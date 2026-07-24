Özgür Özel CHP'den İstifa Etti: İstifa Ettiği Anlar Böyle Kaydedildi

Mutlak butlan kararıyla ikiye bölünen CHP’den bugün tarihi anlar yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurmak için CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte 91 milletvekili de istifasını sundu. Özgür Özel ve 91 milletvekili Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıklamış ve “Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünün taşıyarak çıktım” ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel yeni parti kurdu mu?

Bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor.

Özgür Özel, istifa anında 'Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.