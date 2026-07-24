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Yargıtay'dan Horlayan Erkekler İçin Emsal Karar

Yargıtay'dan Horlayan Erkekler İçin Emsal Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 10:38
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Yargıtay, Türkiye'de milyonlarca çifti ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Boşanma davasında Yüksek Mahkeme; eşine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan kocanın, aynı zamanda geceleri aşırı horlamasını ve diş gıcırdatmasını da kusur hanesine ekleyerek erkeği 'ağır kusurlu' ilan etti ve kadın lehine tazminata hükmetti.

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Geceleri dişini gıcırdattığı ve horladığı için yıllardır ayrı yatakta yatıyormuş

Geceleri dişini gıcırdattığı ve horladığı için yıllardır ayrı yatakta yatıyormuş

Aile Mahkemesi'ne başvuran karı koca birbirini suçlayarak boşanmak istedi. Davacı-davalı erkek; eşinin sürekli tartışma ve huzursuzluk çıkardığını, onaylamadığı kişilerle görüştüğünü, ailesine karşı ağır hakaret ve küfürler ettiğini, cinsel yönden soğuk davrandığını, son 10 yıldır yatakları tamamen ayırdığını, ayrı odalarda kaldıklarını ileri sürdü.

Karı koca ilişkilerinin olmadığını, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, ortak çocukların velâyetlerinin kendisine verilmesine, çocuklar yararına ayrı ayrı aylık 500 TL tedbir ve iştirak nafakası ile 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevî tazminata karar verilmesini talep etti.

Davalı- davacı kadın ise davacının hakaret edip şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini, geçimsizliğin sebebinin davacı olduğunu, geceleri horlayıp uykusunda dişlerini gıcırdattığını, bu yüzden sadece geceleri ayrı odada yattığını belirtti. Karı koca ilişkisinin kalmadığı iddiasının doğru olmadığını, artarak devam eden fiziksel ve psikolojik şiddetin üstesinden gelemeyince ortak konutu terk etmek zorunda kaldığını belirten kadın, erkeğin psikolojik sorunları olup tedavi ve psikolojik destek almayı şiddetle reddettiğini iddia etti.

Çocuklar lehine ayrı ayrı aylık bin TL iştirak, aylık 2 bin 500 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, 100 bin TL maddî, 100 bin TL manevî tazminata karar verilmesini talep etti.

Yargıtay'dan uykusunda horlayan ve diş gıcırdatan erkeklere kötü haber geldi.

Yargıtay'dan uykusunda horlayan ve diş gıcırdatan erkeklere kötü haber geldi.

Dava dosyasındaki delilleri ve şahit beyanlarını inceleyen Aile Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, erkeğin eşine yönelik fiziki şiddet uyguladığını, ölüm tehditlerinde bulunduğunu ve sürekli hakaret ettiğini sabit gördü. Bununla birlikte, kadının ayrı odada yatmasının keyfi bir durum olmadığı, kocanın aşırı horlaması ve uykuda diş gıcırdatmasından kaynaklanan haklı bir rahatsızlığa dayandığı vurgulandı.

Kocanın ayrıca at yarışı oynadığı, geçmişteki olumsuz olayları sürekli gündeme getirerek evde kriz çıkardığı tespit edildi. Kadının hiçbir kusurunun bulunmadığına, erkeğin ise 'tam kusurlu' olduğuna hükmeden yerel mahkeme, kocanın davasını reddederken kadının açtığı boşanma davasını kabul etti. Mahkeme, kadın yararına 40 bin TL maddi, 40 bin TL manevi tazminat ile nafaka ödenmesine karar verdi.

Yerel mahkemenin kararının ardından koca, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı esastan reddetti. Bunun üzerine dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, boşanma kararını ve kusur oranlarını yerinde bulurken, verilen nafaka ve tazminat miktarlarını yetersiz buldu. 

Oy birliğiyle alınan kararda; tarafların mevcut sosyal ve ekonomik durumları, günümüzün enflasyonist ekonomik şartları ve 'hakkaniyet ilkesi' göz önünde bulundurularak kadın lehine daha yüksek ve uygun miktarda bir yoksulluk nafakası ile tazminata hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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