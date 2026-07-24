Özgür Özel CHP'den İstifa Etti: İstifa Ettiği Anlar Böyle Kaydedildi
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Özgür Özel, CHP'den istifa etti. Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
Özgür Özel'in istifa ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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Özgür Özel, CHP’den istifa etti.
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Özgür Özel'in istifa ettiği anlar:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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