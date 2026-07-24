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Özgür Özel CHP'den İstifa Etti: İstifa Ettiği Anlar Böyle Kaydedildi

Özgür Özel CHP'den İstifa Etti: İstifa Ettiği Anlar Böyle Kaydedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 10:50
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Özgür Özel, CHP'den istifa etti. Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Özgür Özel'in istifa ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Özgür Özel, CHP’den istifa etti.

Özgür Özel, CHP’den istifa etti.

Mutlak butlan kararıyla ikiye bölünen CHP’den bugün tarihi anlar yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurmak için CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte 91 milletvekili de istifasını sundu. Özgür Özel ve 91 milletvekili Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. 

Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıklamış ve “Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünün taşıyarak çıktım” ifadelerini kullanmıştı. 

Özgür Özel yeni parti kurdu mu?

Bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. 

Özgür Özel, istifa anında 'Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in istifa ettiği anlar:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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