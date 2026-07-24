Tarımı Bekleyen Yeni Tehlike: Vampir ve Kokarcadan Sonra Amerikan Beyaz Kelebeği Alarmı

Bölgede kızılağaç yapraklarında görülen siyah renkli kurtçukların da sosyal medyanın yönlendirmesiyle halk arasında gereksiz bir infiale yol açtığına değinen uzman isim, kızılağaç tırtılı olarak bilinen bu canlının zaten yıllardır o doğada bulunduğunu ve bitkilere ciddi bir zarar verme potansiyeli taşımadığını belirterek yüreklere su serpti. Aynı şekilde Amerikan beyaz kelebeğinin de aslında dışarıdan gelmiş yeni bir istilacı olmadığını, Türkiye florasında varlığı öteden beri bilinen bir tür olduğunu hatırlatan Akıner, bu ani çoğalmanın küresel iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi. Isınan havalar sayesinde canlıların üreme periyotlarının uzadığı, normalde yılda bir kez çoğalan türlerin sıcaklık artışıyla bu sayıyı ikiye veya üçe çıkardığı belirtildi.

Zararlılarla mücadele konusunda üreticilere hayati tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akıner, kesinlikle kimyasal zehirlerden uzak durulması gerektiğini savundu. Çay gibi doğrudan tüketilen ürünlerin yetiştiği ve kimyasal kullanımının zaten yasak olduğu bu coğrafyada, doğaya atılacak her türlü tarım ilacının insan sağlığına büyük bir tehdit olarak geri döneceği uyarısı yapıldı. Kimyasal yöntemler yerine mekanik mücadelenin şart olduğunu belirten Akıner, beyaz kelebek larvalarının oluşturduğu ipeksi keselerin fark edildiği an dallardan kesilerek imha edilmesinin en pratik, en temiz ve en kesin çözüm olduğunu sözlerine ekledi. Tırtıllar keseden çıkıp etrafa dağılmadan yapılacak bu erken müdahalenin, Karadeniz'in temiz doğasını korumak için kilit rol oynadığı vurgulandı.