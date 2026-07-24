Yargıtay'dan Horlayan Erkekler İçin Emsal Karar
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Yargıtay, Türkiye'de milyonlarca çifti ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Boşanma davasında Yüksek Mahkeme; eşine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan kocanın, aynı zamanda geceleri aşırı horlamasını ve diş gıcırdatmasını da kusur hanesine ekleyerek erkeği 'ağır kusurlu' ilan etti ve kadın lehine tazminata hükmetti.
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Geceleri dişini gıcırdattığı ve horladığı için yıllardır ayrı yatakta yatıyormuş
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Yargıtay'dan uykusunda horlayan ve diş gıcırdatan erkeklere kötü haber geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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