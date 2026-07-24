Tarımı Bekleyen Yeni Tehlike: Vampir ve Kokarcadan Sonra Amerikan Beyaz Kelebeği Alarmı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tarım alanlarını tehdit eden zararlı böceklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uzmanlar, vampir kelebek ve kahverengi kokarcanın ardından sayıları hızla artan Amerikan beyaz kelebeğine karşı üreticileri uyarırken, zehirli tarım ilaçları yerine mekanik mücadelenin önemine dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğu Karadeniz Bölgesi, son yıllarda tarımsal üretimi ciddi şekilde sekteye uğratan zararlı böcek türlerinin ağır baskısı altında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
kimyasal zehirlerden uzak durulması gerekiyor!
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın