiç de az dramatik değil.
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Sonra 1843 geldi ve her şey değişti.
Hugo bu darbeye açıkça karşı çıktı, imparatoru bir "hain" olarak niteledi ve direnişi örgütlemeye çalıştı.
Hayatının geri kalanında Hugo artık yalnızca bir yazar değil, adeta bir milletin simgesiydi.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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